Színt vallott a BYD: hatalmasat dobnának Kínán kívül, ez Szegednek és Magyarországnak akár jól is elsülhet

A BYD a jövő évben 1,5-1,6 millió új generációs autó eladását tervezi a nemzetközi piacon, ez a szám már tartalmazza a járműgyártó külföldi gyártóbázisainak termelését is, azaz a jó esetben 2026 második negyedévében belépő szegedi óriásgyár kibocsátását is. Az információt a Citi szellőztette meg, amely képviseltette magát a BYD minap, a befektetői kapcsolattartók számára szervezett tájékoztatóján.

A BYD egyre nehezebben birkózik meg a kínai kereslet visszaesésével / Fotó: Cfoto via AFP

A bankház elemzői szerint a növekedést elsősorban az új modellek bevezetése serkenti majd. Az új generációs autógyártó alaposan beletapos a gázpedálba azok után, hogy az idei évben a külföldi értékesítése 900 ezer és egymillió darab között alakulhat majd. A vállalat január és október között 780 976 járművet értékesített külföldön, ez 137 százalékos növekedés az előző évhez képest, azaz a cél könnyedén elérhető.

Az export és a külföldi termelés felfuttatása a BYD célja

Az autógyártó az Egyesült Államokat leszámítva gyakorlatilag lefedte a fehér foltokat a világtérképen, ráadásul egyenletes módon, hiszen a 2025-ös üzleti évben

Amerika,

Európa

és Délkelet-Ázsia

egyaránt egyharmados részesedéssel rendelkezik a külföldi értékesítés megoszlásában. A jövő évre vonatkozó teljes értékesítési tervet a BYD vezetői nem árulták el, igaz, ezzel az idén alaposan befürödtek, hiszen az ősz elején az 5,5 millió darabos éves értékesítési tervüket 4,6 milliósra csökkentették, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg.

Kínában behúzták a féket, egyre gyászosabb a statisztika

Vagyis az utóbbi öt év legalacsonyabb növekedési tempójára vált idén a Szegeden gyárat építő BYD, amely a lépéssel gyakorlatilag a realitáshoz igazította a céljait, hiszen augusztus végéig csak 52 százalékban teljesítette az eredeti éves tervét. A 900 ezres különbség 16 százalékos csökkentésnek felel meg.

Egyes források szerint a BYD növekedési tempójának kifulladásában

a kereslet átalakulása,

pénzügyi okok,

az exportoffenzíva csúszása

és a riválisok előretörése

egyaránt szerepet játszik, nem is szólva a Peking irányából érkező szigorú üzenetekre, amelyek az autópiaci negatív árversenyt ostorozzák, attól tartva, hogy a hatalmasra fújt luftballon egyszer kipukkan, s ez a szektor is úgy összeomlik, mint nemrég az ingatlanpiac.