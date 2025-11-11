Színt vallott a BYD: hatalmasat dobnának Kínán kívül, ez Szegednek és Magyarországnak akár jól is elsülhet
A BYD a jövő évben 1,5-1,6 millió új generációs autó eladását tervezi a nemzetközi piacon, ez a szám már tartalmazza a járműgyártó külföldi gyártóbázisainak termelését is, azaz a jó esetben 2026 második negyedévében belépő szegedi óriásgyár kibocsátását is. Az információt a Citi szellőztette meg, amely képviseltette magát a BYD minap, a befektetői kapcsolattartók számára szervezett tájékoztatóján.
A bankház elemzői szerint a növekedést elsősorban az új modellek bevezetése serkenti majd. Az új generációs autógyártó alaposan beletapos a gázpedálba azok után, hogy az idei évben a külföldi értékesítése 900 ezer és egymillió darab között alakulhat majd. A vállalat január és október között 780 976 járművet értékesített külföldön, ez 137 százalékos növekedés az előző évhez képest, azaz a cél könnyedén elérhető.
Az export és a külföldi termelés felfuttatása a BYD célja
Az autógyártó az Egyesült Államokat leszámítva gyakorlatilag lefedte a fehér foltokat a világtérképen, ráadásul egyenletes módon, hiszen a 2025-ös üzleti évben
- Amerika,
- Európa
- és Délkelet-Ázsia
egyaránt egyharmados részesedéssel rendelkezik a külföldi értékesítés megoszlásában. A jövő évre vonatkozó teljes értékesítési tervet a BYD vezetői nem árulták el, igaz, ezzel az idén alaposan befürödtek, hiszen az ősz elején az 5,5 millió darabos éves értékesítési tervüket 4,6 milliósra csökkentették, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg.
Kínában behúzták a féket, egyre gyászosabb a statisztika
Vagyis az utóbbi öt év legalacsonyabb növekedési tempójára vált idén a Szegeden gyárat építő BYD, amely a lépéssel gyakorlatilag a realitáshoz igazította a céljait, hiszen augusztus végéig csak 52 százalékban teljesítette az eredeti éves tervét. A 900 ezres különbség 16 százalékos csökkentésnek felel meg.
Egyes források szerint a BYD növekedési tempójának kifulladásában
- a kereslet átalakulása,
- pénzügyi okok,
- az exportoffenzíva csúszása
- és a riválisok előretörése
egyaránt szerepet játszik, nem is szólva a Peking irányából érkező szigorú üzenetekre, amelyek az autópiaci negatív árversenyt ostorozzák, attól tartva, hogy a hatalmasra fújt luftballon egyszer kipukkan, s ez a szektor is úgy összeomlik, mint nemrég az ingatlanpiac.
A BYD vezetői most egy másik, meghökkentést kiváltó információt is közöltek, eszerint a folyó negyedévben a beruházási-fejlesztési kiadásaik elmaradnak a megszokottól, mivel úgy látják, hogy a jelenlegi jármű- és akkumulátorkeresletet a meglévő kapacitásaikkal is kényelmesen ki tudják elégíteni.
Van miből, hiszen az elmúlt öt évben nyolc hatalmas gyártóüzemet húztak fel csak Kínában. Az ezekben összeszerelt autók 20 százalékát szállították külföldre az időközben nyolctagúra bővült autószállítóhajó-flottájuk közreműködésével. Azaz megduplázták a tavalyi exportvolument.
A cél, hogy 2030-ban már minden második Kínában gyártott BYD az országhatáron kívül találjon gazdára.
Az autógyártó jövőre a tőkekiadások további visszafogásával kalkulál, de ennek részleteit nem osztotta meg az elemzőkkel.
A BYD októberben 441 706 járművet adott el, ami 12,1 százalékos éves visszaesés. Ez volt a második egymást követő havi visszaesés – jóllehet az eladások 11,47 százalékkal nőttek szeptemberhez viszonyítva. Októberrel bezárólag a BYD idei értékesítése 3 701 852 jármű volt, ez mindössze 13,9 százalékos éves növekedés.
Megszületett a legkisebb BYD, de nem lesz könnyű boldogulnia a túlzsúfolt piacon
A szupermini kategóriába is küld versenyzőt az új generációs autógyártás kínai világbajnoka. A BYD a kei carok piacát teszteli a szerdán bemutatott Raccóval, de csak akkor lehet sikere, ha a bizalmatlan japánok ellenállását le tudja szerelni. Ehhez nem elég az alacsonyabb ár, minőségben is állni kell a versenyt.