Deviza
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
E.On Hungária
Corvin-negyed
Pláza
bezárás
áramszünet

Bezárt a budapesti pláza: végre kiderült, miért sötétült el hirtelen az összes bolt – ezt ígérik az újranyitásról

Teljes sötétségbe borult Budapest egyik legnagyobb bevásárlóközpontja. Az áramszünet miatt a boltok és éttermek zárva tartanak, a vásárlóknak azt tanácsolják, hogy most ne induljanak el a Corvin Plazába.
VG
2025.11.28, 18:55
Frissítve: 2025.11.28, 19:38

Pénteken dél körül váratlanul leállt a Corvin Plaza teljes áramellátása. Az E.ON Hungária közlése szerint a VIII. kerületi építkezésen végzett munkálatok során megsértettek két középfeszültségű földkábelt, amely a pláza elektromos hálózatát táplálja.

pláza, Corvin pláza
Az áramszünet miatt a boltok és éttermek zárva tartanak, a vásárlóknak azt tanácsolják, hogy most ne induljanak el a Corvin Plazába / Fotó: VG

A hiba következtében az üzletek, az éttermi rész és a közös területek is működésképtelenné váltak. A vásárlók és a boltosok kálváriája már másfél órája tart: egyes boltok lehúzták a rolót, máshol azonban a sötétség közepette nem lehetett lezárni az üzleteket. Az üzemeltetés mindenkit arra kért, hogy ne most látogassák a plázát.

Az E.ON szakemberei azonnal megkezdték a hiba javítását, de a fagyott föld miatt a teljes helyreállítás várhatóan csak késő délutánra fejeződik be.

Megint leállt a Corvin Plaza

Ez nem az első alkalom, hogy a bevásárlóközpont szomszédságában folyó építkezések miatt áramkimaradás bénítja a vásárlóközpontot. A nyár folyamán, augusztus közepén is hasonló incidens történt: akkor egy építkezésen teljesen elvágtak egy kábelt, amely a plázát látta el energiával, így a boltok ideiglenesen bezártak.

A Corvin Plaza a budapesti kiskereskedelem egyik meghatározó létesítménye. 2010 októberében nyílt meg a józsefvárosi Corvin sétányon, négyszintes, bruttó 34 600 négyzetméteres kiskereskedelmi alapterülettel, több mint száz üzlettel. Az épület beruházási költsége 375 millió euró volt, a Dél-Pest környéki mintegy 400 ezer fős lakosságra méretezve.

Teljesen váratlanul leállt Budapest egyik legnagyobb plázája: a karácsonyi csúcsforgalom kellős közepén elsötétült az összes bolt – senki nem tudja, mi történik

Áramszünet miatt sötétség uralkodik a Corvin Pláza teljes területén. Amíg az E.ON szakemberei megoldják a problémát, addig az üzemeltetés azt tanácsolja, hogy senki ne induljon el bevásárolni a Corvin Plaza épületébe, ugyanis a boltokat bezárták.

 

 

Országszerte

Országszerte
