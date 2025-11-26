Deviza
Építik a japánok a sörgyárat Magyarországon: a németek a Dunán küldik hozzá a legfontosabb alkatrészt – 300 ezer liter készül majd egyszerre

A történelmi gyár alatt húzódó 13. századi mészkőbányát is megerősítették a biztonságos építkezés érdekében. Elkezdődött a Dreher kőbányai gyárának legújabb fejlesztése: a 30 milliárd forintos beruházás keretében új fermentációs üzem és energiaközpont épül, miközben a sörgyártás zavartalanul folytatódik.
2025.11.26, 18:40
Frissítve: 2025.11.26, 18:54

A Dreher Sörgyárak önerőből finanszírozott, 30 milliárdos fejlesztésbe kezdett Kőbányán: a beruházás során új fermentációs üzemet és energiaközpontot építenek, amelyek a sörgyártás teljes folyamatát korszerűsítik, a termelés pedig a munkálatok ideje alatt sem áll le.

Row,Cold,Ice,Beer,Bottles,With,Drops,Of,Water,Against haggenmacher dreher
Elkezdődött a Dreher kőbányai gyárának legújabb fejlesztése: a 30 milliárd forintos beruházás keretében új fermentációs üzem és energiaközpont épül, miközben a sörgyártás zavartalanul folytatódik / Fotó: Parilov / Shutterstock (képünk illusztráció)

A Dreher kőbányai gyárában zajló beruházás az Asahi tulajdonában álló vállalat 100 milliárdos fejlesztésének első üteme. A projekt részeként a gyár alatti 13. századi mészkőbánya járatait már megerősítették, hogy megkezdődhessen az új üzemegységek földfelszíni építése. A beruházás várhatóan 2026 végére zárul le.

Forradalmasítja a sörgyártást a Dreher

Az új fermentációs üzem teljesen megújítja az erjesztési folyamatot. A Dunán már leúsztattak 35 darab, egyenként 300 köbméteres német tartályt, amelyek együttesen akár 300 ezer liter sör előállítását teszik lehetővé egyszerre.

A tartályokat a Csepeli Szabadkikötőből közúton szállították a gyárba. Az erjesztés kulcsfontosságú lépés: az élesztő a sörlé cukrait alkohollá és szén-dioxiddá alakítja, meghatározva a sör ízét, illatát és szénsavtartalmát.

Az új energiaközpont az erjesztőépülettel együtt a teljes gyártási folyamatot kiszolgálja, javítva a víz- és energiafelhasználás hatékonyságát. 

A Dreher éves kapacitása jelenleg 220 millió liter sör, beszállítóinak 86 százaléka hazai kkv. A kőbányai gyárban az elmúlt években már több fejlesztés is zajlott: kompresszor- és szűrőcserék, valamint új alumíniumdobozos gyártósor telepítése növelte a termelés hatékonyságát és exportképességét. A társaság 2024-ben 101 milliárd forintos nettó árbevétellel, és 5,7 milliárd forintos nyereséggel zárt.

