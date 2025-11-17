Fogyókúra-árháború: történelmi lépést tett a dán óriás – még olcsóbb lett a súlycsökkentő sztárgyógyszer

A Novo Nordisk hónapokkal a Trump-kormánnyal kötött megállapodás előtt leviszi a Wegovy fogyasztószer árát, miközben az elhízás elleni gyógyszerek amerikai piaca soha nem látott átrendeződésen megy keresztül. A dán vállalat agresszív lépései új frontot nyitnak az Eli Lilly elleni árháborúban, és több millió beteg számára tehetik elérhetőbbé a kezelést.

A dán gyógyszergyártó óriási árcsökkentéssel törne előre a fogyasztószerpiacon, abban bízva, hogy ezzel eltiporhatja az Eli Lilly előnyét / Fotó: Sergei Gapon

A dán gyógyszergyártó hétfőn bejelentette: már most, az eredetileg januárra ígért határidő előtt 349 dollárra csökkenti a Wegovy havi készpénzes árát az Egyesült Államokban. A Reuters értesülései alapján ugyanez az ár érvényes lesz a legtöbb Ozempic-adag esetében is – kivéve a legmagasabb, 2 milligrammos dózist, amely 499 dollár marad.

Ez látványos gyorsítás a Trump-adminisztrációval korábban megkötött megállapodáshoz képest, amely csak 2026 elejétől tette volna lehetővé a 350 dolláros árat.

Árháború a fogyasztószerek piacán

A piaci nyomás óriási. A legfőbb rivális Eli Lilly már januártól 299 dollárért adja a Zepbound legalacsonyabb dózisát, a magasabb adagok 449 dollárba kerülnek majd. A két óriás egymást licitálja túl az árversenyben, miközben a telemedicinás szolgáltatók és online patikák olcsó, de sokszor nem ellenőrzött „másolatai” is felkavarták a piacot.

A Novo azonban hétfőn tovább fokozta a tempót: bejelentett egy új, két hónapig érvényes bevezető ajánlatot is, amelyben a Wegovy és az Ozempic legalacsonyabb két adagja mindössze 199 dollárért elérhető minden új készpénzes beteg számára egészen 2026. március 31-ig.

A háttérben óriási átalakulás zajlik a Novo Nordisknál is.

Az új vezérigazgató, Mike Doustdar augusztusi kinevezése után 9 ezer fős leépítést és teljes üzleti fordulatot hirdetett – az új árstratégia ennek a drasztikus átrendeződésnek a része.

A Trump-kormánnyal kötött alku értelmében, ha a semaglutidalapú tablettás fogyasztószerek megkapják az engedélyt, a kezdőadagok 149 dollárba kerülnek majd a kormánynak és a készpénzes vásárlóknak a TrumpRx platformon. Az injekciós készítmények (Wegovy, Ozempic és Lilly termékei) pedig 245 dolláros nettó havi áron jutnak el a Medicare- és Medicaid-programokba.