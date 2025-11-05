Kiderültek a részletek: Gerendai visszaszerezte a Szigetet, de a külföldi tulaj még így is hosszú évekig profitál a fesztiválból
„Elég váratlanul ért, hogy az én nyakamba zuhant a felelősség, hogy lesz-e továbbra is Sziget. Nyomasztó érzés volt. Hiszen már nyolc éve is azért mondtam, hogy nem akarom folytatni, mert úgy éreztem, nem értek hozzá eléggé” – fogalmazott Gerendai Károly, a Sziget friss tulajdonosa a Forbesnak.
A szervezők már bejelentették, a jövő évi Szigetet 2026. augusztus 11-15. között tervezik megrendezni. Gerendai közölte, hogy a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveik szerint közösen fogják finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként.
A tervezett megállapodás szerint a mostani Sziget-tulajdonos, a luxemburgi Superstruct Entertainment, pontosabban a mögötte álló KKR amerikai befektetési alap ötmillió-nyolcszáz forintért, azaz a Sziget Zrt. alaptőkéjének megfelelő vételárért visszaadja a régi-új tulajoknak a céget.
A rendezvényhez kapcsolódó jogok ugyanakkor elkerülnek a Szigettől, a brandet megtartja az amerikai cég, és annak használatáért licencdíjat fizetnek az új tulajdonosok az aktuális éves fesztiválbevételek százalékában. A mostani elképzelés szerint tizenöt évre szól a licencszerződés.
Az eddigi befektető tulajdonosok azt kérték Gerendaitól, hogy mutasson fel kétmilliárd forint biztosítékot, hogy az esetleges veszteségeket finanszírozni tudja majd.
A szervezés nagy részét továbbra is a Sziget Zrt. végzi. Az új felállásban Gerendai üzlettársa lehet Kádár Tamás főszervező és Csókás Sándor pénzügyi vezető is, míg a cég többi munkatársának munkavállalói részvényprogramot dolgoznának ki.
A Sziget az eddigi menedzsmenttel és szervezői csapattal, az egykori alapító, Gerendai Károly stratégiai vezetésével vág neki a 2026-os rendezvény szervezésének.
A szervezők úgy fogalmaztak, hogy ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a Sziget, ismét független fesztiválként, az egyediségét és a korábbi értékeit hangsúlyosabban kiemelve a nemzetközi piacon is unikális rendezvényként tovább erősítse pozícióját a nemzetközi élvonalban.
Gerendai szerint az lehet a hosszútávú jövő alapjának biztosítéka, ha sikerül a Sziget egyediségét és értékeit hangsúlyosabban kiemelni, a fesztivál kulturális lenyomatát jobban erősíteni, illetve Budapest és a Sziget szinergiáját jobban kihasználni.
„Nem szeretném, hogy a Sziget egy korosztályos kalitkába záródjon, s bár természetesen a legerősebb célcsoportunk továbbra is a mai fiatalok maradnak itthon és külföldön egyaránt, a régebbi látogatókat is fontosnak tartom megszólítani” – tette hozzá. „Célunk, egy mindenki számára szerethető, a nemzetközi piacon is unikális fesztivál új lendülettel történő szervezése” – mondta a Sziget régi-új tulajdonosa.