Kiderültek a részletek: Gerendai visszaszerezte a Szigetet, de a külföldi tulaj még így is hosszú évekig profitál a fesztiválból

„Elég váratlanul ért, hogy az én nyakamba zuhant a felelősség, hogy lesz-e továbbra is Sziget. Nyomasztó érzés volt. Hiszen már nyolc éve is azért mondtam, hogy nem akarom folytatni, mert úgy éreztem, nem értek hozzá eléggé” – fogalmazott Gerendai Károly, a Sziget friss tulajdonosa a Forbesnak.

Gerendai Károly visszaszerezte a Szigetet / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A szervezők már bejelentették, a jövő évi Szigetet 2026. augusztus 11-15. között tervezik megrendezni. Gerendai közölte, hogy a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveik szerint közösen fogják finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként.

A tervezett megállapodás szerint a mostani Sziget-tulajdonos, a luxemburgi Superstruct Entertainment, pontosabban a mögötte álló KKR amerikai befektetési alap ötmillió-nyolcszáz forintért, azaz a Sziget Zrt. alaptőkéjének megfelelő vételárért visszaadja a régi-új tulajoknak a céget.

A rendezvényhez kapcsolódó jogok ugyanakkor elkerülnek a Szigettől, a brandet megtartja az amerikai cég, és annak használatáért licencdíjat fizetnek az új tulajdonosok az aktuális éves fesztiválbevételek százalékában. A mostani elképzelés szerint tizenöt évre szól a licencszerződés.

Az eddigi befektető tulajdonosok azt kérték Gerendaitól, hogy mutasson fel kétmilliárd forint biztosítékot, hogy az esetleges veszteségeket finanszírozni tudja majd.

A szervezés nagy részét továbbra is a Sziget Zrt. végzi. Az új felállásban Gerendai üzlettársa lehet Kádár Tamás főszervező és Csókás Sándor pénzügyi vezető is, míg a cég többi munkatársának munkavállalói részvényprogramot dolgoznának ki.