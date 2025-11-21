Deviza
EUR/HUF384.32 +0.54% USD/HUF334.11 +0.84% GBP/HUF435.92 +0.52% CHF/HUF414.08 +0.66% PLN/HUF90.41 +0.15% RON/HUF75.51 +0.53% CZK/HUF15.86 +0.36% EUR/HUF384.32 +0.54% USD/HUF334.11 +0.84% GBP/HUF435.92 +0.52% CHF/HUF414.08 +0.66% PLN/HUF90.41 +0.15% RON/HUF75.51 +0.53% CZK/HUF15.86 +0.36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,606.19 -0.89% MTELEKOM1,712 -1.17% MOL3,026 -2.45% OTP32,350 -0.03% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,209.86 -1.27% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,283.74 -1.7% BUX106,606.19 -0.89% MTELEKOM1,712 -1.17% MOL3,026 -2.45% OTP32,350 -0.03% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,209.86 -1.27% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,283.74 -1.7%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
jármű
GYSEV Zrt
Stadler

A Stadler további beruházásokat tervez Magyarországon – a cég új HÉV-járműveket is gyártana

A Stadler nemcsak új járműveket épít, hanem új gyártócsarnokot is létrehozott Szolnokon. Lázár János bemutatta a városban gyártott új GYSEV-kocsiszekrényt.
VG
2025.11.21., 11:32

„Az a megtiszteltetés ért minket, hogy bemutathatjuk az első GYSEV-kocsiszekrényt, de ez már a harmadik rendelés, amit teljesítünk” – mondta Peter Spuhler, a Stadler Rail Csoport igazgatótanácsának elnöke Szolnokon.

Lázár János bemutatta a városban gyártott új GYSEV-kocsiszekrényt / Fotó: Lázár János / YouTube

Elmondta, hogy összesen 206 járművet gyártottak le idáig, amelyeket Magyarországon használnak.

„Ha jók az információim, akkor a MÁV 70 millió utast szállít évente. Ezek az utasok pedig főleg a mi járműveinkkel – FLIRT-, KISS-vonattal és a 12 darab tram-trainnel  – utaznak” – tette hozzá.

Peter Spuhler közölte, hogy a cég az elmúlt tizenöt évben nagyon sokat, 250 millió euró értékben fektetett be Magyarországon, és készen állnak arra, hogy további beruházásokat hajtsanak végre.

„Egy további árajánlatot szeretnénk benyújtani a HÉV-tenderre, 54 motorvonat beszerzéséről van szó, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megnyerjük ezt a tendert” – mondta.

Lázár János a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a Stadler nemcsak új járműveket épít, hanem új gyártócsarnokot is létrehozott Szolnokon.

„A 17 milliárdos beruházás 4,8 milliárd forintos állami támogatásból valósul meg. 

Tehát nemcsak beszélünk, hanem cselekszünk is” – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter.

Azt is mondta, hogy a Stadler nyolcévi jelenléte alatt 6 ezer kocsit gyártottak le, és 750-en dolgoznak a cégnek. Elmondta, hogy 70 milliárdos beruházást hajtott végre itthon és „várják még a további 70-et ”.

A miniszter közölte, hogy a GYSEV menedzsmentje úgy döntött, hogy 11 új FLIRT-vonatot vásárol a Stadlertől, amelynek első Szolnokon gyártott típusát mutatják be.

„A GYSEV  járműparkjának korszerűsítésével Magyarország 30 százalékának a tömegközlekedését tudjuk javítani. Egyrészről megegyezésünk van a Stadlerrel 11 darab jármű lehívásáról: az első, remélem, 2027 végén, ha nem 2027 elején már rendelkezésre áll, és terveink vannak további tíz új jármű megvásárlására is 40 milliárd forint értékben” – közölte.

A miniszter arról is beszélt, hogy Svájcból hoz a magyar állam a MÁV részére használt vonatokat.

Még az idén 93 motorvonatot vesz az állam Svájcból 80 milliárd forintért. A használt vonatokat pedig Szolnokon újítják fel.

A Stadler bemutatta Magyarország új motorvonatait

Az idén ősztől magyar szakemberek munkájával kezdődhetett meg a kocsiszekrények gyártása a Stadler szolnoki üzemében. Az ötrészes, kétáramnemű járművek nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is képesek lesznek a közlekedésre.

Hosszú idő után gyárt újra a magyar piacra a szolnoki kocsiszekrényüzem. A jelenlegi megbízás keretében, összesen 55 darab FLIRT IC-kocsiszekrény készül Szolnokon a GYSEV részére, melyek gyártása már idén ősszel elkezdődik. A szerelvények átadásával a hazai flotta járműveinek száma 200 fölé emelkedik. 
 

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Stadler

Lázár János bejelentette: több tucat svájci vonatot vásárolnak a MÁV-nak – azonban lesz velük még dolga a Stadlernek

9 perc
Ausztrália

Brüsszel váratlant húzott, egy távoli nagyhatalommal paktálna le, hogy ellássák az EU-t – „az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért”

Brüsszel a japán példát követi.
1 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Megjött a testvér: a magyar honvédség újabb óriás-repülőgépét szállították le – „folyamatosan növekszik a számuk"

A második KC–390 Millennium is megérkezett a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisára.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu