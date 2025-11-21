Deviza
MÁV
Stadler
kormány

Lázár János bejelentette: több tucat svájci vonatot vásárolnak a MÁV-nak – azonban lesz velük még dolga a Stadlernek

2025.11.21., 13:02

Az építési és közlekedési miniszter közölte, hogy igazán nagy kihívás előtt áll a MÁV.

 

„Nyilvánvalóan óriási a terhelés és a kihívás, másrészről  pedig 50-60 éves járművekkel szolgáltatunk” – jelentette ki Lázár János Szolnokon, amikor a Stadler telephelyén leleplezték a GYSEV új InterCity Flirt motorvonat-flottájának első festett kocsiszekrényét. 

A miniszter azt mondta, a kormány elkötelezett a Svájccal való szoros együttműködésben. Hozzátette, hogy a svájci motorvonat flotta rövidesen teljesen kicserélésre kerül, az ország központjában és a tartományokban is folyamatosan új járművek érkeznek. 

A magyar kormány kész arra, hogy a 15-20 éves járműveket átvegye, Magyarországon forgalomba állítsa és a magyarok rendelkezésre bocsájtsa

– mondta.

A politikus szerint  a svájci minőség nemcsak 15 évet tud, olyan mint az svájci óra, „az időelteltével még az értéke is növekszik”,

főleg úgy, hogy sem az országban, sem Európában nem igazán lehet új motorvonatokat vásárolni.

Még az idén 93 motorvonat – azaz 14 ezer ülőhely – lekötéséről állapodnak meg 80 milliárd forintért,

amelynek keretében a Stadler Magyarországra szállítja a leszerelt vonatokat, Szolnokon pedig szervizeli, illetve átalakítja a hazai forgalmi igényekhez.

Lázár János ismertette, hogy a 14 ezer ülőhelykapacitás 10 százalékét jelenti, döntően Debrecenben és Miskolcon használhatják majd, illetve míg a Szolnokon legyártott 11 darab új kocsit Sopronban, Szombathelyen és Budapesten lehet igénybe venni.

Az építési és közlekedési miniszter közölte, hogy a későbbiekben is venne át a MÁV használt vonatokat Svájcból. 

