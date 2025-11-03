Elképesztő felvételek: hetek óta sorban állnak az új gyorsétteremlánc miatt az emberek – erre reagálnia kell a magyar csirkés láncnak

Október közepén megnyitotta első magyarországi éttermét az amerikai Popeyes Budapesten, a Westend bevásárlóközpontban.

Hetek óta sorban állnak a Popeyes gyorsétteremlánc előtt / Fotó: Világgazdaság

„A nyitónap hihetetlen energiája és lelkesedése bizonyította, hogy a magyar vendégek is készen állnak arra, hogy ugyanúgy imádják majd a Popeyes csirkét, mint rajongóink szerte a világon” – mondta el a megnyitón Sümegi László, a csirkés gyorsétteremláncot hazánkba hozó cég ügyvezető igazgatója.

Az amerikai Popeyes hírére hosszú sorban álltak a vendégek a bevásárlóközpontban. Az étteremlánc megjelenésére a Tóth testvérpár is reagált: a hozzájuk tartó Travis’ Tenders csirkés hely bejelentette, hogy a Popeyes nyitónapján 1000 darab csirkefalatot oszt ki a vendégei között.

A kiemelt érdeklődés érthető egy új márka megjelenésekor: a bevásárlóközpont ételudvarának padlóját hosszan felmatricázták, hogy merre található a Popeyes, a vendégeket pedig kordonnal választották le a többi vásárlótól.

Az elmúlt több mint két hét alatt azonban továbbra csak hosszú sorban állás után lehet rendelni:

a személyzet egyesével engedi a vásárlókat az étterem pultjához, és továbbra is kihúzott kordon választja le a Popeyes vendégeit.

A budapesti Popeyes megnyitása csak a kezdet / Fotó: Világgazdaság

Az étteremben hétköznaponként, de vasárnap este is arra lehettek figyelmesek a plázában sétálók, hogy szinte bármelyik nap az emberek türelmesen kivárják a sort.

A csirkés márka árazásáról elmondható, hogy hasonlóan pozicionálja magát, mint a magyar piacon már évek óta jelen lévő gyorsétteremláncok (McDonald’s, Burger King, KFC).

További éttermeket nyit a Popeyes

Az étteremlánc Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, a Csehországban és Olaszországban már jelen van Európában. A márka több mint 4300 étteremmel rendelkezik 35 országban, és ez a szám folyamatosan növekszik. A Popeyes

2025 júliusában nyitotta meg első éttermét Kolozsváron, a Sigma Centerben, a folyamatos romániai terjeszkedés részeként. A lánc célja, hogy 2033-ra több mint 80 éttermet nyissanak Romániában.

Csehországban 2024-ben bejelentették, hogy 60 új éttermet nyitnak ott 2033-ig.

Olaszországban 2025 végéig további 17 új Popeyes éttermet nyitnak, köztük az első franchise-t Montesilvanóban.

A magyarországi Popeyes ügyvezető igazgatója korábban úgy nyilatkozott, hogy

a budapesti egység megnyitása csak a kezdet,

és alig várják, hogy tovább terjeszkedjenek az országban.