Váratlan figyelmeztetést tett közzé a Mohu: leáll a REpont, kiesés lesz a mobilappban – itt vannak a részletek az üvegvisszaváltásról

A MOHU közleménye szerint 2025. november 7-én, pénteken rendszerfrissítés miatt ideiglenes leállás várható a REpont mobilapplikáció QR-kódos funkciójában. A papírutalványos visszaváltás és az adományozás ugyanakkor zavartalanul működik majd a frissítés idején is.

November 7-én, pénteken rendszerfrissítést végez a MOHU, ezért időszakos leállások várhatók a REpont mobilapplikáció QR-kódos visszaváltási funkciójában / Fotó: Ladoczki Balazs

A MOHU tájékoztatása alapján a REpont QR-kódos mobilapplikációban pénteken időszakos kiesések lehetnek, mivel az üzemeltető rendszerfrissítést végez.

A karbantartás ideje alatt a QR-kódos utalás funkció nem lesz folyamatosan elérhető, de a papírutalványos visszaváltás, illetve az adományozási lehetőség továbbra is működni fog minden REpont automatán.

A vállalat közleménye szerint a frissítés célja, hogy a szolgáltatás megbízhatóságát és felhasználói élményét javítsák. A munkálatok befejezése után az applikáció a megszokott módon fog működni, a felhasználók pedig változatlanul használhatják majd a QR-kódos utalás funkciót.

A MOHU kéri a felhasználók megértését és türelmét az átmeneti időszak alatt.

Nem csak a REpont mobilapplikációval lesz gond pénteken

Az intézkedés különösen érzékeny időpontban érkezik, hiszen az állami informatikai háttérrendszerekben 2025. november 7-én, pénteken 15 órától egészen november 10-én, hétfőn 6 óráig tervezett karbantartás zajlik.

A karbantartás alatt olyan szolgáltatások lehetnek időszakosan elérhetetlenek, mint például

az azonosítással működő mobilalkalmazások;

a kormányablakok ügyintézése;

valamint a Digitális Állampolgár applikáció.

Fontos ugyanakkor, hogy a Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT) által kezelt e-receptek kiváltása nem kerül veszélybe – a szakmai tájékoztatás szerint az e-receptek továbbra is elérhetők maradnak a karbantartás ideje alatt.