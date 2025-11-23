Botrány Londonban: Ricky Gervais szerint elhallgattatják a reklámjait

Az elmúlt hetekben elárasztotta az internetet Ricky Gervais brit humorista posztjai, miszerint vodkamárkáját cenzúrázzák a brit fővárosban.

Ricky Gervais pároslábbal állt bele London polgármesterébe / Fotó: AFP

A Dutch Barn vodka akkor vált ismertté, amikor az író-komikus 2023-ban az alkoholos ital társtulajdonosává vált, azóta pedig aktívan részt vesz a márka kreatív irányításában és globális népszerűsítésében.

Ennek érdekében pedig mindent bevett: Gervais plakáton gúnyolódik a szigetország fővárosának közbiztonságán. A londoni metrón jelent meg a humorista vodkamárkája azzal a szöveggel, hogy „Üdv Londonban! Fogja a telefonját!”

A The Telegraph cikke szerint a vodkamárka ezzel a telefonlopások gócpontjaként hírhedtté vált városon élcelődik. A lopások száma Sadiq Khan polgármestersége alatt jelentősen megnőtt.

A lap megjegyzi, hogy a londoni rendőrség adatai szerint tavaly 117 211 telefont loptak el, szemben a 2019-es 91481 esettel – ez 25 százalékos növekedést jelent.

Ricky Gervais korábban az Instagramon közölte, hogy ez a plakát egyike azon kevés reklámfelületnek, amelyek a megfogalmazása szerint túlélték a Transport for London állítólagos cenzúráját.

A humorista az új kampány bejelentésekor elmondta, az első plakát a Bank állomáson került ki, és arra buzdította rajongóit, hogy készítsenek róla fotót: „Ezek nem olcsók, és lehet, hogy eltávolítják, ha panaszkodnak rájuk.”

Oh my god! They’ve started going up. 1st one at Bank Station. Please post a pic if you see one over the coming weeks. They cost a packet and they might be taken down if people complain. Oh, and thanks again for your support. It really helped 👊 pic.twitter.com/AXbR18h2CO — Ricky Gervais (@rickygervais) November 12, 2025

Gervais azt mondta, hogy a vodkáját népszerűsítő reklámokat – amelyek a bűnözésre hívták fel a figyelmet – betiltották a metrón. Október 30-án posztolt egy ilyen reklámfelületet a közösségi oldalán. A plakáton az szerepel, hogy „Üdvözöljük Londonban: ne felejtsen el szúrásvédő mellényt viselni.”

Két nappal később, november 1-jén, egy férfi szállt fel egy vonatra a London King’s Cross állomáson, és 11 embert szúrt meg. Az elkövető több kísérleti emberölés vádjával állították a bíróság elé.

Az elmúlt hetekben Gervais többször is megosztotta a plakátötleteit, amelyeket állítása szerint különböző okokból elutasítottak. Az Instagramon úgy fogalmazott, hogy „tökéletesen elegem van abból, hogy a hatalmon lévők mindig betiltják a ki******* plakátomat és a Dutch Barn reklámjait”.