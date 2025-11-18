Bedőlt az autóipari óriás a szomszédban, Amerika kivonul – brutális kirúgások jönnek

A német Limoss cég zöldmezős beruházással elektronikai alkatrészgyárat tervez nyitni Romániában, amely akár 500 alkalmazottat is foglalkoztatna – számolt be a Profit című román oldal.

Brutális kirúgások jönnek Romániában / Fotó: Hszinhua / AFP

A beruházás az Arad megyei Ineu városában valósulhat meg, ahol éppen kivonul az Aptiv autóipari alkatrészgyártó. „A Limoss elküldte nekünk ezt az információt, és árverésre fogjuk bocsátani a földet” – mondta Calin Abrudan, Ineu polgármestere a portálnak. A cég által bemutatott terv összesen 500 alkalmazottat céloz meg.

A Limoss képviselői eddig nem adtak semmilyen információt a tervezett beruházással kapcsolatban. A PentaComb vállalatcsoport, amelynek a Limoss is része, már rendelkezik termelési egységgel Arad megyében, és az új gyár építésével bővíteni kívánja a Limoss európai tevékenységét.

Tavaly decemberben a PentaComb bejelentette, hogy egy korábbi katonai egység területén, mintegy 15 ezer négyzetméteres telken kíván beruházni.

Ugyanakkor a németek a gyártócsarnokkal kapcsolatban is közöltek néhány információt: kezdetben egy 3000 négyzetméteres alapterületen és 25 alkalmazottal, összesen 1,5 millió eurós kezdeti beruházásban gondolkodnak, majd később fokozatosan bővítenek 12 ezer négyzetméterre és körülbelül 100 alkalmazottra.

A céget 2009-ben alapították Wetterben, és ma már Európában, Ázsiában és az Egyesült Államokban is vannak gyártóüzemei, valamint nemzetközi értékesítési hálózattal rendelkezik.

Az Aptiv autóipari vállalat a következő időszakban körülbelül 900 alkalmazottat tervez elbocsátani.

Az Aptiv egy dublini székhelyű amerikai vállalat, amely autóipari alkatrészeket gyárt, és technológiát biztosít önvezető járművekhez. Korábban Delphi Automotive néven volt ismert, majd 2017-ben Aptivra és Delphi Technologiesre vált szét.

A román hatóságok közlése szerint korábban arról számoltak be, hogy a gyár decemberben bezár, és a termelést egy Európai Unión kívüli országba helyezik át. Június végén egy másik nagy aradi munkaadó, a szintén amerikai Astra Rail Industrie bezárta gyárát.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Carlos Tavares, a Peugeot és a Fiat fúziójából létrejött Stellantis korábbi vezérigazgatója szerint a kínai autógyártók megmentik ugyan az európai gyárakat és munkahelyeket, ám fokozatosan felvásárolják a vén kontinens autógyártó vállalatait, aminek következtében eltűnnek a piacról a helyi autómárkák, az egész önálló európai autóipar.

