Deviza
EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF331.35 +0.13% GBP/HUF436.3 +0.17% CHF/HUF416.32 -0.08% PLN/HUF90.79 -0.19% RON/HUF75.53 -0.16% CZK/HUF15.9 +0.08% EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF331.35 +0.13% GBP/HUF436.3 +0.17% CHF/HUF416.32 -0.08% PLN/HUF90.79 -0.19% RON/HUF75.53 -0.16% CZK/HUF15.9 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,362.16 +0.06% MTELEKOM1,740 0% MOL3,040 -0.2% OTP32,310 +0.44% RICHTER9,685 -0.41% OPUS527 0% ANY7,340 +1.38% AUTOWALLIS151 -1.95% WABERERS5,640 +2.17% BUMIX10,459.61 -0.36% CETOP3,724.08 -0.33% CETOP NTR2,329.41 -0.33% BUX107,362.16 +0.06% MTELEKOM1,740 0% MOL3,040 -0.2% OTP32,310 +0.44% RICHTER9,685 -0.41% OPUS527 0% ANY7,340 +1.38% AUTOWALLIS151 -1.95% WABERERS5,640 +2.17% BUMIX10,459.61 -0.36% CETOP3,724.08 -0.33% CETOP NTR2,329.41 -0.33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nemzeti Befektetési Ügynökség
HIPA
joó istván
Samsung SDI
beruházás

Hivatalos: kiderült, mekkora a fizetés az egyik legnagyobb magyarországi akkumulátorgyárban – ezt a havi bért sokan elfogadnák

Magyarország továbbra is vonzó célpont a high-tech beruházások számára. A Samsung SDI új projektje 955 milliárd forintból növeli a termelőkapacitást, miközben garantálja a hazai működést és a 3.300 fős létszámot.
VG
2025.11.17, 18:23

A Samsung SDI újabb jelentős beruházással erősíti Magyarország szerepét az elektromobilitásban: a cég 2038-ig garantálja hazai működését, több mint háromezer főt fog foglalkoztatni, és a legmodernebb technológiát hozza a magyar iparba – közölte a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) hétfőn.

Daily Life In Warsaw samsung sdi
A Samsung SDI új projektje 955 milliárd forintból növeli a termelőkapacitást, miközben garantálja a hazai működést és a 3.300 fős létszámot / Fotó: NurPhoto via AFP

Joó István, a HIPA vezérigazgatója Facebook-posztjában is leszögezte: „Hajnalban több félrevezető állítás is megjelent a médiában a Samsung SDI magyarországi beruházásairól. Fontos tisztán és pontosan látni: a Samsung SDI 2016 óta összesen 2.885 milliárd forint értékben döntött hazai fejlesztésekről, amelyekhez a magyar állam nemzetközi összehasonlításban is kifejezetten alacsony arányban, mindössze 6,58 százalék támogatási intenzitással járult hozzá.”

Tovább bővül a Samsung SDI magyarországi jelenléte

A legújabb projekt önmagában 955 milliárd forint értékű beruházás, amelyhez az állam 133 milliárd forinttal járul hozzá – mindössze 14 százalék, ami nemzetközi viszonylatban mérsékelt, és jól megtérülő befektetés a high-tech szektorban.

A Samsung SDI a támogatásért cserébe hosszú távú kötelezettségeket vállalt:

  • 2038 végéig garantálja magyarországi működését és legalább 3.308 fős létszámát,
  • 668 milliárd forint bértömeg kifizetését vállalja,
  • dolgozóinak átlagosan közel 900 ezer forintos havi bért biztosít, ami kiemelkedő a régióban.

A beruházás 2028 végéig növeli a gyártókapacitást, és a legújabb technológiát hozza Magyarországra, kiszolgálva európai és amerikai autóipari partnereket. Ez erősíti hazánk szerepét az elektromobilitás globális értékláncában.

A Samsung SDI beruházásai nemcsak gazdaságélénkítő hatásúak, hanem az ipari és felsőoktatási együttműködéseket is ösztönzik. 

A vállalat évek óta dolgozik együtt például az Óbudai Egyetemmel, elősegítve a tudásbázis és az innováció fejlődését.

Joó István hangsúlyozta: „a Samsung SDI magyarországi jelenléte bizonyítja, hogy Magyarország továbbra is az egyik legvonzóbb európai célpont a nagy technológiai vállalatok számára, és a stratégiai jelentőségű beruházások hosszú távon erősítik a hazai ipart és innovációt".

Átadták a Samsung új kutatás-fejlesztési beruházását Magyarországon – milliárddokkal támogatta meg az állam

A Samsung SDI átadta a valaha volt egyik legnagyobb kutatás-fejlesztési beruházást Magyarországon.

 

Országszerte

Országszerte
1035 cikk

 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu