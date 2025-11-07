Sziget Fesztivál: már meg lehet vásárolni a kedvezményes bérleteket – azonban nem mindenkinek lesz rá lehetősége

A Sziget Fesztivál előzetesen beharangozott kedvezményes bérleteit a pénteki naptól lehet megvásárolni.

Sziget Fesztivál: már meg lehet vásárolni a kedvezményes bérleteket / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A fesztivál korábban közölte, hogy november 5. délig lehetett regisztrálni, hogy a legjobb árú bérletekhez lehessen jutni november 7-én.

Az úgynevezett Super Early Bird Fesztivál bérletek by Revolut kizárólag az előzetesen regisztrált vásárlóknak elérhetők, a készlet erejéig – olvasható a Sziget Fesztivál oldalán.

A teljes árú szuperelővételes bérlet ára 104 900 forint,

a 21 éves, vagy annál fiatalabb vásárlók pedig 83 600 forintért vehetnek bérletet

VIP-bérletet 197 600 forintért lehet vásárolni vasárnap délig.

A bérletekért részletekben is lehet fizetni. A szuperelővételes bérletek mellé 8500 forint jóváírás jár a Revoluton azoknak, akiknek eddig nem volt fiókjuk.

A fesztivál oldala közlése szerint a sorban állok ne frissítsék az oldalt, ne nyissanak meg új ablakot, mert akkor elvesztheti a helyét a több felhasználó előtt. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a a webshopba, meg kell adniaz e-mail címét, amellyel előregisztrált, majd ezt követően 10 perc lesz a vásárláshoz.

Ezek a bérletek csak előregisztrált felhasználóknak elérhetőek, limitált számban. A sorban állás nem garantálja a vásárlás lehetőségét.

A szervezők bejelentették, a jövő évi Szigetet 2026. augusztus 11-15. között tervezik megrendezni.

Gerendai Károly, a Sziget alapítója közölte, hogy a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveik szerint közösen fogják finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként.

Múlt héten még nem támogatta a Fővárosi Közgyűlés azt a javaslatot, mely tíz évre rendezte volna a főváros és a Sziget szervezői közötti együttműködést.

Gerendai Károly később arról számolt be, a Sziget jövőjét biztosítva sikerült megállapodni arról, hogy

a Sziget hét helyett három év alatt fizeti vissza a fővárostól kapott kedvezményt, illetve minden magyar diák megkapja a diákkedvezményt, nem csak a fővárosiak.

Ennek ismeretében Karácsony Gergely később úgy fogalmazott, hogy már csak jogi formalitás választja el a Sziget Fesztivált attól, hogy 2026-ban is megrendezzék.