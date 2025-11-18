Deviza
EUR/HUF384.76 +0.08% USD/HUF332.23 +0.13% GBP/HUF436.68 +0.04% CHF/HUF416.67 0% PLN/HUF90.81 +0.01% RON/HUF75.65 +0.04% CZK/HUF15.91 -0.02% EUR/HUF384.76 +0.08% USD/HUF332.23 +0.13% GBP/HUF436.68 +0.04% CHF/HUF416.67 0% PLN/HUF90.81 +0.01% RON/HUF75.65 +0.04% CZK/HUF15.91 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,467.89 -0.83% MTELEKOM1,710 -1.75% MOL3,004 -1.2% OTP32,040 -0.84% RICHTER9,710 +0.26% OPUS509 -3.54% ANY7,280 -0.82% AUTOWALLIS153.5 +1.63% WABERERS5,520 -2.17% BUMIX10,396.01 -0.61% CETOP3,724.08 -0.33% CETOP NTR2,300.6 -1.24% BUX106,467.89 -0.83% MTELEKOM1,710 -1.75% MOL3,004 -1.2% OTP32,040 -0.84% RICHTER9,710 +0.26% OPUS509 -3.54% ANY7,280 -0.82% AUTOWALLIS153.5 +1.63% WABERERS5,520 -2.17% BUMIX10,396.01 -0.61% CETOP3,724.08 -0.33% CETOP NTR2,300.6 -1.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Szoboszlai Dominik
Lidl
Írország

Az írországi Lidl beleállt a magyar válogatottba – reklámot csinált Szoboszlai Dominik bánatából

A magyar válogatott vereségén viccelődve reklámozza egyik akcióját az írországi Lidl. Szoboszlai Dominik korábban üzent a rajongóknak.
VG
2025.11.18., 11:32

„Éhesnek érzed magad? A Lidl Plus gondoskodik rólad! 3 darab mogyorós croissant mindössze 3 euróért kapható” – olvasható a Lidl Ireland Facebook-oldalán.

Szoboszlai Dominik
Az írországi Lidl beleállt a magyar válogatottba – reklámot csinált Szoboszlai Dominik bánatából / Fotó: NurPhoto / AFP

Az áruház írországi láncának reklámjában a hungry helyett a Hungary szót használták, utalva a vasárnapi Magyarország–Írország-mérkőzésre. A magyar válogatott 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen.

 

Az írországi Lidl a posztjában szóvicc mellé a könnyeivel küzdő Szoboszlai Dominikról raktak be egy képet.

„Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!” – írta Szoboszlai Dominik az Instagram-oldalán hétfőn.

„Fáj, mert nagyon akartuk! Nemcsak magunkért, hanem értetek is” – üzent a csapatkapitány a szurkolóknak, akik „mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket”.

Hangsúlyozta: amellett, hogy sajnálja, hogy nem sikerült, egyúttal végtelenül büszke minden játékosra, stábtagra és edzőre.

„Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is” – írta.

A Liverpool futballistája azt is hozzátette: a munka újra elkezdődött.

A magyar válogatott harmadik lett a csoportjában Portugália és Írország mögött, és sorozatban tizedszer maradt le a labdarúgó-világbajnokságról. 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
limuzin

Luxus autómárkát vett a Gazprom: ők gyártják Putyin atombiztos limuzinját – így néz ki a 800 lóerős fenavad

A mintegy 12-13 milliárd rubeles ügyletet még nyáron kötötték meg, de csak most került nyilvánosságra.
3 perc
Szoboszlai Dominik

Az írországi Lidl beleállt a magyar válogatottba – reklámot csinált Szoboszlai Dominik bánatából

A magyar válogatott vereségén viccelődve reklámozza egyik akcióját az írországi Lidl.
5 perc
sorkatonaság

Teljes mértékben átveszi a Tisza az Európán végigsöprő háborús őrületet, Magyar Péter jászsági sztárjelöltje is visszaállítaná a sorkatonaságot, mert „nagy űr van a fiatalok erkölcsi nevelésében”

Egyre inkább úgy tűnik, valóban be kellene vonulniuk a fiataloknak katonának Magyar Péterék győzelme esetén. Ruszin-Szendi Romulusz ugyanis nincs egyedül, az ellenzéki párt másik „erős embere” is a sorkatonaság mellett érvelt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu