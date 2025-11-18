„Éhesnek érzed magad? A Lidl Plus gondoskodik rólad! 3 darab mogyorós croissant mindössze 3 euróért kapható” – olvasható a Lidl Ireland Facebook-oldalán.

Az írországi Lidl beleállt a magyar válogatottba – reklámot csinált Szoboszlai Dominik bánatából / Fotó: NurPhoto / AFP

Az áruház írországi láncának reklámjában a hungry helyett a Hungary szót használták, utalva a vasárnapi Magyarország–Írország-mérkőzésre. A magyar válogatott 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen.

Az írországi Lidl a posztjában szóvicc mellé a könnyeivel küzdő Szoboszlai Dominikról raktak be egy képet.

„Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak!” – írta Szoboszlai Dominik az Instagram-oldalán hétfőn.

„Fáj, mert nagyon akartuk! Nemcsak magunkért, hanem értetek is” – üzent a csapatkapitány a szurkolóknak, akik „mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket”.

Hangsúlyozta: amellett, hogy sajnálja, hogy nem sikerült, egyúttal végtelenül büszke minden játékosra, stábtagra és edzőre.

„Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is” – írta.

A Liverpool futballistája azt is hozzátette: a munka újra elkezdődött.