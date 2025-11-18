Deviza
Credit Suisse
UBS
Egyesült Államok
Svájc
amerikai bankszektor

Ebből botrány lesz: nem bírja tovább, kivonulhat Európából az óriásbank, Amerikába költözhet – Trump mégis elbánhat a világ egyik leggazdagabb országával

A bank elnöke hónapok óta tárgyal az amerikai pénzügyminiszterrel, Washington pedig nyitottnak tűnik. A svájci kormány drasztikus tőkekövetelményei miatt a UBS már az Egyesült Államokba költözés lehetőségét vizsgálja.
VG
2025.11.18, 05:50

A UBS vezetése komolyan mérlegeli, hogy az Egyesült Államokba helyezze át a bank központját, ha a svájci kormány nem hátrál meg a drasztikus tőkekövetelmények elől. A háttértárgyalások hónapok óta zajlanak, és Washington nyitott lenne egy ilyen lépésre. A tét óriási: a svájci bankrendszer jövője és az ország pénzügyi presztízse.

Svájc ubs
Svájcban annyira fojtogatóvá vállnak a banki szabályozások, hogy a UBS az alpesi legelők helyett inkább a vadnyugatra költözne, a Trump-kormány nagy örömére / Fotó: Stefan Wermuth

A UBS elnöke, Colm Kelleher az elmúlt hónapokban többször is egyeztetett Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel arról, milyen feltételekkel költözhetne a bank az Egyesült Államokba. A beszélgetésekről három, az ügyet jól ismerő forrás számolt be. A Trump-adminisztráció állítólag kifejezetten örömmel látná, ha az egyik legértékesebb svájci pénzintézet átköltözne.

A háttértárgyalások célja egyértelmű: nyomást helyezni a svájci kormányra, amely a Credit Suisse 2023-as összeomlása után szigorúbb tőkekövetelményeket akar bevezetni. 

Bern tervei szerint a UBS-nek plusz 26 milliárd dollárnyi tőkét kellene félretennie – a bank szerint ez „extrém”, aránytalan, és versenyhátrányba taszítaná a globális piacon.

A befektetők bizonytalansága már most látszik: a UBS részvényárfolyamát hetek óta lefelé húzza a szabályozói vita, a bank vezetése pedig intenzív – ám eddig kevéssé eredményes – lobbikampányt folytat a döntéshozóknál.

A svájci kormány álláspontja viszont határozott: a Credit Suisse példája megmutatta, hogy az ország pénzügyi rendszerének sokkal erősebb védőhálóra van szüksége. A UBS ugyanakkor hangsúlyozza, hogy szeretne Svájcban maradni, ha a feltételek ésszerűbbek lesznek.

A Financial Times szerint a UBS elsősorban továbbra is azt szeretné, ha a parlament visszavenné a tervezett szigorításból. 

De a menedzsment úgy látja, kötelességük minden opciót előkészíteni – így azt is, hogy elhagyják Svájcot.

A nagyobb nyomást az is fokozza, hogy a jelentős UBS-részvényesnek számító Cevian Capital szeptemberben kijelentette: a svájci tőkekövetelmények miatt „nem lenne életképes” egy nagy nemzetközi bank működtetése az országban. Ha Bern nem változtat, szerintük a UBS-nek „nem marad más reális választása”, mint a távozás.

Míg Bern büntet, Washington horgot vetett a UBS elé

Közben az Egyesült Államok teljesen más irányba halad: a Trump-kormény banki deregulációt sürget, lazább tőke- és likviditási szabályokkal ösztönözné a növekedést. Ez Európában egyre nagyobb aggodalmat kelt, hiszen az amerikai bankok így jóval versenyképesebbé válhatnak, miközben nőhet a globális pénzügyi rendszer kockázata.

A UBS és Bern közötti feszültség tehát jóval túlmutat egy egyszerű szabályozási vitán. Ha a világ egyik legnagyobb bankja elhagyná Svájcot, az történelmi presztízsveszteség, és akár a svájci pénzügyi modell alapjait is megrendíthetné.

Trump szemet hunyt a brutális vám felett, de ennek kemény ára van – az se mindegy, mivel repül mostantól Svájc

Véget érhet a vámháború Washington és Bern között. Trump kormánya jelentős könnyítést ad az alpesi exportőröknek, amiért Svájc monumentális befektetésekkel és új Boeing-vásárlásokkal fizet.

 

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
818 cikk

 

