Csúnyán odaverték a Wizz Air csodagépét, a cseheknél vesztegel az óriás, első útja volt a kapitánynak

Szeptemberi balesete óta a Wizz Air UK első A321XLR gépe, a G-XLRA lajstromjelű repülőgép Prágában vesztegel. A cseh légi baleseteket vizsgáló intézet (UZPLN) legfrissebb jelentése szerint a London-Gatwickről érkező járat 24-es futópályára hajtott végre műszeres megközelítést. A látási viszonyok megfelelőek voltak, a szél 10 csomós, iránya 150-220° között változott – írta az AIRportal.

Egy ilyen A321 XLR-t vert oda a Wizz Air UK - képünk illusztráció Fotó: NurPhoto via AFP

Kemény leszállás a Wizz Air-nél

A végső megközelítés utolsó szakaszában a gép süllyedése 60 százalékkal nőtt, 480-ról 768 láb/perc értékre, miközben 75 lábról 30 lábra ereszkedett. A leszállás 25 lábon történt, a repülőgép 2,54 G erővel, 6 fokos állásszöggel keményen ért földet, majd elpattant.

Az incidens közben a szárnyak tetején lévő áramlásrontó féklapok kinyíltak, az állásszög pedig 9,7 fokra nőtt, miközben a farokrész súrolta a futópályát.

A jelentés kiemeli, hogy a gépet a járat első tisztje vezette, aki 450 repült órás tapasztalattal rendelkezett a típuscsaládon, ám A321XLR-en csak harmadszor ült, míg a kapitánynak ez volt az első útja parancsnokként a típuson.

A leszállás után a repülőgép a terminálhoz gurult, személyi sérülés nem történt, viszont a farokrész alsó részén károk keletkeztek.

A Wizz Air gépe nem mozdul a cseh fővárosból

Az A321XLR, amelyet a Wizz Air UK idén májusban állított forgalomba, immár két hónapja Prágában vesztegel. A nagy hatótávú változat javítása és az alkatrészek beszerzése jóval összetettebb feladat, mint az alap A321 esetében, ezért a visszatérés időpontja egyelőre ismeretlen.