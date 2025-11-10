Deviza
EUR/HUF383.73 +0.04% USD/HUF331.9 -0.03% GBP/HUF437.06 -0.04% CHF/HUF412.71 +0.12% PLN/HUF90.58 +0.01% RON/HUF75.48 +0.04% CZK/HUF15.8 +0.04% EUR/HUF383.73 +0.04% USD/HUF331.9 -0.03% GBP/HUF437.06 -0.04% CHF/HUF412.71 +0.12% PLN/HUF90.58 +0.01% RON/HUF75.48 +0.04% CZK/HUF15.8 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
légi baleset
Prága
Wizz Air
karbantartás

Csúnyán odaverték a Wizz Air csodagépét, a cseheknél vesztegel az óriás, első útja volt a kapitánynak

A nagy hatótávú gép a cseh fővárosban vesztegel szeptember közepe óta. A Wizz Air repülőgépe keményen ért földet, majd elpattant és farokrészével súrolta a futópályát.
VG
2025.11.10., 20:47

Szeptemberi balesete óta a Wizz Air UK első A321XLR gépe, a G-XLRA lajstromjelű repülőgép Prágában vesztegel. A cseh légi baleseteket vizsgáló intézet (UZPLN) legfrissebb jelentése szerint a London-Gatwickről érkező járat 24-es futópályára hajtott végre műszeres megközelítést. A látási viszonyok megfelelőek voltak, a szél 10 csomós, iránya 150-220° között változott – írta az AIRportal.

Airbus A321NEO XLR During A Flying Display At Paris Air Show 2023 wizz air
Egy ilyen A321 XLR-t vert oda a Wizz Air UK  - képünk illusztráció Fotó: NurPhoto via AFP

Kemény leszállás a Wizz Air-nél

A végső megközelítés utolsó szakaszában a gép süllyedése 60 százalékkal nőtt, 480-ról 768 láb/perc értékre, miközben 75 lábról 30 lábra ereszkedett. A leszállás 25 lábon történt, a repülőgép 2,54 G erővel, 6 fokos állásszöggel keményen ért földet, majd elpattant.

Az incidens közben a szárnyak tetején lévő áramlásrontó féklapok kinyíltak, az állásszög pedig 9,7 fokra nőtt, miközben a farokrész súrolta a futópályát.

A jelentés kiemeli, hogy a gépet a járat első tisztje vezette, aki 450 repült órás tapasztalattal rendelkezett a típuscsaládon, ám A321XLR-en csak harmadszor ült, míg a kapitánynak ez volt az első útja parancsnokként a típuson. 

A leszállás után a repülőgép a terminálhoz gurult, személyi sérülés nem történt, viszont a farokrész alsó részén károk keletkeztek.

A Wizz Air gépe nem mozdul a cseh fővárosból

Az A321XLR, amelyet a Wizz Air UK idén májusban állított forgalomba, immár két hónapja Prágában vesztegel. A nagy hatótávú változat javítása és az alkatrészek beszerzése jóval összetettebb feladat, mint az alap A321 esetében, ezért a visszatérés időpontja egyelőre ismeretlen.

Különleges helyen képezi ki munkatársait a Wizz Air – bejártuk a titokzatos Training Centert

Hálózata és flottája mellett munkavállalói számát is folyamatosan bővíti a légitársaság. Az iparág sajátosságai miatt a pilóták és a cabin crew kiképzése számos speciális eszközt igényel. A Wizz Air Training Centerében jártunk.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
forint

Komoly vizsga vár a pénzügyi védőpajzsra: elárulta a miniszter, honnan sorozzák majd igazán

Bóka János szerint az amerikai pénzügyi védőpajzs üzenete eljutott oda, ahova kellett, ezt mutatja a forint árfolyamának erősödése.
2 perc
gazdatüntetések

Brüsszel beadta a derekát, a Parlament is szorosan követte: kompromisszum született a gazdáknak járó pénzekről – nagyot nyertek a tagállamok

Hiába fenyegetőztek hónapokon keresztül, a mezőgazdaság a következő hét évben is biztonságban lesz.
6 perc
okostelefon-piac

Olyan gyengék az eladások, hogy elhalasztja a vérfrissítést az Apple – az akksi és a kamera tehet mindenről?

Nem vették annyian az iPhone Airt, mint az az Apple gondolta.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu