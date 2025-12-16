Európa irigykedhet, kiakadtak a németek: megjelent a szupererős villanyautó, féláron adják, de csak Kínában – az Audi elmagyarázta, hogy miért

Komoly hullámokat vet Európában az Audi Kínának szánt új elektromos modellje, az E5 Sportback. A típus egy frissen bemutatott, kizárólag a kínai piacra készült elektromos márkaportfólió része, amelynek dizájnja és teljesítménye gyorsan felkeltette az európai autórajongók figyelmét.

Európában irigykedve figyelik az Audi legújabb, kizárólag Kínában kapható elektromos modelljét, az E5 Sportbacket / Fotó: Anadolu via AFP

A modell különösen Németországban vált beszédtémává, miután a JP Performance nevű, nagy nézettségű YouTube-csatorna részletes videót készített róla. A műsorvezető, Jean Pierre Kraemer nem rejtette véka alá döbbenetét:

a csúcsfelszereltségű E5 Sportback Kínában körülbelül 40 ezer euróba kerül, miközben szerinte egy hasonlóan felszerelt Audi Németországban legalább a duplájába kerülne.

Kraemer az Audi A6 e-tron és az S6 e-tron modellekkel vetette össze a kínai újdonságot, kiemelve, hogy az E5 Sportback 770 lóerős teljesítménye egészen elképesztő. Elismerte, hogy a Németországban gyártott modellek magasabb költségekkel készülnek, de szerinte a dizájn, az összeszerelési minőség és az összkép alapján a kínai modell „egy teljesen más termék”.

A Dortmundban forgatott, német nyelvű videó néhány nap alatt közel egymillió megtekintést és csaknem ötezer hozzászólást gyűjtött. A bemutatott, teljesen felszerelt példányt már el is adták egy német vásárlónak, aki az Auto China GmbH importőr segítségével szállíttatta Európába az autót.

Az Audi magyarázkodik: Kína egy másik piac

A Volkswagen-csoport hivatalos állásfoglalása szerint Kína a világ legdinamikusabb és legversengőbb autóipari piaca. A magas költségnyomás, a rendkívül gyors innovációs ciklusok és az eltérő vásárlói igények miatt az ott fejlesztett járművek nem ültethetők át egy az egyben az európai piacra.

A gyártó a Bloombergnek hangsúlyozta: a Cupra Tavascan kivételével jelenleg nem tervezik az úgynevezett „In China, For China” modellek exportját Európába. Ez azonban nem csillapítja az európai vásárlók csalódottságát.

Az Audi a visszaeső kínai eladásokra reagálva tavaly új elektromos almárkát indított helyi partnerével, a SAIC-kal, kifejezetten a fiatalabb vásárlók megszólítására. Ennek részeként elhagyták a klasszikus négykarikás logót is. Az E5 Sportback szeptemberi piaci rajtja után jövőre egy nagy prémium SUV bemutatása is várható.

A Volkswagen-csoport eközben igyekszik felzárkózni a BYD, a Geely és más kínai gyártók mögött, és 2027-ig mintegy 30 elektromos és hibrid modell bevezetését tervezi a kínai piacon.

A JP Performance videója azonban rámutat a stratégia egyik kockázatára is. A kommentelők közül sokan nyíltan csalódottságuknak adtak hangot, amiért Európában nem érhetők el hasonló ár-érték arányú modellek. Egy hozzászóló tömören fogalmazott: „Németországban a VW-csoport egyszerűen lehúz minket.”