Európa irigykedhet, kiakadtak a németek: megjelent a szupererős villanyautó, féláron adják, de csak Kínában – az Audi elmagyarázta, hogy miért
Komoly hullámokat vet Európában az Audi Kínának szánt új elektromos modellje, az E5 Sportback. A típus egy frissen bemutatott, kizárólag a kínai piacra készült elektromos márkaportfólió része, amelynek dizájnja és teljesítménye gyorsan felkeltette az európai autórajongók figyelmét.
A modell különösen Németországban vált beszédtémává, miután a JP Performance nevű, nagy nézettségű YouTube-csatorna részletes videót készített róla. A műsorvezető, Jean Pierre Kraemer nem rejtette véka alá döbbenetét:
a csúcsfelszereltségű E5 Sportback Kínában körülbelül 40 ezer euróba kerül, miközben szerinte egy hasonlóan felszerelt Audi Németországban legalább a duplájába kerülne.
Kraemer az Audi A6 e-tron és az S6 e-tron modellekkel vetette össze a kínai újdonságot, kiemelve, hogy az E5 Sportback 770 lóerős teljesítménye egészen elképesztő. Elismerte, hogy a Németországban gyártott modellek magasabb költségekkel készülnek, de szerinte a dizájn, az összeszerelési minőség és az összkép alapján a kínai modell „egy teljesen más termék”.
A Dortmundban forgatott, német nyelvű videó néhány nap alatt közel egymillió megtekintést és csaknem ötezer hozzászólást gyűjtött. A bemutatott, teljesen felszerelt példányt már el is adták egy német vásárlónak, aki az Auto China GmbH importőr segítségével szállíttatta Európába az autót.
Az Audi magyarázkodik: Kína egy másik piac
A Volkswagen-csoport hivatalos állásfoglalása szerint Kína a világ legdinamikusabb és legversengőbb autóipari piaca. A magas költségnyomás, a rendkívül gyors innovációs ciklusok és az eltérő vásárlói igények miatt az ott fejlesztett járművek nem ültethetők át egy az egyben az európai piacra.
A gyártó a Bloombergnek hangsúlyozta: a Cupra Tavascan kivételével jelenleg nem tervezik az úgynevezett „In China, For China” modellek exportját Európába. Ez azonban nem csillapítja az európai vásárlók csalódottságát.
Az Audi a visszaeső kínai eladásokra reagálva tavaly új elektromos almárkát indított helyi partnerével, a SAIC-kal, kifejezetten a fiatalabb vásárlók megszólítására. Ennek részeként elhagyták a klasszikus négykarikás logót is. Az E5 Sportback szeptemberi piaci rajtja után jövőre egy nagy prémium SUV bemutatása is várható.
A Volkswagen-csoport eközben igyekszik felzárkózni a BYD, a Geely és más kínai gyártók mögött, és 2027-ig mintegy 30 elektromos és hibrid modell bevezetését tervezi a kínai piacon.
A JP Performance videója azonban rámutat a stratégia egyik kockázatára is. A kommentelők közül sokan nyíltan csalódottságuknak adtak hangot, amiért Európában nem érhetők el hasonló ár-érték arányú modellek. Egy hozzászóló tömören fogalmazott: „Németországban a VW-csoport egyszerűen lehúz minket.”
Az Audi E5 Sportback így nemcsak egy látványos elektromos autó lett, hanem egy kellemetlen tükör is az európai piac számára.
Kitálalt a győri Audi-gyár vezetője, őszintén elmondta, milyen helyzetben vannak: létszámstopot rendeltek el, nem csak a kínai autók okozzák a bajt – ezt tervezik a fizetésekkel
Michael Breme, az Audi Hungaria elnöke a Kisalföldnek adott évértékelő interjúban nyíltan beszélt a vállalat aktuális helyzetéről, a globális autóipari kihívásokról és a győri gyár jövőjéről. A beszélgetés középpontjában a Volkswagen csoport nehézségei, az elektromobilitás lassúbb térnyerése, a kínai versenytársak terjeszkedése és a győri üzem teljesítménye állt.