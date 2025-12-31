Deviza
Megindított a fizetésemeléseket a Szegeden gyárat építő BYD, de ez kevés lesz a Debrecenben gyárat építő CATL ellen: aki több pénzt akar, most kell lépnie

A BYD feljebb srófolja mérnökeinek fizetését, ezzel próbálja őket magához láncolni. A béremelés mértéke azonban jellemzően kevés ahhoz, hogy az akkumulátorgyártásban riválisát, a globális piacvezető CATL-t behozza. Utóbbi, szemben a BYD-val, ezúttal inkább a fizikai dolgozóinak anyagi megbecsültségén javított.
Kriván Bence
2025.12.31, 07:09
Frissítve: 2025.12.31, 07:19

A BYD emeli a kutatás-fejlesztési (k+f) területen dolgozó munkatársainak bérét a jövő évtől – ezt a vállalat vezetői is elismerték a kínai média érdeklődésére, számokat azonban üzleti titokra hivatkozva nem voltak hajlandók közölni. A közösségi portálokon azonban hamar elterjedt, mekkora fizetésemeléssel próbálja az agyelszívást megakadályozni a hatalmas szegedi autógyárát jövőre átadó BYD.

BYD
Álmokat lehet szőni, megvalósítani őket már jóval nehezebb a BYD-től kapott fizetésből / Fotó: Aleksander Kalka

Az autó- és az akkumulátorgyártásban aktív BYD

  1. a legtöbb k+f alkalmazottjának 500 jüan (23,3 ezer forint) és ezer jüan (46,6 ezer forint) közötti havi pluszpénzt ad,
  2. míg a magasabban kvalifikált és a fejlesztésekben kulcsszerepet játszó mérnökök kisebb csoportja 2 ezer és 3 ezer jüan (93,2 ezer és 139,8 ezer forint) közötti emelésben részesül.

A BYD-nél csaknem egymillióan dolgoznak már

Nincsenek kevesen, hiszen a BYD foglalkoztatja az autóiparban a legtöbb felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársat, szám szerint 110 ezret. A cégóriás teljes dolgozói állománya a legfrissebb, 2024 végi adatok szerint 968,6 ezer fő. 

A ranglétrán való feljebbmenetel és a fizetésemelés érdekében érdemes igyekezni,

a BYD-nél évente két alkalommal minősítik a kollektíva munkáját, ennek alapján döntenek az átsorolásokról.

A gépsorok mellett dolgozókéról is. 

Ezen a téren a BYD nem jelzett béremelést, szemben a legnagyobb akkumulátorgyártó versenytársával, a Debrecenben óriásgyárat építő CATL-el, amely ezúttal fordított a sorrenden, és a gyártósorok mellett dolgozó fizikai munkások bérét emelte meg

januártól átlagosan 150 jüannal, azaz 6900 forinttal.

A vállalatközeli források nem tudnak arról, hogy a CATL a mérnöki garnitúránál is rendezte volna a béreket, vagy ha így tett, azt biztosan nem dobolta ki.

A CATL ezúttal a gyártósorok mellett dolgozókat preferálta 

A 150 jüan egyébként 2 százalékot valamivel meghaladó béremelés, ami az idei évre becsült, legrosszabb esetben is félszázalékos kínai infláció mellett reálbér-emelkedést hoz magával. Az első vonalban dolgozók nincsenek is kevesen, a CATL éves jelentése szerint a teljes, 131 988 fős állományból 96 725-en dolgoztak a gyártósorok mellett tavaly december végén.

CATL-gyárkülső. A falak mögött dübörög a munka, még az ünnepek idején sem állnak le / Fotó: AFP

A közösségi médiában terjedő hírt megerősítette Robin Zeng, a társaság alapító elnök-vezérigazgatója, hozzátéve, hogy ezzel a tehetséget, a szorgalmat, a lojalitást ismerik el, de egyben

  • a termelékenység növelése,
  • a termékminőség javítása
  • és a vállalat versenyképességének fokozása

is szempont volt. A CATL gyáraiban a jellemző havi munkajövedelem 7 ezer és 8300 jüan között szóródik, azaz 323 és 383 ezer forint között, de ezt számos tényező, így a túlórák száma vagy a leállások hossza nagyban befolyásolja. Pontos adatokat a cég nem közöl, viszont az ünnepi toborzásnál közzétett számok iránymutatók lehetnek.

A mérnökök legalább kétszer annyit keresnek, mint a kétkezi munkások  

Az a CATL-dolgozó, aki vállalja, hogy végigdolgozza a jövő február 15–23. közötti ünnepeket, s ezzel együtt 25 munkanapot vállal a 28 napos hónapban, 3200 jüan (148 ezer forint) extra jutalomban részesül. Alapbérrel együtt pedig 11 500 jüant (531 ezer forint) vihet haza.

Viszonyításképpen: a Kínában jelenleg kapható, legolcsóbb elektromos kisautó, a Wuling Hongguang MINI EV 45 ezer jüantól, azaz 2,07 millió forinttól indul.

A munkakörök eltérő megbecsültségét a fizetési kategóriák tól-ig határai is ékesen illusztrálják.

  1. A kétkezi dolgozók bére a BYD-nél havi 6 ezer és 10 ezer jüan között van, a CATL-nál 6 ezer és 20 ezer jüan közötti a szórás;
  2. A szellemi dolgozók a BYD-nél 20 ezer és 50 ezer jüan között vihetnek havonta haza, a CATL-nál 40 ezer és 60 ezer jüan között lehet keresni, beosztástól függően.

Mindez általánosságban azt jelzi, hogy 

legalább kétszeres, de jellemzően sokkal nagyobb a különbség a fehér- és a kékgalléros alkalmazottak bérezésében, 

s azt is, hogy a CATL mérnökei kevesebben vannak, de jobban megbecsülik őket anyagilag, mint a BYD-nél dolgozókat. Ebből a szempontból tehát teljesen logikus, hogy a BYD a mérnökök fizetését srófolta ezúttal feljebb.

