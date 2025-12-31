Megindított a fizetésemeléseket a Szegeden gyárat építő BYD, de ez kevés lesz a Debrecenben gyárat építő CATL ellen: aki több pénzt akar, most kell lépnie

A BYD emeli a kutatás-fejlesztési (k+f) területen dolgozó munkatársainak bérét a jövő évtől – ezt a vállalat vezetői is elismerték a kínai média érdeklődésére, számokat azonban üzleti titokra hivatkozva nem voltak hajlandók közölni. A közösségi portálokon azonban hamar elterjedt, mekkora fizetésemeléssel próbálja az agyelszívást megakadályozni a hatalmas szegedi autógyárát jövőre átadó BYD.

Álmokat lehet szőni, megvalósítani őket már jóval nehezebb a BYD-től kapott fizetésből / Fotó: Aleksander Kalka

Az autó- és az akkumulátorgyártásban aktív BYD

a legtöbb k+f alkalmazottjának 500 jüan (23,3 ezer forint) és ezer jüan (46,6 ezer forint) közötti havi pluszpénzt ad, míg a magasabban kvalifikált és a fejlesztésekben kulcsszerepet játszó mérnökök kisebb csoportja 2 ezer és 3 ezer jüan (93,2 ezer és 139,8 ezer forint) közötti emelésben részesül.

A BYD-nél csaknem egymillióan dolgoznak már

Nincsenek kevesen, hiszen a BYD foglalkoztatja az autóiparban a legtöbb felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársat, szám szerint 110 ezret. A cégóriás teljes dolgozói állománya a legfrissebb, 2024 végi adatok szerint 968,6 ezer fő.

A ranglétrán való feljebbmenetel és a fizetésemelés érdekében érdemes igyekezni,

a BYD-nél évente két alkalommal minősítik a kollektíva munkáját, ennek alapján döntenek az átsorolásokról.

A gépsorok mellett dolgozókéról is.

Ezen a téren a BYD nem jelzett béremelést, szemben a legnagyobb akkumulátorgyártó versenytársával, a Debrecenben óriásgyárat építő CATL-el, amely ezúttal fordított a sorrenden, és a gyártósorok mellett dolgozó fizikai munkások bérét emelte meg

januártól átlagosan 150 jüannal, azaz 6900 forinttal.

A vállalatközeli források nem tudnak arról, hogy a CATL a mérnöki garnitúránál is rendezte volna a béreket, vagy ha így tett, azt biztosan nem dobolta ki.

A CATL ezúttal a gyártósorok mellett dolgozókat preferálta

A 150 jüan egyébként 2 százalékot valamivel meghaladó béremelés, ami az idei évre becsült, legrosszabb esetben is félszázalékos kínai infláció mellett reálbér-emelkedést hoz magával. Az első vonalban dolgozók nincsenek is kevesen, a CATL éves jelentése szerint a teljes, 131 988 fős állományból 96 725-en dolgoztak a gyártósorok mellett tavaly december végén.