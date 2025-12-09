Történelmi pillanat: óriási szállítmány érkezett a Dunán a Szegeden épülő BYD-gyárba, ezek már a gyártósorok – videó a 6000 tonna kirakodásáról

A BYD a két legkisebb autó típusának összeszerelését fogja megkezdeni Szegeden, az első európai gyárában.

Fotó: Vémi Zoltán



A szegedi BYD-gyár gépsorainak egy része, közel 6 ezer tonna áru érkezett Kínából a bajai kikötőbe - számolt be közösségi oldalán Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese.



Terjeszkedik a BYD, 2025 végére már körülbelül 1000 márkakereskedéssel fog rendelkezni a kontinensen. Maria Grazia Davino, a cég európai regionális ügyvezető igazgatója korábban megerősítette, hogy a BYD jövőre megduplázza a márkakereskedései számát a régióban, a terjeszkedést elengedhetetlennek nevezte az ügyfelek megnyeréséhez „ebben a rendkívül versenyképes környezetben”.

Azt tudjuk, hogy Szegeden már megnyitott a kínai márkakereskedő szalonja.

Az agresszív terjeszkedési stratégia a kulcsa az új gyártóközpont megnyitása Szegeden. Jelenleg is zajlik a BYD Atto 2 hibrid változatának, az 1020 km (ebből 90 tisztán elektromos) hatótávú DM-i-nek az európai sajtóbemutatója Spanyolországban. A kis SUV prezentációján a kínai gyártó elnöke, Stella Li újságíróknak elárulta, hogy

a korábban bejelentett Dolphin Surf mellett a Suzuki Vitara-méretű Atto 2-est is fogják Szegeden gyártani, továbbá még két másik modellt, amelyeket azonban még nem nevezett meg. Az is kiderült, hogy a BYD első európai üzemében 2025 végén már készen állnak majd a szerelőszalagok, a próbagyártás 2026 első negyedévében, a sorozatgyártás pedig 2026 második negyedévében fog elindulni.