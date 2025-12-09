Távozik a világ legjobb csúcsmenedzsere, aki egyenesen megmondta Orbán Viktornak, mire van szüksége: máris megvan az utódja és ez nagyon jó hír Magyarországnak

Milan Nedeljkovic, a debreceni BMW-gyár korábbi termelési igazgatója lesz a BMW következő vezérigazgatója. A szakember több mint három évtizedes nemzetközi tapasztalattal érkezik, hogy folytassa a vállalat innovatív és fenntartható fejlődését – írta a Dehír.

Milan Nedeljkovic, a debreceni BMW-gyár volt termelési igazgatója veszi át a cég vezérigazgatói posztját / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A debreceni BMW-gyárból a vezérigazgatói székbe

A BMW felügyelőbizottsága bejelentette: Oliver Zipse jövő májusi éves közgyűlés után távozik az igazgatótanácsból, helyét Milan Nedeljkovic veszi át. A 56 éves szakember 1993-ban kezdte pályafutását gyakornokként a BMW-nél, azóta Oxfordban, Lipcsében és Münchenben is vezető pozíciókat töltött be. Igazgatótanácsi szerződése 2031-ig szól.

Nicolas Peter, a felügyelőbizottság elnöke kiemelte Nedeljkovic stratégiai látásmódját, kreativitását és vezetői képességeit, amelyekkel inspirálni tudja csapatát és kiemelkedő teljesítményt érhet el.

Elődje, Oliver Zipse több mint tíz évig irányította az igazgatótanácsot, az elnöki posztot 2019 óta töltötte be, és nevéhez fűződik a BMW történetének legnagyobb stratégiai projektje, a Neue Klasse. Zipse vezetésével a BMW sikeresen ki tudta állni a koronavírus-járvány és más globális gazdasági zavarok okozta kihívásokat.

Milan Nedeljkovic neve a magyar közönség számára nem ismeretlen: a debreceni BMW-gyár termelési igazgatójaként számos alkalommal szerepelt a hírekben.

A debreceni üzem a BMW fenntarthatósági törekvéseinek zászlóshajója, hiszen teljesen gáz nélkül működik, és zöld elektromos energiát használ, valamint itt építik az egyik legnagyobb napelemparkot a vállalatnál.

A debreceni gyár átadása új korszakot nyitott a BMW életében, az iX3 modell pedig csak a kezdet. Az új járműgeneráció 800 kilométeres hatótávot, 10 perces gyorstöltést és modern vezetéstámogató rendszereket kínál, így a vállalat a globális verseny élére állhat. Az iX3 gyártása már idén elindul, és a következő években évente akár 150 ezer autót készíthetnek el Debrecenben.

Oliver Zipse szerint a debreceni üzem jó példát mutat az egész autóiparnak, annak átadóján pedig Orbán Viktornak is leszögezte, hogy a magyarországi energiapolitika kulcsfontosságú biztonságot tud nyújtani a termelésnek.