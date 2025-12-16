Házhoz szállítás: baj van a karácsonyi csomagok kézbesítésével – rendkívüli nyilatkozatot tett közzé Magyarország egyik legnagyobb futárcége
Az év végi csúcsszezonban több tízezer magyar vásárló szembesült eltűnt vagy késő csomagjaival, ami közösségi szerveződések mellett egy fogyasztóvédelmi vizsgálatot is elindított. A DPD Hungary azonban most reagált a problémákra, és ígéretet tett azok gyors kezelésére, miközben a jogszabályok szerinti ügyfélkezelés hiányosságai továbbra is feszültséget okoznak.
Karácsonyi káosz a DPD-nél
Az év végi ünnepi csúcsszezonban egyre súlyosabb panaszok érkeznek a csomagküldő szolgáltató működésével kapcsolatban. Számos vásárló számolt be arról, hogy
- karácsonyra rendelt csomagjai nem érkeztek meg;
- elakadtak csomagautomatákban;
- vagy egyszerűen eltűntek.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a károsultak több tízezres Facebook-csoportot hoztak létre, és az ügy már a közéletet is elérte: Kóka János volt gazdasági miniszter nyilvánosan reagált a problémákra.
A DPD Hungary hivatalos közleménye szerint a késések fő oka az év végi kiemelkedően nagy csomagforgalom, amely elsősorban Budapestet és környékét érinti.
A cég kiemelte: a csomagok nem vesztek el, és minden küldemény nyomon követhető.
A késések a küldemények körülbelül 10 százalékát érintik, amely nem csak a károsultak, hanem a cég számára is komoly kellemetlenséget okoz. A DPD munkatársai és alvállalkozói megerősített kapacitással, hétvégi munkavégzéssel és folyamatos ellenőrzéssel dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán. A karácsony előtti kézbesítést budapesti címek esetén december 23-ig, vidéki csomagoknál pedig december 19-ig biztosítják az átvételtől számítva.
A vállalat felhívta a figyelmet az online nyomon követési lehetőségekre, a myDPD mobilalkalmazásra és az e-mailes automatikus státuszinformációra. Emellett egyértelműen elhatárolódik a vállalati vezetők személyes elérhetőségeinek nyilvánosságra hozatalától, mivel a fenyegető vagy zaklató üzenetek nem segítik a helyzet megoldását.
Az érintettek között van egyébként Kóka János volt gazdasági miniszter is, aki a problémákat az ügyfélkezelés súlyos hiányosságaival kapcsolatban kommentálta. Szerinte a legsúlyosabb gond nem csupán a kézbesítés elmaradása, hanem az, hogy a fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat.
Saját példáján keresztül bemutatta, hogy hibás csomagautomaták, elérhetetlen ügyfélszolgálat és írásos megkeresésekre nem érkező válaszok teszik lehetetlenné a karácsonyi csomagok átvételét.
Kóka szerint a DPD magyarországi piaci jelenlétével és bevételével arányban álló magas színvonalú szolgáltatás elvárható lenne, különösen az ügyféltájékoztatás és panaszkezelés területén.
A közéleti reakció mellett a fogyasztóvédelmi vizsgálatok is megindultak: Latorcai Csaba államtitkár Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a károsultak nem maradhatnak segítség nélkül, és azonnali vizsgálatot rendelt el a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül. A vizsgálat célja, hogy a szolgáltatók ne tegyék tönkre gyermekek és családok karácsonyát az elmaradt vagy késedelmes csomagok miatt.
A karácsony szezon a logisztikai óriások tűzkeresztsége
Más logisztikai szereplők, például a Foxpost és a Magyar Posta, előre tervezett intézkedésekkel készülnek az év végi csúcsra. Ezek közé tartozik a szortolási kapacitás növelése, a járműpark fejlesztése és a csomagautomaták bővítése. A DPD ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a december 20. után leadott rendeléseket már nem biztos, hogy karácsonyig kézbesíteni tudják.
A helyzet tehát továbbra is feszült, a magyar családok karácsonyi ajándékainak sorsa bizonytalan. A DPD Hungary és a fogyasztóvédelmi hatóság intézkedései mellett a vásárlóknak az online nyomon követési rendszerek és hivatalos ügyfélszolgálati csatornák használatával kell biztosítaniuk, hogy karácsonyi csomagjaik a lehető leghamarabb célba érjenek.
