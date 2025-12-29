Újabb autóipari óriás mondta ki: nem térnek vissza Oroszországba – komoly megkötéseik vannak, elindult a láncreakció?

A dél-koreai autógyártó Hyundai nincs abban a helyzetben, hogy visszavásárolja korábbi oroszországi gyártóüzemét az Ukrajnában folyó háború miatt – mondta egy, az ügyhöz közel álló forrás a Reutersnek. A visszavásárlási opció a jövő hónapban lejár.

A Hyundai nincs abban a helyzetben, hogy visszavásárolja az orosz autógyárát / Fotó: Vladimir Tretyakov / shutterstock (Képünk illusztráció)

A Hyundai egykor Oroszország legnagyobb külföldi autógyártója volt. 2024-ben azonban eladta szentpétervári egységét. A létesítmény működését 2022 márciusa óta függesztették fel, egy hónappal azután, hogy Oroszország Ukrajnát.

Miközben Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja egyik legfontosabb prioritásává tette a háború befejezését, és nyomást gyakorol Kijevre és Moszkvára a békemegállapodás elfogadása érdekében, a harcok folytatódnak, az Egyesült Államok és az EU szankciói továbbra is érvényben maradnak Oroszországgal szemben.

Mivel hírnevük forgott kockán, és a nyugati szankciók lehetetlenné tették a külföldi autógyártók számára a gyárak működését, a legtöbben kivonultak az orosz piacról. Amikor 2024-ben eladta oroszországi érdekeltségeit, a Hyundai azt nyilatkozta, hogy 287 milliárd wonos (több mint 65 millió forint) veszteséget könyvelhet el az üzletből.

Néhányan, mint például a Hyundai szimbolikus összegért eladta üzemeit és opciókat vállalt arra, hogy meghatározott időn belül visszavásárolja azokat abban a reményben, hogy egy napon visszatér. Bár a Hyundai gyára Solaris márkanév alatt is gyárt járműveket, amely korábban a koreai autógyártó által az orosz piacra gyártott népszerű modell neve volt.

A Mazda Motor októberben elsőként veszítette el visszavásárlási jogát, amikor úgy döntött, hogy nem él az oroszországi gyárának 50 százalékos visszavásárlási opciójával korábbi partnerétől, a Sollerstől, A Renault, a Ford, a Nissan és a Mercedes-Benz megvisszavásárlási opciókkal is rendelkezik, amely 2027 és 2029 között jár le. A Toyota és a Volkswagen visszavásárlási jog nélkül adta el az érdekeltségeit.

A Hyundai és a Kia volt a legnagyobb külföldi szereplő az orosz piacon az ukrán háború előtt.

Együttesen több mint 400 ezer autót adtak el 2019-ben, ami az összes új autóeladás mintegy 23 százalékát teszi ki, ezt pedig megelőzi Oroszország legnagyobb autógyártóját, az Avtovazt eladását.