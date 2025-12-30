Deviza
Labubu-katasztrófa: ha eddig mindenkinek kellett, most miért nem viszik?

Csillapodik a Labubu-láz, a játékgyártók mindeközben igyekeznek hasonló ötleteket piacra dobni. A Labubut a kínai Pop Mart forgalmazza 2019 óta.
VG
2025.12.30, 13:09
Frissítve: 2025.12.30, 13:16

Három hete nem látott mértékben estek a Pop Mart International Group részvényei, miután a sajtóban megjelent hírek szerint lanyhul a viszonteladók kereslete a Labubu-játékok iránt – írta meg a Bloomberg.

POP Mart LABUBU
Zuhannak a Labubu részvényei – nem veszik már a játékfigurát? / Fotó: NurPhoto via AFP

A hongkongi tőzsdén jegyzett cég árfolyama kedden 6,2 százalékkal is zuhant, ezzel az egyik legrosszabbul teljesítő papírjává vált. 

Az eladási hullámot olyan beszámolók váltották ki, amelyek szerint egyesek felfüggesztették a Labubu-figurák vásárlását, miután a kínai másodlagos piacon tapasztalt ármozgások a kereslet gyengülésére utaltak. A hírek újabb csapást jelentenek a Pop Martba vetett befektetői bizalomra. A vállalat korábban az utóbbi idők egyik leglátványosabb tőzsdei raliját produkálta trendi játékának köszönhetően. 

„Mivel a befektetők továbbra is attól tartanak, hogy a Pop Mart termékei körüli felhajtás alábbhagyhat, az ilyen, a kereslet gyengülésére utaló hírek különösen erősen sújtják az árfolyamot” – mondta Kenny Ng, a China Everbright Securities International stratégája.

Az augusztusban kezdődött esés következtében a részvények mintegy 44 százalékot veszítettek értékükből, ennek ellenére a Pop Mart papírjai még mindig több mint kétszeres pluszban vannak a múlt évhez képest.

Labubu világsikerének titka, amit igyekeznek mások is ellesni

Korábban megírtuk, hogy már csillapodott a Labubu-láz, a játékgyártók mindeközben igyekeztek hasonló ötleteket piacra dobni: megjelentek a szintén a zsákbamacskaként működő blind boxok is.

A Labubut a kínai Pop Mart forgalmazza 2019 óta, de a világsiker csak 2025-re robbant be igazán. A titok a zsákbamacska-csomagolás: a vásárlók nem tudják előre, melyik figura lapul a dobozban, így a szerencse és a ritka darabok hajszolása folyamatosan hajtja a keresletet. 

A Pop Mart korábbi adatai szerint Kínában és Délkelet-Ázsiában már évek óta töretlen volt  Labubu népszerűsége. 

Hongkongban és Szingapúrban rendszeresen kígyózó sorok álltak a limitált szériás Labubu-kiadásokért, 

és az aukciós oldalakon is tízezres dollárárakon kelnek el a ritkaságok. 

Nyugaton, különösen az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában lassabban indult be a trend, de 2024 óta egyre több vásárló fedezi fel a figurát: a StockX és az eBay adatai szerint a keresések száma többszörösére nőtt, a ritka darabok ára pedig gyorsan közelít a luxustermékek szintjéhez.

