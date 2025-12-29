Deviza
Nagy bejelentést tett a magyarok egyik kedvenc élelmiszerlánca: sorra jönnek az akciók – elárulták, miért tudják ennyire levinni az árakat, és hogy meddig tart az „olcsósítás"

A német lánc év eleji árcsökkentéssel induló akciósorozatának részeként az üzletekben egymást váltva jelennek majd meg a különböző árkedvezményes ajánlatok. A Lidl szerint a stratégiájuk kulcsa a magyar beszállítóikban rejlik.
VG
2025.12.29, 12:16

Árcsökkentéssel indítja az új évet a Lidl Magyarország, január 2-től közel 50 magyar forrásból származó tej és tejtermék árát mérsékli tartósan – olvasható a lánc közleményében.

200704_lidl_01_vz Lidl kiskereskedelem kiskereskedelmi lánc nyugdíj, nyugdíjas-utalvány, élelmiszer-utalvány, kupon
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vállalat stratégiai árcsökkentési programja részeként a beszerzési árak csökkenéséből fakadó árelőnyét rendre továbbadja vásárlóinak, így a magyar tej és tejtermékek esetében is. Az áruházlánc célja, hogy hozzájáruljon a magyar termékek piaci pozíciójának erősítéséhez, valamint az infláció további mérsékléséhez.

A Lidl kínálatában minden héten más és más termékkategóriákban lesznek tartósan olcsóbban elérhetők árucikkek, a kedvezmények pedig már január 2-án indulnak, amikor mintegy 50 magyar tej és tejtermék kerülhet még kedvezőbb áron a kosarakba: átlagosan 6,5 százalékkal, de van olyan termék, ami akár 25 százalékkal olcsóbban lesz elérhető. 

Így például a 175 grammos, 12 százalékos Pilos tejföl közel 10 százalékkal, a 800 grammos, 20 százalékos Pilos tejföl 13 százalékkal olcsóbban vásárolható meg. A 200 grammos Pilos laktózmentes szeletelt trappista sajtért 10 százalékkal, míg az 1 literes kiszerelésű, 1,5 százalékos zsírtartalmú Pilos UHT tejért 7 százalékkal kell kevesebbet fizetni, de 6 százalékkal csökken az 500 grammos, 10 százalékos zsírtartalmú Pilos tehéntúró ára is.

„Stratégiánk kulcsa a magyar beszállítóinkban rejlik, velük szoros partnerségben tudjuk biztosítani azt a volument, amely lehetővé teszi az árak lehető legalacsonyabban tartását. Amikor vásárlóink olcsóbban teszik a kosarukba a magyar tejet vagy sajtot, azzal nemcsak saját háztartási költségeiket kímélik, hanem közvetve a magyar tejtermelők stabilitását is támogatják” – mondta Nepp Zoltán, a Lidl beszerzési igazgatója.

Hozzátette, hogy a közreműködésükkel 

a magyar gazdák közel 14,4 milliárd forint értékben exportáltak tejet és tejterméket a 2024-es gazdasági évben.

A Lidl az elmúlt időszakban több termékkörben is árcsökkentésekkel támogatta a vásárlókat, tavaly például a paradicsom, a narancslé, a sajt, a csokoládé és a vaj ára is csökkent. Számos alapvető és népszerű élelmiszer vált így tartósan kedvezőbb árúvá.

