A világsztárok már nem tudnak nemet mondani Budapestnek – a magyar főváros koncertnagyhatalommá vált
A nagy produkcióknak idén is szinte kihagyhatatlan volt a magyar főváros, hiszen minden követelménynek megfelelnek a budapesti helyszínek, és a jegyeladások is hozzák az elvárt szintet.
A Live Nation Central and Eastern Europe (Live Nation CEE) eseményein idén is több százezren vettek részt, és úgy tűnik, jövőre sem lesz megállás. Az elmúlt napokban és hetekben is újabb és újabb eseményeket jelentettek be, és még mesze nem teljes a 2026-os év fellépőinek listája.
„Vannak még nem nyilvános nagy neveink, akiknek nyár elején lesznek arénakoncertjeik.
Ezeknek a szervezése már egy ideje zajlik. Továbbá a jövő év második felében is várható újabb produkciók bejelentése” – közölte a Világgazdasággal Borsos László, a Live Nation CEE ügyvezetője.
Elárulta azt is, hogy a koncertturnékat már hónapokkal vagy évekkel korábban elkezdik megszervezni. Sőt, több 2028-as itthoni eseménynek is megvan már a pontos dátuma és helyszíne is.
A világsztárok már nem tudnak nemet mondani Budapestre
A 2025-ös évben is voltak nagy nézőszámok Budapesten: dupla koncertet adott Imagine Dragons és az Iron Maiden is.
Sőt, a legendás heavy metal együttes a magyar fővárosból indította el a világ körüli turnéját. Az Iron Maiden a rajongókat külön megkérte, hogy mérsékelten használják a mobiltelefonjaikat, hiszen egy különleges videófalat avatnak fel, amelynek élményét csökkentené, ha mindenki a felvételek rögzítésével lenne elfoglalva.
Borsos László elárulta: a dupla, illetve tripla koncertekre előre készülnek a szervezők, hiszen az előzetes várakozások alapján tudni lehet, hogy egyes előadók többször is megtöltenek majd egy stadiont. Ezért a turné időpontjait úgy alakítják, hogy a várt telt házak esetén kényelmesen tudjanak eljutni a következő koncerthelyszínre.
Azt is mondta, hogy a magyar közönség egyáltalán nem tér el más európai koncertlátogatótól: Budapesten is ugyanazokra a produkciókra kapkodják el a jegyeket, mint Berlinben vagy Párizsban.
Emlékeztetett, hogy egyes sztárok hosszú évekig nem léptek fel a magyar fővárosban a nagy befogadóképességű helyszínek hiánya miatt. Később azonban – amikor a megfelelő infrastruktúra kiépült – már visszatérő fellépőként egyre több és több jegyet tudtak eladni. Erre jó példa Lenny Kravitz vagy az Imagine Dragons legutolsó budapesti fellépése is.
A növekvő jegyeladásokhoz hozzájárultak a nemzetközi koncertlátogatók is:
Magyarországon már előfordul, hogy a jegyek 20–40 százalékát külföldiek vásárolják meg, vagyis számos országból Budapestre kell utazni ahhoz, hogy valaki a kedvenc sztárját láthassa.
„Pozsonyban a legnagyobb fedett komplexum a tízezer fős Tipos Arena, oda nem fért volna be Katy Perry show-ja, amelyre itthon 16 ezren voltak kíváncsiak” – árulta el. Hozzátette: az énekesnő koncertjére Új-Zélandtól Argentínáig bezárólag érkeztek a nézők.
Live Nation: Budapest a régió koncertszervezési központja
A kelet-európai régióban jelenleg három Live Nation iroda működik: Prágában, Varsóban és Budapesten. A magyar fővárosból azonban több országra kiterjedve szerveznek koncerteket és eseményeket.
„A pesti iroda tevékenysége magában foglalja Szlovéniát, Horvátországot, Szerbiát, Romániát, Bulgáriát, Görögországot és Törökországot is.
Tehát ha egy nagyobb koncertsorozatot kell megszervezni, akkor rajtunk keresztül természetesen egy Budapestet érintő turnét is le tudunk bonyolítani” – magyarázta. Borsos László nagy álma, hogy ismét Budapesten lépjen fel a U2 együttes – amire korábban csak egyszer volt lehetőség –, de az ír együttes egy ideje nem turnézik.
„Amikor 2009-ben a U2 turnézott, az akartuk, hogy Budapesten is fellépjenek. De egyszerűen nem volt hozzá alkalmas koncerthelyszín. Ezért úgy döntöttük, hogy legalább Horvátországba hozzuk el őket” – emlékezett vissza.
A rockbanda két koncertet adott, és összesen 120 ezren buliztak Zágrábban, majd mentek tovább Athénba és Isztambulba.
A helyzet mára megváltozott: a szintén ritkán turnézó Eric Clapton húsz év után visszatér Magyarországra, Borsos László szerint ebben annak is nagy szerepe lehetett, hogy az MVM Dome kapacitása akkora, hogy már megérte Budapestet beemelnie a turnéjába.
A szakértő szerint Budapesten már minden megvan ahhoz, hogy bármilyen méretű produkciót meg lehessen szervezni. A főváros jelentős turisztikai célpont, nemzetközi látogatók mellett pedig van hazai fizetőképes közönség is.
Az elmúlt években számos nagy produkciót lehetett Magyarországon megtartani, de a Live Nationt sokszor megkeresik klubkoncertek megszervezésével is.
Borsos László elmondta, hogy a fellépői és nézői igények azt bizonyítják, hogy az elmúlt években
- az 50-60 ezer fős stadionkoncerteken kívül
- a 10-20 ezer fős arénakoncerteknek
- és a pár ezer főt vonzó klubturnéknak is
megvan a létjogosultságuk.
„Budapest már felveszi a versenyt Béccsel. A Coldplay is inkább magyar fővárost választotta” – emlékeztetett.
Tavaly félmillióan vettek részt a Live Nation CEE hazai eseményein, az év csúcspontja a tripla Coldplay-koncert volt a Puskás Arénában. „Reméljük, hogy ez nem egy egyszeri és megismételhetetlen esemény volt nálunk. De tény, hogy a 2024-es évet idén nézőszámban nem tudtuk megugrani” – mondta.
A zenekar koncertjeinek jelentős turisztikai hatása volt a magyar fővárosra, ahol több mint 110 ezer vendéget és 200 ezer vendégéjszakát regisztráltak.
Innen is látszik, hogy
a kiemelkedő show-k száma egy ország gazdasága szempontjából is fontos.
Koncertezni és fesztiválozni is megéri Budapesten
Korábban a Világgazdaság is írt arról, hogy az európai zenei fesztiválok bevételei drámaian visszaestek az elmúlt években. A Sziget Fesztiválhoz hasonlóan több tucat fesztivál léte került veszélybe, a legtöbbjük pedig meg is szűnt.
A kisebb fesztiválok már nem annyira vonzók a jelentősebb fellépőknek, bármikor visszamondanak vagy el sem fogadnak meghívásokat.
Borsos László szerint a sztárok alapvetően a várható bevétel alapján döntenek arról, hogy hol adnak koncertet. Hangsúlyozta: egyébként számos fesztivál sokkal több bevételi forrásból tud gazdálkodni, mint egy koncerthelyszín, így többet is tudna kínálni a fellépőknek.
Van egy olyan tendencia, hogy a művészek mindenféle korlátozás nélkül szeretnének egy turnét a saját színpadi koncepciójukkal megvalósítani, és ezt valószínűleg a nézők is igénylik már. Ehhez pedig egy fesztivál nem tud mindig megfelelő környezetet biztosítani. A Live Nation CEE ügyvezetője azonban korántsem temetné a fesztiválpiacot, mert a Szigeten is százezrek fesztiváloznak, és nemzetközi szinten az erősebb rendezvények fenn tudtak maradni.
„Van igény a fesztiválokra, de szerintem ez a piac újra keresi a saját helyét. Ehhez pedig meg kell találnia a közönségét, a megfelelő formátumot és koncepciót is – mondta. – Az elmúlt időszakban remekül lefedték az igényeket a fesztiválok és a stadionkoncertek is, ez pedig a jövőben is működni fog.”
Borsos László szerint sokszor csak a balszerencsén múlott, ha valaki nem tudott fellépni Magyarországon. Idehaza természetesen szerényebb a fizetőképes közönség, mint Nyugat-Európában, de a magyar főváros kimagasló régiós szerepe miatt egyre több a külföldi látogató és a jegyvásárló is.
„Ez egy verseny, minden szervezőiroda azért tesz, hogy a saját desztinációja bekerüljön egy turnéba. De ehhez nem csak pénz kell, hanem néha szerencse, kapcsolati tőke és logisztika is” – tette hozzá. Hangsúlyozta:
jövőre több nagy dobás is lesz Budapesten: a dupla Metallica-koncert a Puskás Arénában, és először rendeznek itthon Pitbullnak fellépést, szintén a Puskásban.
Sting jövőre tér vissza a magyar fővárosba, a brit zenész utoljára tavaly lépett fel Budapesten. Továbbá érkezik többek között a Deep Purple, a One Republic, Marilyn Manson, a Sex Pistols, Johnny Rotten és a Scorpions is.