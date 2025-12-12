Baklövésre készül a Mercedes, erre a modelljére lasszóval kell majd fogni a vevőt
Lehet hogy okos, de csinosnak vagy szépnek nem igazán nevezhető az a szedán, amellyel a Mercedes Kínában próbálkozik visszacsalogatni a német autóktól elpártolt, egyre népesebb vásárlóközönséget. A stuttgartiak inkább a Smart márkájuk logójával ékesítenék az új modellt, amelynek előzetes technikai dokumentációját a minap küldték meg az új autók engedélyezését végző Ipari és Információtechnológiai Minisztériumnak (MIIT), amely a szokásoknak megfelelően honlapján közzétette a leglényegesebb adatokat, s a hétvégéig adott időt a kínaiaknak arra, hogy véleményezzék a modellt.
A „társadalmi vitára” bocsátott modell sorsáról ezután döntenek, bár az esztétikai szempontok a mérlegelésénél nyilván nem vehetők figyelembe. A műszakiak viszont annál inkább.
Az üdítően fiatalos Smart márka kollekciójából minden tekintetben kilóg az #6 EHD néven futó modell. Küllemén kívül leginkább a méretével, hiszen
- hossza 4906 milliméter,
- szélessége 1922 milliméter,
- magassága 1508 milliméter,
- tengelytávja pedig 2926 milliméter.
Ezzel az #6 EHD a Smart leghosszabb autójának számít. Igaz, nem a legnagyobbnak, azt a címet az idén év elejétől a kínai piacon kapható, stílszerűen #5 EHD-nek nevezett elektromos SUV érdemli ki. Az #6 EHD egyébként két változatban szerepel a MIIT új autóterveket bemutató katalógusában, ezekben az is közös, hogy mindkettőt hibrid hajtáslánccal kínálják
A Mercedes kínai modellekkel erősít(ene)
Nyilván már az európai exportlehetőségekre is gondolva, hiszen a tölthető (plug in) hibrideket nem sújtja 43 százalékig terjedő büntetővám az Európai Unióban, mint a kínai villanyautókat. A 10 százalékos vám pedig még a szállítási költségekkel együtt is vonzóvá teheti a modellt Európában, bár az #6 EHD inkább a kínai ízlésvilágot tükrözi.
Ami nem is csoda, hiszen a Smart márka a Mercedes-Benz és partnere, egyben résztulajdonosa, a kínai Geely tervezőasztalán született. Az ötüléses szedán nem könnyűsúlyú, saját tömege 1990 és 2099 kilogramm között mozog, maximális sebessége pedig 200 kilométer per óra. A járművet egy 1,5 literes, 165 lóerős benzinmotor mozgatja, vagy a CATL illetve az Svolt által gyártott lítium-vas-foszfát akkumulátor, ezek kapacitásáról nem közöltek adatokat.
A 27 évvel ezelőtt útjára indított Smart márka immár a prémium kompakt járművek piacára fókuszál, és elsősorban a nagyvárosi közlekedést favorizálja a Mercedes-Benz technológiájának felhasználásával.
A kínai szál 2020. januárjában jött be, akkor alapította meg a Mercedes-Benz a Geelyvel közös, 50-50 százalékos megoszlású vállalatát a Csöcsiang tartománybeli Ningbót főhadiszállásként megnevezve. Az eredeti cél az elektromos átállás kiszolgálása volt friss, villanymotoros modellek révén, mára a hibridek irányában is nyitottak.
A márka jelenleg három modellt kínál Kínában: a kompakt SUV Smart #1-et, a középkategóriás SUV Smart #3-at és a nagy méretű Smart #5 SUV -t. Ez a paletta bővül majd a jövőre forgalomba kerülő #6 EHD-vel, valamint a szeptemberben a nagyközönségnek bemutatott Smart #2-vel, amelyet a ForTwo modell utódjának tekintenek.
A #6 EHD szedán árazásáról egyelőre nincsenek hírek, de ha a #5 EHD SUV-ot vesszük alapul, akkor annak 7,86 millió forintos ára irányadó lehet. Ez egyébként kínai viszonylatban az erős középkategóriának felel meg. A Sanghajban gyártott Tesla Model 3 szedán alapára egyébként 10,88 millió forintnak felel meg.
A Smart enyhén szólva nem remekel a világ legnagyobb autópiacán: tavaly összesen 33 427 darab autót adott el Kínában, az előző évinél 19,4 százalékkal kevesebbet. Az eredeti célkitűzés 50 ezer jármű értékesítése volt. Globálisan 65 ezer Smart kelt el, Kína mellett Európa volt a főszereplő, 27 ezres darabszámmal.