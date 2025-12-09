Máris új boltokat nyit Magyarországon az orosz kiskereskedelmi lánc: ezeket a vidéki helyszíneket nézte ki a Mere-Basket – kezd forró lenni a helyzet a Lidlnek

Az orosz hátterű diszkontlánc magyarországi megjelenéséről először 2024 áprilisában lehetett értesülni, az azóta eltelt időszak fejleményeiről a Világgazdaság beszámolt.

Ezeket a vidéki helyszíneket nézte ki a Mere-Basket / Fotó: TikTok / besence1

Az alacsony árairól és fapados működéséről ismert, orosz hátterű cégről már tavaly óta keringtek hírek, de a nyitás időpontja mindig csúszott.

Végül december 3-án nyitotta meg kapuját az első magyarországi egység Basket Plus Diszkont Áruház néven.

A Mere modellje arról híres, hogy szinte mindent árul,

az élelmiszertől az alkoholig, a játékoktól a műszaki cikkekig.

A Besence utcai üzlet Budapest külvárosában található, a közelben egyébként Lidl, Aldi is található, és csak egy ugrás a soroksári Auchan és az azzal szemben álló pesterzsébeti Tesco.

Másrészt az érdeklődés azért is figyelemre méltó, mert a vállalat nem csapott különösebb hírverést a nyitásnak. Mint az Origo a helyszínen megtudta, a környéken terítettek szórólapokat, és nem budapesti, regionális jellegű rádióban ment néhány hirdetésük is, de a vásárlói érdeklődést a közösségi média hatásának tulajdonítják.

A Basket Plus közölte, hogy a Mere cégcsoport hosszú távú célkitűzése, hogy a következő években további üzleteket nyisson Magyarországon, esetleg egy akár több száz boltból álló hálózatot kialakítva.

Azt is mondta, hogy jelenleg is zajlik a további üzlethelyszínek és ingatlanok felkutatása az ország más területein is, például