Deviza
EUR/HUF383.88 +0.23% USD/HUF327.44 +0.39% GBP/HUF437.64 +0.18% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.84 +0.25% RON/HUF75.41 +0.27% CZK/HUF15.84 +0.12% EUR/HUF383.88 +0.23% USD/HUF327.44 +0.39% GBP/HUF437.64 +0.18% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.84 +0.25% RON/HUF75.41 +0.27% CZK/HUF15.84 +0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,569.95 +0.33% MTELEKOM1,752 +0.23% MOL2,926 -0.41% OTP34,540 +0.64% RICHTER9,690 +0.62% OPUS558 +0.36% ANY7,020 0% AUTOWALLIS150 -1.33% WABERERS5,340 -1.12% BUMIX10,038.6 -0.16% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,409.7 +0.06% BUX109,569.95 +0.33% MTELEKOM1,752 +0.23% MOL2,926 -0.41% OTP34,540 +0.64% RICHTER9,690 +0.62% OPUS558 +0.36% ANY7,020 0% AUTOWALLIS150 -1.33% WABERERS5,340 -1.12% BUMIX10,038.6 -0.16% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,409.7 +0.06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
védelmi ipar
csg
Andrej Babis

Hadipari szuperhatalmat építene a cseh milliárdos – ehhez Babisnak is lesz egy-két szava

A 33 éves cseh milliárdos Európa védelmi óriását akarja létrehozni. Michal Strnad azt mondta, további felvásárlásokat fontolgat, miután cégének az orosz-ukránháború miatt megugrottak az eladásai.
VG
2025.12.12., 11:48

A leggazdagabb cseh üzletember állítólag 3 milliárd eurós (körülbelül 1150 milliárd forint) részvényeladást tervez védelmi cégében, és azt szeretné, hogy a páncélozott járműveket és lőszereket gyártó cége Európa iparági vezetőjévé váljon – írta meg a Bloomberg.

Michal Strnad hadipari szuperhatalmat építene a CSG-ből
Michal Strnad azt mondta, további felvásárlásokat fontolgat, miután cégének az orosz-ukránháború miatt megugrottak az eladásai / Fotó: NurPhoto / AFP

Michal Strnad egy interjúban elmondta, hogy a Czechoslovak Group AS (CSG) az üzlet minden területén növekedni fog, és határozottan akvizíciókat keres majd a drónok piacán. Vezetése alatt a CSG jelentősen növelte jövedelmezőségét, miközben Európa felpörgette katonai kiadásait és fegyvereket szállított Ukrajnának.

„A célom az, hogy a CSG legyen Európa legnagyobb védelmi vállalata, teljesen vertikálisan integrált módon, globális piacokon jelen lévő üzleti tevékenységgel” – mondta a 33 éves Strnad. Hozzátette: egyetlen versenytársuk sem ennyire diverzifikált, exportorientált, és nem függ annyira saját országa nagy hadseregétől a megrendelések terén. Szerinte ez az ő cégének az előnye.

A védelmi ipar növekedése Strnadot a cseh szupergazdagok legfiatalabb tagjává, illetve az ország második leggazdagabb emberévé tette. 

Vagyonát a Bloomberg Billionaires Index szerint idén 59 százalékos növekedéssel 14,6 milliárd dollárra becsülik. Ennek ellenére eddig keveset beszélt nyilvánosan az apja által az 1990-es években alapított cég jövőjével kapcsolatos ambícióiról.

A Bloomberg korábban arról számolt be – az előzetes tárgyalásokat ismerő forrásokra hivatkozva –, hogy a CSG fontolóra veszi a tőzsdére lépést Amszterdamban, ami 2026 első jelentős európai nyilvános részvénykibocsátása lenne. Strnad nem kívánta kommentálni ezt az értesülést. 

A cég értékelése meghaladhatja a 30 milliárd eurót. 

A vállalat korábban elismerte, hogy a részvénykibocsátás egy lehetőség, bár a körülmények még változhatnak.

Michal Strnad
Michal Strnad hadipari szuperhatalmat építene / Fotó: Sporták / X

Oroszország Ukrajna elleni, közel négy évvel ezelőtt indított teljes körű inváziója, valamint Donald Trump amerikai elnök nyomása erőteljes hátszelet biztosított az európai fegyvergyártóknak: 

olyan vállalatok részvényei, mint a CSG német riválisa, a Rheinmetall AG, idén történelmi csúcsra emelkedtek.

A CSG-nek jelenleg 39 gyártóüzeme van, többségük az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és mintegy 14 ezer embert foglalkoztat. A vállalat körülbelül 70 országba exportál.

A CSG árbevétele több mint hatszorosára nőtt Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a vállalat eredetileg fémhulladék-kereskedelemmel foglalkozott, többek között kivont szovjet harckocsikkal.

 Hamar felismerte azonban a pótalkatrészek és felújított haditechnika iránti élénk keresletet, például Afrikában. Strnad 2018-ban, húszas évei közepén vette át apjától a CSG egyedüli tulajdonjogát.

Az árbevétel az idei évben várhatóan 6,4 milliárd euróra nő, és 2026-ban további mintegy 1 milliárd euróval emelkedik a vállalat legfrissebb eredménybemutatója szerint.

Strnad elmondta: a cég számos lehetséges felvásárlást figyel, és minden új szerzemény a meglévő üzleti pillérek egyikébe illeszkedne – a lőszergyártástól a szárazföldi és fejlett rendszerekig.

Babis üzent a fegyveripari mágnásnak 

Az ukrajnai tüzérségi lőszerek beszerzését célzó projekt azonban összeütközésbe került a cseh belpolitikával. Strnad azon vagyonos csehek közé tartozott, akiket gyakran bírált a szintén milliárdos, frissen újraválasztott Andrej Babis miniszterelnök

A kormányfő az októberi választási győzelme utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette: nem tartja helyesnek, ha valaki túlzott mértékben profitál a háborúból, és ígéretet tett arra, hogy átvilágít egyes beszerzéseket.

A Bloombergnek adott interjújában Strnad tagadta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint konfliktus állna fenn közte és Babis között.

Megértem a helyzetet, még ha számomra nem is volt kellemes, hogy ilyeneket mondott. Most pedig sokan azt gondolják, hogy viszály van köztünk

 – fogalmazott Strnad. „Kommunikálunk egymással, és úgy gondolom, ő is tisztában van azzal, hogy korrekt módon kell egyeztetnie egy jelentős munkaadóval és a gazdaság fontos szereplőjével” – mondta.

Strnad szerint a védelmi iparban a siker kulcsa a kapcsolatok kiépítése és fenntartása. Saját magát szorgalmas, ugyanakkor időnként türelmetlen vezetőként jellemezte.

„Az üzleti tárgyalásokon keménynek kell lenni, nem lehet mindent végtelenségig megvitatni” – mondta. „Egyértelműnek kell lennie, hogy ki hozza a döntéseket, és ha döntés születik, azt végre is kell hajtani. Azért tartunk ott, ahol most vagyunk, mert ezt következetesen betartottuk” – tette hozzá.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12535 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
csg

Hadipari szuperhatalmat építene a cseh milliárdos – ehhez Babisnak is lesz egy-két szava

A 33 éves cseh milliárdos Európa védelmi óriását akarja létrehozni. Michal Strnad azt mondta, további felvásárlásokat fontolgat, miután cégének az orosz-ukránháború miatt megugrottak az eladásai.
5 perc
Visit Hungary

Turizmus: idén is elárasztották a turisták a magyar fővárost – karácsonykor és szilveszterkor sincs megállás

Budapest a vendégek 38 százalékát vonzotta, míg a Balaton továbbra is a legnépszerűbb vidéki úti cél, egész évben keresett programokkal. A turizmus idén is rekordévet zárt.
10 perc
Paks 2 Atomerőmű

Hivatalos, történelmi pillanat Lengyelországban: megengedte az EU, hogy azt csinálják, amit a magyarok – megépül az első atomerőművük 17 ezermilliárd forintból

Megépülhet Lengyelország első atomerőműve, miután az Európai Bizottság jóváhagyta a lengyel államnak a megépítéshez és a későbbi üzemeltetéshez nyújtott támogatási csomagját.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu