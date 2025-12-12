Hadipari szuperhatalmat építene a cseh milliárdos – ehhez Babisnak is lesz egy-két szava

A leggazdagabb cseh üzletember állítólag 3 milliárd eurós (körülbelül 1150 milliárd forint) részvényeladást tervez védelmi cégében, és azt szeretné, hogy a páncélozott járműveket és lőszereket gyártó cége Európa iparági vezetőjévé váljon – írta meg a Bloomberg.

Michal Strnad azt mondta, további felvásárlásokat fontolgat, miután cégének az orosz-ukránháború miatt megugrottak az eladásai / Fotó: NurPhoto / AFP

Michal Strnad egy interjúban elmondta, hogy a Czechoslovak Group AS (CSG) az üzlet minden területén növekedni fog, és határozottan akvizíciókat keres majd a drónok piacán. Vezetése alatt a CSG jelentősen növelte jövedelmezőségét, miközben Európa felpörgette katonai kiadásait és fegyvereket szállított Ukrajnának.

„A célom az, hogy a CSG legyen Európa legnagyobb védelmi vállalata, teljesen vertikálisan integrált módon, globális piacokon jelen lévő üzleti tevékenységgel” – mondta a 33 éves Strnad. Hozzátette: egyetlen versenytársuk sem ennyire diverzifikált, exportorientált, és nem függ annyira saját országa nagy hadseregétől a megrendelések terén. Szerinte ez az ő cégének az előnye.

A védelmi ipar növekedése Strnadot a cseh szupergazdagok legfiatalabb tagjává, illetve az ország második leggazdagabb emberévé tette.

Vagyonát a Bloomberg Billionaires Index szerint idén 59 százalékos növekedéssel 14,6 milliárd dollárra becsülik. Ennek ellenére eddig keveset beszélt nyilvánosan az apja által az 1990-es években alapított cég jövőjével kapcsolatos ambícióiról.

A Bloomberg korábban arról számolt be – az előzetes tárgyalásokat ismerő forrásokra hivatkozva –, hogy a CSG fontolóra veszi a tőzsdére lépést Amszterdamban, ami 2026 első jelentős európai nyilvános részvénykibocsátása lenne. Strnad nem kívánta kommentálni ezt az értesülést.

A cég értékelése meghaladhatja a 30 milliárd eurót.

A vállalat korábban elismerte, hogy a részvénykibocsátás egy lehetőség, bár a körülmények még változhatnak.

Michal Strnad hadipari szuperhatalmat építene / Fotó: Sporták / X

Oroszország Ukrajna elleni, közel négy évvel ezelőtt indított teljes körű inváziója, valamint Donald Trump amerikai elnök nyomása erőteljes hátszelet biztosított az európai fegyvergyártóknak:

olyan vállalatok részvényei, mint a CSG német riválisa, a Rheinmetall AG, idén történelmi csúcsra emelkedtek.

A CSG-nek jelenleg 39 gyártóüzeme van, többségük az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és mintegy 14 ezer embert foglalkoztat. A vállalat körülbelül 70 országba exportál.