Hadipari szuperhatalmat építene a cseh milliárdos – ehhez Babisnak is lesz egy-két szava
A leggazdagabb cseh üzletember állítólag 3 milliárd eurós (körülbelül 1150 milliárd forint) részvényeladást tervez védelmi cégében, és azt szeretné, hogy a páncélozott járműveket és lőszereket gyártó cége Európa iparági vezetőjévé váljon – írta meg a Bloomberg.
Michal Strnad egy interjúban elmondta, hogy a Czechoslovak Group AS (CSG) az üzlet minden területén növekedni fog, és határozottan akvizíciókat keres majd a drónok piacán. Vezetése alatt a CSG jelentősen növelte jövedelmezőségét, miközben Európa felpörgette katonai kiadásait és fegyvereket szállított Ukrajnának.
„A célom az, hogy a CSG legyen Európa legnagyobb védelmi vállalata, teljesen vertikálisan integrált módon, globális piacokon jelen lévő üzleti tevékenységgel” – mondta a 33 éves Strnad. Hozzátette: egyetlen versenytársuk sem ennyire diverzifikált, exportorientált, és nem függ annyira saját országa nagy hadseregétől a megrendelések terén. Szerinte ez az ő cégének az előnye.
A védelmi ipar növekedése Strnadot a cseh szupergazdagok legfiatalabb tagjává, illetve az ország második leggazdagabb emberévé tette.
Vagyonát a Bloomberg Billionaires Index szerint idén 59 százalékos növekedéssel 14,6 milliárd dollárra becsülik. Ennek ellenére eddig keveset beszélt nyilvánosan az apja által az 1990-es években alapított cég jövőjével kapcsolatos ambícióiról.
A Bloomberg korábban arról számolt be – az előzetes tárgyalásokat ismerő forrásokra hivatkozva –, hogy a CSG fontolóra veszi a tőzsdére lépést Amszterdamban, ami 2026 első jelentős európai nyilvános részvénykibocsátása lenne. Strnad nem kívánta kommentálni ezt az értesülést.
A cég értékelése meghaladhatja a 30 milliárd eurót.
A vállalat korábban elismerte, hogy a részvénykibocsátás egy lehetőség, bár a körülmények még változhatnak.
Oroszország Ukrajna elleni, közel négy évvel ezelőtt indított teljes körű inváziója, valamint Donald Trump amerikai elnök nyomása erőteljes hátszelet biztosított az európai fegyvergyártóknak:
olyan vállalatok részvényei, mint a CSG német riválisa, a Rheinmetall AG, idén történelmi csúcsra emelkedtek.
A CSG-nek jelenleg 39 gyártóüzeme van, többségük az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és mintegy 14 ezer embert foglalkoztat. A vállalat körülbelül 70 országba exportál.
A CSG árbevétele több mint hatszorosára nőtt Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a vállalat eredetileg fémhulladék-kereskedelemmel foglalkozott, többek között kivont szovjet harckocsikkal.
Hamar felismerte azonban a pótalkatrészek és felújított haditechnika iránti élénk keresletet, például Afrikában. Strnad 2018-ban, húszas évei közepén vette át apjától a CSG egyedüli tulajdonjogát.
Az árbevétel az idei évben várhatóan 6,4 milliárd euróra nő, és 2026-ban további mintegy 1 milliárd euróval emelkedik a vállalat legfrissebb eredménybemutatója szerint.
Strnad elmondta: a cég számos lehetséges felvásárlást figyel, és minden új szerzemény a meglévő üzleti pillérek egyikébe illeszkedne – a lőszergyártástól a szárazföldi és fejlett rendszerekig.
Babis üzent a fegyveripari mágnásnak
Az ukrajnai tüzérségi lőszerek beszerzését célzó projekt azonban összeütközésbe került a cseh belpolitikával. Strnad azon vagyonos csehek közé tartozott, akiket gyakran bírált a szintén milliárdos, frissen újraválasztott Andrej Babis miniszterelnök.
A kormányfő az októberi választási győzelme utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette: nem tartja helyesnek, ha valaki túlzott mértékben profitál a háborúból, és ígéretet tett arra, hogy átvilágít egyes beszerzéseket.
A Bloombergnek adott interjújában Strnad tagadta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint konfliktus állna fenn közte és Babis között.
Megértem a helyzetet, még ha számomra nem is volt kellemes, hogy ilyeneket mondott. Most pedig sokan azt gondolják, hogy viszály van köztünk
– fogalmazott Strnad. „Kommunikálunk egymással, és úgy gondolom, ő is tisztában van azzal, hogy korrekt módon kell egyeztetnie egy jelentős munkaadóval és a gazdaság fontos szereplőjével” – mondta.
Strnad szerint a védelmi iparban a siker kulcsa a kapcsolatok kiépítése és fenntartása. Saját magát szorgalmas, ugyanakkor időnként türelmetlen vezetőként jellemezte.
„Az üzleti tárgyalásokon keménynek kell lenni, nem lehet mindent végtelenségig megvitatni” – mondta. „Egyértelműnek kell lennie, hogy ki hozza a döntéseket, és ha döntés születik, azt végre is kell hajtani. Azért tartunk ott, ahol most vagyunk, mert ezt következetesen betartottuk” – tette hozzá.