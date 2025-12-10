Ez már megalázó: japán autóipari óriás is bezárja a gyárát Németországban, nem bírja el tovább a veszteségeket – százával rúgják ki a dolgozókat
A japán Musashi autóalkatrész-gyártó bezárja hannoversch mündeni üzemét, és jelentős létszámleépítést hajt végre Németországban. Körülbelül 400 munkavállaló veszti el állását, miközben a vállalat igyekszik átképzési és kompenzációs csomaggal enyhíteni a társadalmi hatásokat, a legújabb elbocsátási hullám azonban jelzi, hogy már a külföldi vállalatok sem tudnak a víz felett maradni a bukdácsoló német autóiparban.
Újabb beszállító botlott el a német autóiparban
A Musashi németországi leányvállalata drasztikus lépésre szánta el magát: a hannoversch mündeni üzem 2027 márciusáig bezár, míg Lüchowban és Leinefelde-ben jelentős létszámcsökkentést hajtanak végre. A gyártás egy része átkerül Bad Sobernheimbe, Bockenauba és Grolsheimbe, a thüringiai Zerspanung üzemet viszont bezárják.
A vállalat vezetője, Stefan Preusse a BILD-nek elmondta, hogy a japán anyavállalat az elmúlt években több mint 100 millió eurós veszteséget szenvedett el, és a nehéz gazdasági helyzet miatt volt szükség a radikális átszervezésre.
A restrukturálásnak köszönhetően több mint 100 munkahelyet sikerült megmenteni a tervezettnél, de a körülbelül 400 munkavállaló számára kompenzációs és átképzési csomagot kötöttünk az IG Metall szakszervezettel
– tette hozzá Preusse.
A leépítés három ütemben zajlik:
- 2026 február 28., május 31. és augusztus 31. a kulcsdátumok;
- a tényleges elbocsátások pedig 2026 szeptemberében, decemberében és 2027 márciusában lépnek életbe.
A vállalat célja, hogy a dolgozóknak és a németországi üzemeknek hosszú távú perspektívát biztosítson, bár a végső döntések még a felügyelőbizottsági jóváhagyásra várnak december 16-ig.
Csődbe ment a német autóipar egyik kulcsbeszállítója
Csődöt jelentett a nélkülözhetetlen tömítéseket gyártó Meteor GmbH, amely 350 dolgozót foglalkoztat Németországban, és összesen 1600 alkalmazottal működik világszerte. A vállalat azután vált fizetésképtelenné, hogy felvásárolta az amerikai First Brands. A csőd intő jel a német gyártóipar hosszú távú versenyképességére nézve.