Olcsóbb lesz lefogyni, ha nem is ingyen, árcsökkentésbe fut a súlycsökkentő Novo Nordisk és Eli Lilly

A súlycsökkentési piac sztárjai brutális árcsökkentésekkel próbálják részesedésüket megőrizni és növelni a világ minden táján. A Novo Nordisk most a kínai és az indiai piacon vágta vissza árait, és vele tartott az Eli Lilly is.
Kriván Bence
2025.12.30, 15:50

A súlycsökkentő szerek árcsökkentési versenyében a világ második legnépesebb országa is fókuszba került: Kínában tombol tovább a két fő rivális, a dán Novo Nordisk és az amerikai Eli Lilly harca a fogyasztók bizalmáért. Ehhez a legkönnyebb és legrövidebb út a garantáltan ledobott kilogrammok száma mellett az árazáson keresztül vezet. 

Novo Nordisk
A Novo Nordisk a kínai gyártóbázisának bővítése mellett árcsökkentéssel is Peking kedvében akar járni / Fotó: Sergei Gapon

Ez utóbbit könnyebb befolyásolni, ezért itt jeleskednek leginkább a szereplők, akiknek közben arra is figyelniük kell, hogy a feltörekvő kínai gyártók ne harapjanak túl nagyot a piacukba. Helyi források adatai szerint a Novo Nordisk Kína legnépesebb tartományaiban 48 százalékkal vágja vissza a legnépszerűbb termékének, a heti egy alkalommal használatos Wegovy injekciónak a listaárát, azaz gyakorlatilag megfelezte azt. 

A Novo Nordisk félbevágta az árait

Átszámítva egy felnőtt havi dózisa így 46,2 ezer forintba, más tartományokban pedig 60,2 ezer forintba kerül, ami azért így is tetemes összeg, főként a 400 ezer forint körüli kínai átlagbérhez képest. Kérdés, hogy az elhízás elleni szerek állami dotációja mennyit tud faragni ezen az áron, de a szigorú kínai egészségügyi finanszírozási rendszert ismerve legfeljebb az önhibájukon kívül elhízottak reménykedhetnek az ártámogatásban. De ez már független a Novo Nordisk szándékaitól.

Ez a jókora árcsökkentés tovább segíti a kínai betegek gyógyszerkiadásainak mérséklését, miközben javítja az életminőségüket

– közölte a dán cég a Reutersszel, megerősítve az intézkedés hírét. Ezzel

  • a Wegovy
  • és a Mounjaro

rivalizálásában a dánok előnyre tehetnek szert, azonban a kínai közösségi médiában terjedő hírek szerint erre az Eli Lillynek csattanós válasza lesz. Az amerikaiak a Mounjaro 10 milligrammos injekciós változatának árát nyesik vissza, nem is akárhogyan. 

DENMARK NOVO NORDISK wegovy
A dánok a Wegovy injekciós formuláját adják olcsóbban, a tablettás változat piacra dobása jövőre marad / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Ezt a nancsingi kórház kürtölte világgá a WeChat oldalán, konkrét számokat azonban Kína vezető ételfutárcsoportjának, a Meituannak a közösségi platformja közölt helyette: szerintük az említett kiszerelés 80 százalékkal lesz olcsóbb januártól, de a 83,4 ezer forintos havi gyógyszerszámla ezzel együtt is húzós lesz. 

Vészesen híznak a kínaiak, de Amerikát lehagyni ebben képtelenség

Kereslet azonban így is lesz rá, hiszen Kína az elhízottak országlistáján öles falatokkal halad felfelé, noha a gyorséttermi kajákon edződő amerikaiaknak a nyomába sem érhetnek. Becslések szerint 

2030-ban Kína lakosságának 65 százaléka küzdhet majd túlsúllyal, 

így a garantált sikerrel kecsegtető fogyasztószerek piaca korlátlannak ígérkezik. 

A Novo Nordisknek azonban igyekeznie kell stabilizálni a helyzetét ezen a piacon, mert súlycsökkentőjének hatóanyaga, a szemaglutid szabadalmi védettsége Kínában és több másik piacon, így Brazíliában, Kanadában és Indiában is lejár jövőre, így generikus gyártók sora repülhet rá, olcsóbb kiszerelésben kínálva ugyanazt a hatást. 

Vagyis a hozzá hasonlót, hiszen a szemaglutidra vonatkozó mellett a Wegovyt több más szabadalom is védi, az egy az egyben való lekoppintás esete így nem fenyegeti a dánokat. 

Az árcsökkentések a fogyasztók magukhoz láncolásában is segíthetnek, a két cég például novemberben az amerikai piacon jelezte árcsökkentési terveit, míg az idő szorításában lévő Novo Nordisk 37 százalékos indiai árvágással próbál teret nyerni a világ legnépesebb országában.

Hamarosan már tablettaként is kapható a dánok csodaszere – de nem nálunk

A Novo Nordisk súlycsökkentő csodaszere, a Wegovy megkapta az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet engedélyét tabletta formájában is, ám a dán gyógyszergyártónak most nemcsak az új beviteli formát kell tesztelnie, de az üzleti modellt is.


 

