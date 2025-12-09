Deviza
Súlyos döntést hozott a Spar, be is jelentette: kivonul és eladja a boltjait az egyik legnagyobb európai országban – a magyarok örülhetnek

A vállalat a következő években a Gourmet üzletek bővítésére és új termékkategóriákra fókuszál. A SPAR Group eladásra kínálja brit egységét, miközben a cég a központi piacaira és új, prémium növekedési formátumaira koncentrál.
VG
2025.12.09, 18:42
Frissítve: 2025.12.09, 18:50

A dél-afrikai SPAR Group bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat brit Appleby Westward egysége eladásáról, ezzel is szűkítve fókuszát a főbb piacaira, például Dél-Afrikára, Írországra és Srí Lankára. Az elmúlt két évben a vállalat már kivonult Svájcból és Lengyelországból.

SPAR SparSzombathely boltnyitás
A SPAR Group eladásra kínálja brit egységét, miközben a cég a központi piacaira és új, prémium növekedési formátumaira koncentrál / Fotó: SPAR

Eladjuk a brit üzletet, a tárgyalások folyamatban vannak arról, hogy kinek 

– mondta Angelo Swartz vezérigazgató a Reutersnek, aki hozzátette, hogy a cég „korlátozott étvággyal” rendelkezik a jelenlegi helyszíneken túli terjeszkedésre.

A SPAR új stratégiai fókusza a prémium Gourmet üzletek bővítése: a következő pénzügyi évben 4-5 új egység nyílhat, és öt év alatt mintegy 100 outletet céloznak, köztük 30–50 új bolt nyitását középtávon. Emellett a vállalat élelmiszer mellett más kategóriákban is terjeszkedne, mint a házikedvencek ellátása, italok és építőanyagok.

A pénzügyi eredmények vegyes képet mutatnak: a folyamatos működésből származó, hígított alapnyereség részvényenként 9 százalékkal 795,4 centre esett a 2025 szeptemberével zárult 52 hétben, míg a csoport bevétele 1,6 százalékkal 7,82 milliárd dollárra nőtt. A második félévben 3,5 százalékos növekedést regisztráltak a nagyobb élelmiszer- és italforgalom, valamint a kiskereskedelmi programok hatására.

Nyugatról menekül, Magyarországon bővít a SPAR

A SPAR Magyarország több mint 2,6 milliárd forintos beruházással teljesen megújította az Allee bevásárlóközpontban található INTERSPAR hipermarketet.

Az áruház november 27-én nyitott újra, a megújult egység pedig több mint 3800 négyzetméteres eladótérrel működik. 

A fejlesztés elsősorban a termékkínálat kibővítésére, az üzlettér átalakítására és új technológiai megoldások bevezetésére irányult.

Az átépítés során modern fizetési rendszerrel is bővült a bolt: 10 önkiszolgáló kassza és 12 hagyományos kassza segíti a gyors és kényelmes vásárlást. Emellett digitális árkijelzők, átrendezett polcrendszer és új részlegek – például lakberendezés, ruházat, játék – is részei az új koncepciónak, amely a SPAR Magyarország szerint „a mindennapi bevásárlást élménnyé” teszi.

Megnyílt Magyarország legmodernebb hipermarkete: elképesztő összeget költöttek rá

A SPAR Magyarország folytatja átfogó modernizációs programját, melynek keretében több mint 2,6 milliárd forintos beruházással korszerűsítette az Allee bevásárlóközpontban található INTERSPAR áruházát. A megújult hipermarket új szintre emeli a bevásárlást.

 

