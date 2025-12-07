Sziget: így alakul át az ország legnagyobb fesztiválja – érkeznek a sztárfellépők

A Sziget Fesztivál évek óta november végén, december közepén már bejelentette a főfellépőit – nem véletlen, hiszen a fesztiválok a karácsonyi szezon előtt jelentős jegy- és bérleteladásokat tudnak produkálni.

Sziget: így alakul át az ország legnagyobb fesztiválja / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A Sziget Fesztivál körüli bizonytalanság azonban egyáltalán nem tette lehetővé a program összeállítását.

Kádár Tamás, a fesztivál vezérigazgatója korábban azt mondta, hogy november közepére kell eljutni a jegyértékesítési fázisig, különben már nem lesz értelme a 2026-os Sziget Fesztiválon gondolkodni. A Super Early Bird Fesztivál bérleteket pár hete el is kezdték értékesíteni.

A diákoknak feleannyiba kerül a Sziget-bérlet

A Sziget Fesztivál a Világgazdaságnak elmondta, hogy a Super Early Bird 48 órás szakaszában 65 százalékkal több jegyet adtak el, mint a tavalyi hasonló jegyakcióban, és „azóta is szépen fogynak a bérletek”.

„Január közepén elindul majd az a kedvezményes diákbérlet, amely a fővárossal való megegyezésünk része volt. Idén mindenképp az a célunk, hogy a bérleteladásainkat szignifikánsan tudjuk növelni” – közölte a Sziget.

Korábban lapunk is megírta, hogy Gerendai Károly úgy vállalta a veszteséges fesztivál megmentését, ha a fővárosi önkormányzat felmondja a Sziget külföldi tulajdonosával kötött területhasználati szerződést, és egy tízéves együttműködést köt az új magyar tulajokkal, illetve ha a fővárosi vezetés részleges területhasználatidíj-halasztást biztosít.

A közgyűlés korábban elutasította Gerendai elképzeléseit, később azonban egy új kompromisszumos döntés született. Végül a fővárosi önkormányzat megszavazta a tíz évre szóló megállapodást, cserébe a Sziget elfogadta, hogy

minden magyar diák, akinek a BudapestGO applikációban van Budapestre érvényes diákbérlete (akár országbérlet is), kap 50 százalék kedvezményt a Sziget-bérlet árából,

továbbá a Sziget hét helyett három év alatt fizeti vissza a fővárostól kapott kedvezményt.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője úgy számolt , hogy a megállapodás értelmében egy diákbérlettel rendelkező tanuló teljes árú 157 ezer forint helyett 78 500 forintért tud majd venni Sziget-bérletet.