fesztivál
Sziget
Gerendai Károly

Sziget: így alakul át az ország legnagyobb fesztiválja – érkeznek a sztárfellépők

Az ország legnagyobb fesztiválja körüli bizonytalanság sokáig nem tette lehetővé a 2026-os program összeállítását. A Sziget Fesztivál szerint jelentős változásokra kell készülni.
Sz. E.
2025.12.07., 06:01

A Sziget Fesztivál évek óta november végén, december közepén már bejelentette a főfellépőit – nem véletlen, hiszen a fesztiválok a karácsonyi szezon előtt jelentős jegy- és bérleteladásokat tudnak produkálni.

Sziget fesztiál
Sziget: így alakul át az ország legnagyobb fesztiválja / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A Sziget Fesztivál körüli bizonytalanság azonban egyáltalán nem tette lehetővé a program összeállítását. 

Kádár Tamás, a fesztivál vezérigazgatója korábban azt mondta, hogy november közepére kell eljutni a jegyértékesítési fázisig, különben már nem lesz értelme a 2026-os Sziget Fesztiválon gondolkodni. A Super Early Bird Fesztivál bérleteket pár hete el is kezdték értékesíteni

A diákoknak feleannyiba kerül a Sziget-bérlet

A Sziget Fesztivál a Világgazdaságnak elmondta, hogy a Super Early Bird 48 órás szakaszában 65 százalékkal több jegyet adtak el, mint a tavalyi hasonló jegyakcióban, és „azóta is szépen fogynak a bérletek”.

„Január közepén elindul majd az a kedvezményes diákbérlet, amely a fővárossal való megegyezésünk része volt. Idén mindenképp az a célunk, hogy a bérleteladásainkat szignifikánsan tudjuk növelni” – közölte a Sziget.

Korábban lapunk is megírta, hogy Gerendai Károly úgy vállalta a veszteséges fesztivál megmentését, ha a fővárosi önkormányzat felmondja a Sziget külföldi tulajdonosával kötött területhasználati szerződést, és egy tízéves együttműködést köt az új magyar tulajokkal, illetve ha a fővárosi vezetés részleges területhasználatidíj-halasztást biztosít.

A közgyűlés korábban elutasította Gerendai elképzeléseit, később azonban egy új kompromisszumos döntés született. Végül a fővárosi önkormányzat megszavazta a tíz évre szóló megállapodást, cserébe a Sziget elfogadta, hogy

  • minden magyar diák, akinek a BudapestGO applikációban van Budapestre érvényes diákbérlete (akár országbérlet is), kap 50 százalék kedvezményt a Sziget-bérlet árából, 
  • továbbá a Sziget hét helyett három év alatt fizeti vissza a fővárostól kapott kedvezményt.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője úgy számolt , hogy a megállapodás értelmében egy diákbérlettel rendelkező tanuló teljes árú 157 ezer forint helyett 78 500 forintért tud majd venni Sziget-bérletet. 

Visszatér az eredeti Sziget

Gerendai Károly, a Sziget alapítója elárulta, hogy a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveik szerint közösen fogják finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként.

A szervezők a Világgazdasággal közölték, hogy jelenleg is folynak erről az egyeztetések. A költségvetéssel kapcsolatban egyelőre annyit tudnak elmondani, hogy 

nagyságrendileg az előző évekhez hasonló kiadásokkal számolnak. Terveik szerint jelentős strukturális változások is várhatók a programkínálatban. 

Gerendai már korábban is megfogalmazta, hogy a korábbi tulajdonosok alapvető hibákat követtek el, mert nem értették meg a Sziget valódi egyediségét.

„Ahelyett, hogy megőrizték volna a fesztivál különleges karakterét, megpróbálták a Szigetet beilleszteni a saját nemzetközi portfóliójukba” – mondta. Hozzátette, a költségvetési átcsoportosítások következtében egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a világsztárok, miközben háttérbe szorult az a kommunikáció, ami megmutatta volna, miért érdemes ezeket az előadókat éppen a Szigeten megnézni.

A Sziget megkeresésünkre úgy fogalmazott, hogy 2026-ban még nagyobb hangsúlyt akarnak fektetni a fesztivál kulturális sokszínűségére, a szolgáltatások fejlesztésére és általában a „Sziget-életérzés” erősítésére. 

Azt is közölték, hogy annak ellenére, hogy csak késéssel tudták elkezdeni a szervezést: „Nagyon jól haladunk – úgy tűnik, hogy a Sziget nemzetközi reputációja elég erős a menedzsmenteknél ahhoz, hogy érdemes legyen várni rá” – írta a Sziget Fesztivál.

A fesztivál azt is elárulta, hogy

a jövő héten közel negyven nevet tudnak bejelenteni, köztük több nagyszínpados előadót is.


 

