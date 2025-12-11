Deviza
EUR/HUF383 +0.08% USD/HUF326.05 -0.29% GBP/HUF437.64 -0.04% CHF/HUF410.17 +0.29% PLN/HUF90.65 +0.08% RON/HUF75.24 +0.12% CZK/HUF15.82 +0.19% EUR/HUF383 +0.08% USD/HUF326.05 -0.29% GBP/HUF437.64 -0.04% CHF/HUF410.17 +0.29% PLN/HUF90.65 +0.08% RON/HUF75.24 +0.12% CZK/HUF15.82 +0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,104.57 +0.49% MTELEKOM1,736 -1.61% MOL2,946 +0.68% OTP34,250 +1.61% RICHTER9,640 -1.09% OPUS551 +1.27% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,380 +0.37% BUMIX10,051.16 -1.16% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,408.22 +0.72% BUX109,104.57 +0.49% MTELEKOM1,736 -1.61% MOL2,946 +0.68% OTP34,250 +1.61% RICHTER9,640 -1.09% OPUS551 +1.27% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,380 +0.37% BUMIX10,051.16 -1.16% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,408.22 +0.72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szijjártó Péter
vagyonkezelő
pénzügyi szektor
Janus Henderson

Megnyílt a pénzcsap: Magyarországon épít központot a vagyonkezelő-óriás – ezzel a dobogóra is felkerülünk

A Janus Henderson Budapesten építi fel teljes EU-s központját, ami világszinten is a vállalat harmadik legnagyobb bázisa lesz. Szijjártó Péter szerint a beruházás 400 elit állást fog teremteni, amely nemcsak a hazai pénzügyi szektort erősíti, de komoly karrierlehetőséget is kínál a magyar fiataloknak is.
VG
2025.12.11, 16:33

Szijjártó Péter bejelentette, hogy a világ egyik legmeghatározóbb alapkezelője, a Janus Henderson Budapestre hozza új európai központját, amely 400 magas képzettséget igénylő pozíciót teremt. A vállalat 1,6 milliárd forintos képzési programot indít, amelyet a magyar kormány 620 millió forinttal támogat – ezzel Magyarország új szintre lép a globális pénzügyi szolgáltatói térképen.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu