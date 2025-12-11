Megnyílt a pénzcsap: Magyarországon épít központot a vagyonkezelő-óriás – ezzel a dobogóra is felkerülünk
A Janus Henderson Budapesten építi fel teljes EU-s központját, ami világszinten is a vállalat harmadik legnagyobb bázisa lesz. Szijjártó Péter szerint a beruházás 400 elit állást fog teremteni, amely nemcsak a hazai pénzügyi szektort erősíti, de komoly karrierlehetőséget is kínál a magyar fiataloknak is.
Szijjártó Péter bejelentette, hogy a világ egyik legmeghatározóbb alapkezelője, a Janus Henderson Budapestre hozza új európai központját, amely 400 magas képzettséget igénylő pozíciót teremt. A vállalat 1,6 milliárd forintos képzési programot indít, amelyet a magyar kormány 620 millió forinttal támogat – ezzel Magyarország új szintre lép a globális pénzügyi szolgáltatói térképen.