Megnyílt a pénzcsap: Magyarországon épít központot a vagyonkezelő-óriás – ezzel a dobogóra is felkerülünk

A Janus Henderson Budapesten építi fel teljes EU-s központját, ami világszinten is a vállalat harmadik legnagyobb bázisa lesz. Szijjártó Péter szerint a beruházás 400 elit állást fog teremteni, amely nemcsak a hazai pénzügyi szektort erősíti, de komoly karrierlehetőséget is kínál a magyar fiataloknak is.