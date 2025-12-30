Tesla-ünneppel zárul az év, de a Szegeden óriásgyárat építő BYD már rég faképnél hagyta Elon Muskékat
Az év utolsó előtti napján végre volt mit ünnepelnie Elon Musknak. A Tesla ugyanis legyártotta fennállásának 9 milliomodik elektromos autóját, s véletlenül se másutt, mint a Tesla sanghaji Gigafactoryjában, amely a legnagyobb kapacitású az öt hasonló, tömegtermelésre kialakított bázis között.
A helyszínválasztást a Tesla nyilvánvalóan propagandacélokra is felhasználja, ugyanis a világ legnagyobb autópiacán nem áll túl jó a szénája, a fő rivális BYD-vel szemben vívott értékesítési versenyt már tavalyelőtt, a harmadik negyedévben elbukta, s azóta nem is tudott felzárkózni. Az értékesítés visszaesésének persze számos oka van, így
- az új modelleket nélkülöző kínálat,
- a versenytársak gyors előretörése,
- az amerikai villanyautó-piac beszűkülése,
- a kereskedelmi háború negatív hatásai
- és az Elon Musk elleni bojkott,
amit a Tesla alapító-vezérigazgatójának Donald Trump melletti kétes értékű politikai szerepvállalása s a globális szélsőjobboldalt éltető megnyilvánulásai váltottak ki.
A Tesla Model Y még mindig piacvezető az autóiparban
Ezeket a tényezőket egy pillanatra elhomályosítja a sanghaji ünnepélyes pillanat, amikor a világ legnagyobb darabszámban eladott autójának számító Model Y kigördült a gyártósorról. A Model Y 2023-ban utasította maga mögé a Toyota RAV4 SUV-t, s a pozícióját 2024-ben is megőrizhette – noha utóbbiról hivatalos statisztika még nem látott napvilágot –, de az idei listát is ő vezetheti.
A Tesla 2019 elején kezdte meg sanghaji óriásgyárának építését, majd az év végén megindította a sorozatgyártást. A sanghaji Gigafactory abban is történelmet írt, hogy ez lett az első, kizárólagosan külföldi tulajdonú autógyár Kínában. A Model 3 szedán és a Model Y SUV készül itt azóta, időszakonként igazítanak a fazonjukon, de valódi újdonsággal nem szolgálnak, miközben a BYD és a kínai riválisok kétéves modellváltási ciklusra álltak át, hogy folyamatosan fenn tudják tartani a fogyasztói érdeklődést.
Értékesítési gondokkal küzd a Tesla
A Gigafactory kezdeti, évi 300 ezres gyártókapacitását a pandémia végével zárult beruházásoknak köszönhetően évi egymillió darabosra bővítették, de ezt mind a mai napig nem tudták kihasználni, elsősorban a kereslet visszaesése miatt. Magát az egymilliomodik itt gyártott autót is csak 2022 augusztusában tudták megünnepelni,
most, december 8-án pedig a négymilliomodik sanghaji autójukkal készült kép járta be a világsajtót.
A Tesla novemberben 73 145 autót értékesített Kínában, míg novemberrel bezárólag a teljes mennyiség 531 855 darab volt, 7,4 százalékkal kevesebb az előző év hasonló időszakáról kimutatottnak. Éves összevetésben november volt sorozatban az ötödik olyan hónap, amelyben az eladások csökkenését regisztrálták.
Az extráiktól megfosztott Tesla-változatok is besültek
Úgy tűnik, a Tesla hiába dobta piacra ősszel Amerikában a fapados Model 3 és Model Y változatokat, a 40 ezer dollár alá szorított ár sem volt garancia a sikerre. Mint ismert, az extráitól megfosztott Standard változatokat azután kezdte árulni a Tesla, hogy a klímaszeptikus Donald Trump szeptember végén megvonta a villanyautók vásárlása és lízingelése után elődje, Joe Biden által nyújtott 7500 dolláros adójóváírást, így a villanyautók e téren meglévő versenyképességét gyakorlatilag leradírozta.
A Visible Alpha friss elemzésében 432 810 darabra becsüli a negyedik negyedévben eladott Teslák globális darabszámát, ez 13 százalékos visszaesés lenne az egy évvel korábbihoz képest. Egy hét eleji másik elemzői becslés 422 850-ben jelölte meg a negyedév értékesítési teljesítményét, ez 15 százalékos éves mínuszt takar.
A Visible Alpha az éves eladási darabszámra 1,65 milliót mondott, ami 7,8 százalékos csökkenés. Egy szó mint száz, Elon Musk októberi „mesterterve” a Standard változatok bombasikeréről és a forgalom növekedéséről nem vált be – az idén biztosan nem.
A Szegeden óriásgyárat építő BYD sem áll fényesen, legalábbis a szokott formájától messze elmarad. Még akkor is, ha novemberben 480 186 autót tudott eladni, ami idei csúcs, viszont a tavaly novemberinél 5,25 százalékkal kevesebb. Novemberrel bezárólag az idei mérleg 4 182 038 eladott autóról szól, ami 11,3 százalékos bővülés.
Ezzel együtt is az eredeti, 5,5 millió darabos éves BYD-értékesítési tervet fizikai képtelenség teljesíteniük – a menet közben 4,6 milliósra redukált verziót azonban simán behúzhatják.
Visszatérve a mérföldkövekhez, a BYD a maga 9 milliomodik új generációs autóját 2024 szeptember 9-én gyártotta le, az „véletlenül” egy ultraluxus Yangwang U9 supercar volt. A cég legutóbb december 18-án ünnepelhetett, akkor a 15 milliomodik autójukként egy csúcskategóriás Denza N8L luxus SUV-re esett a választásuk jubileumi modellként.