Itt a Volkswagen korszakos döntése, a németek bejelentették a túlélőtervet: totálisan átszervezik a gyáraikat – így érinti Szlovákiát
A Volkswagen vezetősége azt tervezi, hogy a Volkswagen, a Skoda és a Seat/Cupra márkák 22 gyárát úgynevezett termelési régiókba szervezi. A vállalat célja a márkák közötti együttműködés fokozása, a létszámleépítés csökkentése és ezáltal a termelési költségek megtakarítása – áll a német cég sajtóközleményében.
A HNA cikke szerint
konkrétan öt termelési régiót hoznak létre, kettőt Észak- és Dél-Amerikában.
Az autógyártó tervei szerint Európát három termelési csoportra osztja.
Németország Lengyelországgal együtt a Közép-Európa termelési csoporthoz, Csehország és Szlovákia a Kelet-Európa régióhoz fog tartozni, a harmadik régió pedig Spanyolországot és Portugáliát foglalja magában.
A koncepciót a következő év januárjától vezetik be az Ibériai-félszigeten. André Kleb ezt követően veszi át az újonnan létrehozott termelési igazgatói pozíciót a régióban. Feladata a termelés megszervezése lesz a két Volkswagen gyárban Spanyolországban és Portugáliában, valamint a Seat martorelli gyárában.
A Seatnak a továbbiakban nem lesz a termelésért felelős igazgatósági tagja.
Az új regionális termelési igazgató a Volkswagen csoport sajtóközleménye szerint „márka- és országszintű funkciókat fog ellátni, mint például a központi tervezés, a termékmenedzsment, a projekt- és bevezetésmenedzsment, valamint a logisztika”.
Thomas Schafer, a Volkswagen márka vezetője elmondta: „Új, márkákon átívelő menedzsmentmodellünkkel még további szinergiákat és regionális költségelőnyöket fogunk kiaknázni.”
A cikk megjegyzi, hogy a csoport belső struktúrája szempontjából ez azt jelenti, hogy a márkavezetőknek le kell mondaniuk bizonyos felelősségekről egy centralizáltabb struktúra javára.
Ez előnyökkel járhat: a centralizáció gyakran hatékonyabbá teszi a vállalati folyamatokat. A múltbeli tapasztalatok azonban azt is mutatják, hogy a csoporton belüli legjobb döntések nem mindig Wolfsburgból származnak, hanem gyakran az egyes márkák felső vezetésétől.
Az, hogy a termelés profitál-e az új modellből, még a jövő zenéje. A lap szerint az Ibériai-félszigeten a koncepció sikerre van ítélve, mivel kulcsfontosságú pillér a küszködő vállalat jövőbeli irányvonala szempontjából.
A jövő évtől kezdve ott fogják gyártani azokat a megfizethetőbb elektromos városi autókat, amelyekkel a német cég előnyre kíván szert tenni az autóipari piacon.
Ezek közé tartozik az ID. Polo, a Cupra megfelelője, a Raval, valamint az ID. Cross és a Skoda Epiq SUV-k.
Az ID.1 várhatóan 2027-ben gördül le a portugáliai gyártósorról, amely a Volkswagen csoport állítása szerint 20 ezer euróért (7,64–7,70 millió forint) lesz elérhető.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy elindult az Audi Q3 Sportback második generációjának gyártása. Az Audi Hungaria szakemberei a Q3 Sportbacket a legmagasabb minőségben állítják elő, a modellek több mint kilencven országba jutnak el.
Az Audi Hungaria járműgyártásában jelenleg mintegy 4000 munkatárs gyártja az Audi Q3, Q3 Sportback és Cupra Terramar modelleket.