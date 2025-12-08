Deviza
Aláírják: heti 100 járat köti össze majd Budapestet Törökországgal, nagy feladat vár a Wizz Airre

Harmadik közvetlen járatot is indít a magyar diszkont légitársaság Törökországba. A Wizz Airnek nyáron indul az Budapest-Ankara járata.
VG
2025.12.08, 12:12
Frissítve: 2025.12.08, 13:01

Isztambul és Antalya után egy harmadik közvetlen járatot is indít a Wizz Air a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről Törökországba – közölte a diszkont légitársaság. A főváros először szerepel a Wizz Air kínálatában.

Szijjártó Péter
Harmadik közvetlen járatot is indít a Wizz Air Törökországba / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A szabályozó hatóság jóváhagyásától függően az első ankarai járat 2026. április 29-én indul és hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik. Ankara Törökország második legnagyobb városa, az 5,5 milliós metropolisz a Közép-anatóliai régió fontos gazdasági és kulturális központja.

Szijjártó Péter friss posztjában úgy fogalmazott , hogy évekkel ezelőtt elhatározták, hogy a török-magyar kereskedelmi forgalmat ötmilliárd dollár fölé növelik. 

„Kapcsolataink még intenzívebbé válását segíti, hogy ma aláírjuk a légiforgalmi megállapodásunkat is, melynek nyomán 

hetente 105 légi járat fogja összekötni Budapestet a legnagyobb török városokkal, köztük a Wizz Air nyáron induló Budapest-Ankara járata, mely az első légi kapcsolat lesz fővárosaink között”

 – írta a külgazdasági és külügyminiszter.

Hozzátette, hogy ezekről egyeztetettek Mehmet Fatih Kacır ipari és technológiai miniszterrel és Ömer Bolat kereskedelmi miniszterrel. A magyar ormányfő elutazott Törökországba, hogy megbeszélést folytasson Erdogan elnökkel

Orbán Viktor emlékeztetett:Törökországgal minden évben áttekintik a legfontosabb kérdéseket. A mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia.

