Audi
elektromos autóipar
dízelmotor

Pofon az elektromos autóknak: soha nem látott dízelmotort mutatott be az egyik legnagyobb német gyártó – verhetetlennek tűnik

Az új MHEV plus rendszerrel a teljesítmény és a fenntarthatóság egyszerre lép szintet. Az Audi ismét bizonyítja, hogy a dízelnek van jövője: a V6 TDI modernizált formában tér vissza a Q5 és A6 modellekbe.
VG
2026.01.09, 20:02
Frissítve: 2026.01.09, 20:33

Az Audi újra elérhetővé teszi a háromliteres V6 TDI dízelmotort a Q5 és az A6 palettáján, méghozzá a legújabb technológiákkal felvértezve. Az MHEV plus rendszer és az elektromos kompresszor egyszerre hoz nagyobb teljesítményt, jobb menetdinamikát és látványosan alacsonyabb kibocsátást.

motor audi
Az Audi ismét bizonyítja, hogy a dízelnek van jövője: a V6 TDI modernizált formában tér vissza a Q5 és A6 modellekbe / Fotó: Northfoto

Az AutóSámán.hu értesülései szerint a továbbfejlesztett, háromliteres V6 TDI motor 220 kilowattos, azaz 299 lóerős teljesítményt és 580 Newton-méter nyomatékot biztosít. 

Ez önmagában is komoly adat, ám az igazi újítást az MHEV plus rendszer új generációja jelenti, amelyet most először egészít ki elektromos kompresszor.

A hajtáslánc generátora induláskor és előzésnél akár plusz 230 Newton-méter nyomatékkal és 18 kilowatt, vagyis 24 lóerő többlettel segíti a belső égésű motort. Ennek eredménye az azonnal rendelkezésre álló erő, a késlekedésmentes gázreakció és az érezhetően simább gyorsulás – különösen alacsony fordulatszámon.

Az elektromos kompresszor egyik legnagyobb előnye, hogy gyakorlatilag megszünteti a turbólyukat. Mivel nem a kipufogógáz energiájára támaszkodik, hanem elektromos úton működik, már a legkisebb gázadásra is azonnali nyomást biztosít. Ez nemcsak sportosabb vezetési élményt ad, hanem a mindennapi közlekedésben is érezhető komfortnövekedést jelent.

 

Dízelmotoros Audi, de fenntarthatóbb módon

Az új V6 TDI már HVO-üzemanyaggal is használható, amely megfelel az EN 15940 európai szabványnak. Ez a fenntartható alternatíva akár 70–95 százalékkal is csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást a hagyományos dízelhez képest.

A HVO előállítása maradék- és hulladékanyagokból történik, például a vendéglátásban keletkezett használt sütőolajból vagy mezőgazdasági melléktermékekből. Hidrogén segítségével ezekből az olajokból telített alifás szénhidrogéneket állítanak elő, amelyek tulajdonságaikat tekintve ideálisan alkalmasak a dízelmotoros felhasználásra.

A HVO hagyományos dízellel keverhető a fosszilis összetevők kiváltására, de akár önállóan, tiszta üzemanyagként is használható – kompromisszumok nélkül.

Fontos üzenet a piac számára, hogy az Ingolstadtban és Neckarsulmban készült vadonatúj Audi modellek már eleve HVO-üzemanyaggal a tankban gördülnek le a gyártósorról. Ez egyértelmű jelzés: az Audi hosszú távon is számol a modern, hatékony és fenntarthatóbb dízeltechnológiával.

Az új V6 TDI nem a múlt maradványa, hanem egy tudatosan továbbfejlesztett hajtáslánc, amely egyszerre kínál erőt, kifinomultságot és felelősebb működést. Az Audi ezzel világossá teszi: a dízel még messze nincs leírva.

Kínos: annyira nincs már pénze az Audinak, hogy más márkák gyáraiban készülhetnek a modelljei: döntés született Amerikáról

Az amerikai vámok nehéz helyzetbe hozták a német autógyártót. Az Audi a tervek szerint saját gyárat egyelőre nem, járműgyártást azonban visz a tengerentúlra.

 

