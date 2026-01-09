Pofon az elektromos autóknak: soha nem látott dízelmotort mutatott be az egyik legnagyobb német gyártó – verhetetlennek tűnik

Az Audi újra elérhetővé teszi a háromliteres V6 TDI dízelmotort a Q5 és az A6 palettáján, méghozzá a legújabb technológiákkal felvértezve. Az MHEV plus rendszer és az elektromos kompresszor egyszerre hoz nagyobb teljesítményt, jobb menetdinamikát és látványosan alacsonyabb kibocsátást.

Az Audi ismét bizonyítja, hogy a dízelnek van jövője: a V6 TDI modernizált formában tér vissza a Q5 és A6 modellekbe / Fotó: Northfoto

Az AutóSámán.hu értesülései szerint a továbbfejlesztett, háromliteres V6 TDI motor 220 kilowattos, azaz 299 lóerős teljesítményt és 580 Newton-méter nyomatékot biztosít.

Ez önmagában is komoly adat, ám az igazi újítást az MHEV plus rendszer új generációja jelenti, amelyet most először egészít ki elektromos kompresszor.

A hajtáslánc generátora induláskor és előzésnél akár plusz 230 Newton-méter nyomatékkal és 18 kilowatt, vagyis 24 lóerő többlettel segíti a belső égésű motort. Ennek eredménye az azonnal rendelkezésre álló erő, a késlekedésmentes gázreakció és az érezhetően simább gyorsulás – különösen alacsony fordulatszámon.

Az elektromos kompresszor egyik legnagyobb előnye, hogy gyakorlatilag megszünteti a turbólyukat. Mivel nem a kipufogógáz energiájára támaszkodik, hanem elektromos úton működik, már a legkisebb gázadásra is azonnali nyomást biztosít. Ez nemcsak sportosabb vezetési élményt ad, hanem a mindennapi közlekedésben is érezhető komfortnövekedést jelent.

Dízelmotoros Audi, de fenntarthatóbb módon

Az új V6 TDI már HVO-üzemanyaggal is használható, amely megfelel az EN 15940 európai szabványnak. Ez a fenntartható alternatíva akár 70–95 százalékkal is csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást a hagyományos dízelhez képest.

A HVO előállítása maradék- és hulladékanyagokból történik, például a vendéglátásban keletkezett használt sütőolajból vagy mezőgazdasági melléktermékekből. Hidrogén segítségével ezekből az olajokból telített alifás szénhidrogéneket állítanak elő, amelyek tulajdonságaikat tekintve ideálisan alkalmasak a dízelmotoros felhasználásra.

A HVO hagyományos dízellel keverhető a fosszilis összetevők kiváltására, de akár önállóan, tiszta üzemanyagként is használható – kompromisszumok nélkül.

Fontos üzenet a piac számára, hogy az Ingolstadtban és Neckarsulmban készült vadonatúj Audi modellek már eleve HVO-üzemanyaggal a tankban gördülnek le a gyártósorról. Ez egyértelmű jelzés: az Audi hosszú távon is számol a modern, hatékony és fenntarthatóbb dízeltechnológiával.