Győzelmi jelentést tett közzé a BYD: leuralta Magyarországot, vidéken terjeszkedik tovább – félelmetes tempót diktálnak a kínaiak

Történelmi áttörést ért el a BYD a magyar autópiacon: 2025-ben már a kínai gyártó lett az első számú márka az új energiával hajtott személygépkocsik szegmensében. A tisztán elektromos és konnektorról tölthető hibrid modellekből összesen 2412 darabot adtak el Magyarországon.

Egyetlen év alatt a negyedik helyről az élre ugrott a BYD a magyar elektromosautó-piacon / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egy év alatt a csúcsra ért a BYD

A Datahouse adatai alapján a BYD 2025-ben 2412 darab új energiával hajtott személygépkocsit értékesített Magyarországon – közölte a vállalat szerdán az MTI-vel. Ezzel a kínai gyártó az első helyre került a tisztán elektromos (BEV) és konnektorról tölthető hibrid (PHEV) modellek piacán.

A siker különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a BYD mindössze 2023 végén lépett be a magyarországi piacra. A márka 2024-ben – első teljes hazai évében – még csak a negyedik helyen végzett ebben a rangsorban, 2025-re azonban már piacvezetővé vált.

A BYD január elején hozta nyilvánosságra 2025-ös globális értékesítési adatait, amelyek megerősítették a vállalat vezető szerepét a New Energy Vehicle (NEV) szegmensben.

A cég egyidejűleg a világ első számú márkájává vált a tisztán elektromos személygépkocsik piacán is.

Ez a nemzetközi siker egyértelműen megjelent a magyar piacon is. A BYD közlése szerint Magyarország szorosan követi a globális trendeket: a márka rövid idő alatt az általa forgalmazott szegmensek élére állt.

A BYD jelenleg országszerte 12 értékesítési helyszínen és 7 szervizközpontban szolgálja ki az ügyfeleket. A vállalat tájékoztatása szerint további két vidéki értékesítési pont megnyitása már folyamatban van, ami tovább erősítheti a márka piaci pozícióját Magyarországon.

Akkumulátorgyártóból globális ipari óriás

A BYD-t 1995-ben alapították akkumulátorgyártóként, azóta azonban sokoldalú ipari szereplővé nőtte ki magát. Üzleti tevékenysége ma már az elektromos autóiparra, a vasúti közlekedésre, az új energiára és az elektronikára is kiterjed.

A vállalat világszerte több mint 30 ipari parkkal rendelkezik, jelen van Kínában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Brazíliában, Indiában – és Magyarországon is.