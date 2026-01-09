Románia kiütné a magyarokat az évszázad üzletéből: bármit megtesznek érte, hogy más vásárolhassa fel az orosz olajóriást - ehhez a Molnak is lesz egy-két szava

Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter szerint stratégiai jelentőségű lenne, ha a Chevron amerikai olajvállalat visszatérne Romániába a Lukoil romániai eszközeinek felvásárlásával. Bukarest ugyanis mindent megtesz azért, hogy nagy volumenű amerikai beruházások érkezzenek az ország energiaágazatába és Ukrajna jövőbeli újjáépítésébe.

A Chevron és a Quantum Capital közös ajánlatot tett a szankciók alatt álló Lukoil külföldi eszközeire, amely magában foglalja a romániai érdekeltségeket is / Fotó: Popescu – Valceanu Marius

Az energiaügyi miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy Románia az Egyesült Államok „legjobb partnere” a régióban. Szerinte a Chevron esetleges visszatérése nem csupán gazdasági, hanem erős politikai és regionális jelzés lenne. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az amerikai–román kapcsolatok történelme és az ország geostratégiai helyzete indokolja az erősebb amerikai jelenlétet, különösen az energiaiparban és Ukrajna újjáépítésében.

A Chevron óriásajánlattal ütné ki a Molt

A háttérben a Chevron és a Quantum Capital Group közös ajánlatot tett a Lukoil külföldi eszközeire, amelyek értékét mintegy 22 milliárd dollárra becsülik.

Az ajánlat a teljes nemzetközi portfólióra kiterjedne, beleértve olaj- és gáztermelést, finomítókat, valamint több mint kétezer töltőállomást Európában, Ázsiában és a Közel-Keleten.

A versenyben a Mol is részt vesz, elsősorban a Lukoil európai érdekeltségeit megcélozva, miközben a Quantum a kereskedelmi hálózatot, a Chevron pedig a kitermelési és feldolgozási eszközöket szerezné meg.

A tranzakció nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai jelentőségű is, mivel befolyásolhatja az orosz energiaipar jelenlétét Európában, és regionális versenyhelyzetet teremt a nemzetközi olajpiacon.

Az üzlet lebonyolítását a Maszol értesülései szerint a Quantum londoni leányvállalata, az Artemis Energy koordinálná. A Lukoil Oroszországon kívüli eszközeiért folyó versenyben a Mol és más nemzetközi szereplők, például a Carlyle befektetési alap és az abu-dzabi International Holding Company, is részt vesznek.

Az amerikai pénzügyminisztérium január 17-ig szabott határidőt a tárgyalások lezárására, minden megállapodáshoz amerikai hatósági jóváhagyás szükséges, ami gyakorlatilag vétójogot biztosít az amerikai elnök számára. A Chevron romániai visszatérése így nemcsak gazdasági, hanem diplomáciai és geopolitikai mérföldkő lehetne.