Románia kiütné a magyarokat az évszázad üzletéből: bármit megtesznek érte, hogy más vásárolhassa fel az orosz olajóriást - ehhez a Molnak is lesz egy-két szava
Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter szerint stratégiai jelentőségű lenne, ha a Chevron amerikai olajvállalat visszatérne Romániába a Lukoil romániai eszközeinek felvásárlásával. Bukarest ugyanis mindent megtesz azért, hogy nagy volumenű amerikai beruházások érkezzenek az ország energiaágazatába és Ukrajna jövőbeli újjáépítésébe.
Az energiaügyi miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy Románia az Egyesült Államok „legjobb partnere” a régióban. Szerinte a Chevron esetleges visszatérése nem csupán gazdasági, hanem erős politikai és regionális jelzés lenne. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az amerikai–román kapcsolatok történelme és az ország geostratégiai helyzete indokolja az erősebb amerikai jelenlétet, különösen az energiaiparban és Ukrajna újjáépítésében.
A Chevron óriásajánlattal ütné ki a Molt
A háttérben a Chevron és a Quantum Capital Group közös ajánlatot tett a Lukoil külföldi eszközeire, amelyek értékét mintegy 22 milliárd dollárra becsülik.
Az ajánlat a teljes nemzetközi portfólióra kiterjedne, beleértve olaj- és gáztermelést, finomítókat, valamint több mint kétezer töltőállomást Európában, Ázsiában és a Közel-Keleten.
A versenyben a Mol is részt vesz, elsősorban a Lukoil európai érdekeltségeit megcélozva, miközben a Quantum a kereskedelmi hálózatot, a Chevron pedig a kitermelési és feldolgozási eszközöket szerezné meg.
A tranzakció nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai jelentőségű is, mivel befolyásolhatja az orosz energiaipar jelenlétét Európában, és regionális versenyhelyzetet teremt a nemzetközi olajpiacon.
Az üzlet lebonyolítását a Maszol értesülései szerint a Quantum londoni leányvállalata, az Artemis Energy koordinálná. A Lukoil Oroszországon kívüli eszközeiért folyó versenyben a Mol és más nemzetközi szereplők, például a Carlyle befektetési alap és az abu-dzabi International Holding Company, is részt vesznek.
Az amerikai pénzügyminisztérium január 17-ig szabott határidőt a tárgyalások lezárására, minden megállapodáshoz amerikai hatósági jóváhagyás szükséges, ami gyakorlatilag vétójogot biztosít az amerikai elnök számára. A Chevron romániai visszatérése így nemcsak gazdasági, hanem diplomáciai és geopolitikai mérföldkő lehetne.
