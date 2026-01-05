Deviza
EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF328,62 +0,1% GBP/HUF441,5 +0,09% CHF/HUF413,05 -0,17% PLN/HUF91,18 -0,1% RON/HUF75,44 -0,22% CZK/HUF15,88 -0,14% EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF328,62 +0,1% GBP/HUF441,5 +0,09% CHF/HUF413,05 -0,17% PLN/HUF91,18 -0,1% RON/HUF75,44 -0,22% CZK/HUF15,88 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX112 970,73 +1,75% MTELEKOM1 816 +1,32% MOL2 990 +1,67% OTP35 900 +2,23% RICHTER9 925 +0,6% OPUS551 +0,36% ANY7 100 0% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 112,34 +0,9% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 522,97 +1,86% BUX112 970,73 +1,75% MTELEKOM1 816 +1,32% MOL2 990 +1,67% OTP35 900 +2,23% RICHTER9 925 +0,6% OPUS551 +0,36% ANY7 100 0% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 112,34 +0,9% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 522,97 +1,86%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
termelés
Honda
csip

Képtelen visszaállni a termelésre a magyarok egyik kedvenc autómárkája – egyszerűen nincs több a speciális alkatrészből

A szállítási zavarok az elmúlt hónapokban több autógyártót is termelésük visszafogására kényszerítettek. A csiphiány miatt képtelen visszaállni a termelésre a Honda.
VG
2026.01.05., 09:05

A Honda Motor hétfőn közölte, hogy további két héttel meghosszabbítja a termelés leállítását három kínai autógyárában a globális félvezetőhiány miatt. 

Motherboard,,Chip.,Computer,Chip,On,Motherboard,With,Beautiful,Sky,Blue
Csiphiány: képtelen visszaállni a termelésre a Honda Fotó: goran gjorovski / shutterstock

A döntés ismét rávilágít az ellátási láncok tartós feszültségeire, amelyek Japán második legnagyobb autógyártóját is érzékenyen érintik – fogalmaz a Reuters.

A Guangzhou Automobile Group vállalattal közösen működtetett üzemeknek eredetileg hétfőn kellett volna újraindulniuk, de a termelés végül csak január 19-én folytatódik – erősítette meg a cég szóvivője.

A fennakadást a csipbeszállítások késedelme okozta. A problémák a Nexperia nevű félvezetőgyártóhoz köthetők, amely a kínai Wingtech leányvállalata. 

A szállítási zavarok az elmúlt hónapokban több autógyártót is termelésük visszafogására kényszerítettek. 

A Honda ugyanakkor nem erősítette meg hivatalosan, hogy a mostani döntés közvetlenül a Nexperiával függne össze.

A japán vállalat már korábban is kénytelen volt leállítani vagy csökkenteni a termelést észak-amerikai üzemeiben: tavaly október végétől novemberig szintén csiphiány nehezítette a gyártást. 

A cikk megjegyzi, hogy az esetek jól mutatják, hogy a Honda továbbra is erősen kitett a globális félvezető-ellátás ingadozásainak.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy a Nexperia-csipekből mutatkozó egyre nagyobb hiány veszélyezteti az autógyárak működését. A hiány a Nexperia kínai üzemei ​​által gyártott alkatrészek exportjának befagyasztásából ered, aminek következtében leállt a járművezérlő egységekben használt egyszerű, de nélkülözhetetlen félvezetők szállítása. Az EGI tájékoztatása szerint a vitában érintett felek intenzíven dolgoznak azon, hogy megtalálják a megoldást. 

A Kecskeméten is gyárat üzemeltető német Mercedes-Benz Group azt közölte, hogy elegendő Nexperia-csipje van rövid távra. A Volkswagen korábban arról tájékoztatott, hogy elegendő alkatrész áll rendelkezésére a következő hétre ahhoz, hogy németországi üzemei ​​működjenek, bár nem zárta ki, hogy ezt követően zavarok következhetnek be a termelésben.

Az Egyesült Államokban az autógyártók szövetsége (MEMA) azt közölte, hogy az amerikai járműgyárakra heteken belül megmutatkozik a negatív hatása, ha a Nexperia-vitát nem rendezik.

A Toyota, a világ legnagyobb autógyártója szerint a Nexperia exportjának leállítása eddig korlátozottan hatott a termelésre, a Nissannak pedig elegendő készlete van november első hetéig. A Honda ezzel szemben a kanadai gyárában a felére csökkenti a termelést, és leállította a gyártást egy mexikói üzemében. 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
vadászrepülőgép

Feláldozható gépeket fejleszt Amerika, itt az első kép a Talonról – az F47-esek kísérnék a bevetéseken, a piszkos munkát bíznák rájuk

Űrtechnológiával építették meg a legújabb dróntípust.
5 perc
Honda

Képtelen visszaállni a termelésre a magyarok egyik kedvenc autómárkája – egyszerűen nincs több a speciális alkatrészből

A Honda meghosszabbította kínai üzemének felfüggesztését a csiphány miatt.
4 perc
M3-as autópálya

Önnek is feltűnt? Hatalmas változáson estek át a magyar autópályák és gyorsforgalmik – az M3-ason a leglátványosabb, hogy mi történt

Hatalmas munkát végeztek el.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu