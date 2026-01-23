Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
A Disney szintet lép: luxusdivatmárkákkal szólítanák meg a felnőtt közönséget – a hercegnők kilépnek a gyerekszobából, és meg sem állnak a kifutóig

Évtizedeken át a gyerekszobák polcain volt a helyük, most azonban új közegben jelennek meg a legismertebb hercegnők. A Disney tudatosan elindította a Disney Princess márkát a prémium- és luxuskategóriák felé, ahol nem a játékok, hanem a divat, az ékszerek és az életstílustermékek dominálnak. A cél egyértelmű: a Disney-hercegnők együtt nőjenek fel a közönségükkel – nemcsak korban, hanem üzletileg is.
2026.01.23, 13:41

A Disney egyik fő fókusza mindig a gyerekeknek szánt játékpiac volt, ennek főszereplői pedig a rajzfilmekben megjelenő hercegnők voltak. A cég most új irányt jelöl ki a Princess márkával: a Disney ajtót nyit a prémium- és luxuskategóriák felé, miközben meg akarja őrizni a klasszikus, családokra építő kínálatot is. Az elképzelés lényege, hogy a jól ismert hercegnőfigurák ne csak játékok formájában legyenek jelen, hanem a divat, a szépségápolás, az ékszerek és a lakberendezés világában is, ahol magasabb árrések és tartósabb márkaérték érhető el. 

A Disney szintet lép: luxusdivatmárkákkal szólítanák meg a felnőtt közönséget – a hercegnők kilépnek a gyerekszobából, és meg sem állnak a kifutóig
A Disney szintet lép: luxusdivatmárkákkal szólítanák meg a felnőtt közönséget – a hercegnők kilépnek a gyerekszobából, és meg sem állnak a kifutóig / Fotó: Marko Aliaksandr

A Disney évek óta arra törekszik, hogy minél jobban kihasználja a birtokában lévő szellemi tulajdon lehetőségeit, ugyanis nem szeretnék, hogy ezek kizárólag mozifilmekre és tömegtermékekre korlátozódjanak. Ennek a törekvésnek az egyik leglátványosabb új projektje egy különleges Hamupipőke-baba, amely a Disney, a Mattel és a Viktor&Rolf együttműködésében készül. 

A kollekció kifejezetten gyűjtőknek és divatra fogékony felnőtteknek szól, és a Paris Fashion Week idején debütál, szigorúan limitált darabszámban. 

Ez a megközelítés jól mutatja, hogy a Disney nem egyszerűen drágább játékokat szeretne eladni, hanem a hercegnők köré épülő történeteket emeli át egy új, életstílus-alapú környezetbe.

A Mattel Creations oldalán a szóban forgó Hamupipőke-baba jelenleg 54 400 forintba kerül.

 

Nem ez az első, hogy a Disney meg akarja szólítani a felnőtteket

A prémiumirány nem teljesen előzmény nélküli: a Disney az elmúlt időszakban több, a tömegpiacon túlmutató együttműködést is elindított. Ide tartoznak például a kozmetikai és testápolási kollekciók, valamint a Pandorával közösen készített hercegnős ékszerek, köztük laboratóriumban előállított gyémántokkal díszített darabok. Ezek a kategóriák üzletileg is vonzóbbak, mint a hagyományos játék- és ruházati termékek, mivel magasabb fedezetet és hosszabb életciklust kínálnak.

A vállalat közben az élményalapú jelenlétet is bővíti. A hercegnők eddig is meghatározó szereplői voltak a vidámparkoknak és a hajóutaknak, most azonban új formák jelennek meg, például 

  • tematikus délutáni teák Londonban 
  • vagy divateseményekhez kapcsolódó megjelenések. 

Ezek az aktivitások nem közvetlenül az értékesítésről szólnak, hanem a márka kulturális beágyazottságát erősítik, és olyan közönséget is megszólítanak, amely már kinőtt a klasszikus gyerekjátékokból.

A Disney stratégiája szerint a prémiumirány nem a gyökerektől való elszakadást jelenti, hanem a közönség „együtt növekedését” a márkával. A Princess-portfólió továbbra is kiszolgálja a gyerekeket és a családokat, miközben a felnőtt rajongók számára új, relevánsabb termékkategóriák nyílnak meg. A vállalat ezzel azt célozza, hogy a hercegnők ne csak egy életkorhoz kötődő élményt jelentsenek, hanem hosszabb távon is megtartsák gazdasági és kulturális súlyukat.

A Hasbro és a Mattel is beszáll a Labubu-háborúba

A Labubu-őrület ugyan enyhülni látszik, a játékgyártók azonban a karácsonyi szezon előtt új trenddel próbálták fenntartani a keresletet: egyre nagyobb teret kaptak az úgynevezett blind boxok, vagyis a zsákbamacskaszerű meglepetésdobozok. Ezekben a vásárlók előre nem tudják, milyen figura lapul, ami kifejezetten a gyűjtés izgalmára épít. A trendhez olyan nagy szereplők is csatlakoztak, mint a Hasbro, a Mattel, illetve a Disney, különböző ikonikus karakterekkel. A blind boxok előnye, hogy a korábbi Labubu-figurákkal szemben viszonylag olcsók: 5-10 dollárért, azaz nagyjából 1500-3000 forintért is elérhetők, ami szélesebb közönség számára teszi vonzóvá őket.

