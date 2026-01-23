A Disney szintet lép: luxusdivatmárkákkal szólítanák meg a felnőtt közönséget – a hercegnők kilépnek a gyerekszobából, és meg sem állnak a kifutóig
A Disney egyik fő fókusza mindig a gyerekeknek szánt játékpiac volt, ennek főszereplői pedig a rajzfilmekben megjelenő hercegnők voltak. A cég most új irányt jelöl ki a Princess márkával: a Disney ajtót nyit a prémium- és luxuskategóriák felé, miközben meg akarja őrizni a klasszikus, családokra építő kínálatot is. Az elképzelés lényege, hogy a jól ismert hercegnőfigurák ne csak játékok formájában legyenek jelen, hanem a divat, a szépségápolás, az ékszerek és a lakberendezés világában is, ahol magasabb árrések és tartósabb márkaérték érhető el.
A Disney évek óta arra törekszik, hogy minél jobban kihasználja a birtokában lévő szellemi tulajdon lehetőségeit, ugyanis nem szeretnék, hogy ezek kizárólag mozifilmekre és tömegtermékekre korlátozódjanak. Ennek a törekvésnek az egyik leglátványosabb új projektje egy különleges Hamupipőke-baba, amely a Disney, a Mattel és a Viktor&Rolf együttműködésében készül.
A kollekció kifejezetten gyűjtőknek és divatra fogékony felnőtteknek szól, és a Paris Fashion Week idején debütál, szigorúan limitált darabszámban.
Ez a megközelítés jól mutatja, hogy a Disney nem egyszerűen drágább játékokat szeretne eladni, hanem a hercegnők köré épülő történeteket emeli át egy új, életstílus-alapú környezetbe.
A Mattel Creations oldalán a szóban forgó Hamupipőke-baba jelenleg 54 400 forintba kerül.
Nem ez az első, hogy a Disney meg akarja szólítani a felnőtteket
A prémiumirány nem teljesen előzmény nélküli: a Disney az elmúlt időszakban több, a tömegpiacon túlmutató együttműködést is elindított. Ide tartoznak például a kozmetikai és testápolási kollekciók, valamint a Pandorával közösen készített hercegnős ékszerek, köztük laboratóriumban előállított gyémántokkal díszített darabok. Ezek a kategóriák üzletileg is vonzóbbak, mint a hagyományos játék- és ruházati termékek, mivel magasabb fedezetet és hosszabb életciklust kínálnak.
A vállalat közben az élményalapú jelenlétet is bővíti. A hercegnők eddig is meghatározó szereplői voltak a vidámparkoknak és a hajóutaknak, most azonban új formák jelennek meg, például
- tematikus délutáni teák Londonban
- vagy divateseményekhez kapcsolódó megjelenések.
Ezek az aktivitások nem közvetlenül az értékesítésről szólnak, hanem a márka kulturális beágyazottságát erősítik, és olyan közönséget is megszólítanak, amely már kinőtt a klasszikus gyerekjátékokból.
A Disney stratégiája szerint a prémiumirány nem a gyökerektől való elszakadást jelenti, hanem a közönség „együtt növekedését” a márkával. A Princess-portfólió továbbra is kiszolgálja a gyerekeket és a családokat, miközben a felnőtt rajongók számára új, relevánsabb termékkategóriák nyílnak meg. A vállalat ezzel azt célozza, hogy a hercegnők ne csak egy életkorhoz kötődő élményt jelentsenek, hanem hosszabb távon is megtartsák gazdasági és kulturális súlyukat.
