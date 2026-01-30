Deviza
EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,9 +0,61% GBP/HUF439,37 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,52 +0,05% RON/HUF74,71 +0,08% CZK/HUF15,65 +0,04% EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,9 +0,61% GBP/HUF439,37 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,52 +0,05% RON/HUF74,71 +0,08% CZK/HUF15,65 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 486,43 +1,25% MTELEKOM2 010 +1,99% MOL3 936 +0,86% OTP40 860 +1,49% RICHTER10 830 +2,03% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 340 -0,75% BUMIX10 171,7 -1,14% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 692,61 +0,25% BUX129 486,43 +1,25% MTELEKOM2 010 +1,99% MOL3 936 +0,86% OTP40 860 +1,49% RICHTER10 830 +2,03% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 340 -0,75% BUMIX10 171,7 -1,14% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 692,61 +0,25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Románia
acélmű
Dunaferr

Hónapokon át nem kaptak fizetést a dolgozók, most eladja Románia legnagyobb acélművét a Dunaferrt megvásárló Liberty Steel

A román bíróság zöld utat adott az ország legnagyobb acélművének eladására. A Dunaferr tulajdonosaként is ismert vállalatcsoport galaci egysége ellen nemzetközi aukciót hirdetnek.
VG
2026.01.30, 14:08
Frissítve: 2026.01.30, 14:43

A galaci törvényszék jóváhagyta a Liberty Galati acélmű átalakításáról szólót tervezetet, amelyet az Euro Insol és a CITR vagyonkezelő konzorcium javasolt. 

GERMANY-STEELWORK
Kalapács alá kerül a román acélóriás: eladják a Dunaferr tulajdonosának legnagyobb gyárát / Fotó: ddp images via AFP

A bírósági döntés megnyitja az utat az acélipari kombinát eszközeinek eladása és egy stratégiai befektető bevonása előtt – írta az Agerpres hírügynökség.

A Liberty Galati Románia legnagyobb acélműve, amelyet a Liberty Steel birtokol, a neve onnan lehet ismerős, hogy ők vásárolták fel Magyarországon a Dunafaerrt. 

A bíróság által jóváhagyott módosítás a galaci acélmű teljes működő eszközállományának értékesítését célozza, amelyet „a nemzetgazdaság szempontjából stratégiai fontosságú eszköznek” minősítettek.

Az eladás egy nemzetközi, átlátható és versenyalapú aukció keretében valósul meg, amelyet a vagyonkezelők szerveznek.

„A kezdeményezés célja egy olyan stratégiai befektető megnyerése, aki képes megvalósítani a modernizációhoz szükséges beruházásokat, biztosítja a forgótőkét, és hozzájárul a romániai acélgyártás újraindításához – egy olyan szektorban, amely alapvető az ország gazdasági biztonsága szempontjából” – áll a közleményben.

A törvényszék döntése szerdán született meg, éppen azon a napon, amikor 

mintegy ötven acélgyári munkás tüntetett a bíróság épülete előtt az elmaradt bérek és a termelés újraindításával kapcsolatos bizonytalanság miatt. 

Az alkalmazottak elmaradt munkabérét hitelezői követelésként tartják nyilván a csődeljárásban – írja az Economedia.

Korábban mi is megírtuk, hogy az acélkombinát mintegy 3000 dolgozója termelésleállás miatti kényszerszüneten van, miután hónapok óta nem kapták meg a bérüket.

Az ipari komplexum becsült piaci értéke megközelítőleg 720 millió euró, míg a kényszerlikvidálási értéke körülbelül 407 millió euró. Remus Borza vagyonkezelő nemrég a Digi24-nek adott nyilatkozatában kiemelte: a kombinát fenntartási költségei akkor is több millió euróra rúgnak, ha egyáltalán nem termel.

Az első árverést 2026. március 12-re tűzték ki. A konzorcium képviselői hangsúlyozták, hogy a szükséges információkat a lehető legrövidebb időn belül, teljes átláthatóság mellett bocsátják az érdeklődők rendelkezésére.

Már tavaly értékesítésre kínálták 

A romániai kohászat meghatározó szereplőjét, a galaci kombinátot már tavaly értékesítésre kínálták fel, miután a vállalat hónapok óta csődközelben vergődik. A kikiáltási ár akkor 690 millió euró volt, ami a termelési egységeket foglalja magában, miközben külön tételként hirdetik meg a helyi futballstadiont is. 

A fejlemények a régió gazdaságára is hatással lehetnek, hiszen a gyár több ezer munkahelyet biztosít. A Szabad Európa román szerkesztősége szerint a fő hitelezők jóváhagyása után indulhat el a versenytárgyalás. Ha az első kör sikertelen, a második aukción 40 százalékos engedménnyel, 414 millió euróról kínálhatják fel a komplexumot – ez a minimális eladási küszöb.

Ha nem akad vevő, a Liberty csődbe mehet, ami súlyos következményekkel járna a helyi gazdaságra. A vállalatot az indiai Liberty House Group birtokolja, amely idén márciusban kényszerült csődmegelőzési eljárás alá vonni. Szeptember óta a dolgozók kényszerszabadságon vannak, noha a létszám az elmúlt években fokozatosan csökkent:

 jelenleg szűken véve több mint háromezer alkalmazottja van a kombinátnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu