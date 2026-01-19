Óriási fordulat: nyugatról érkezik a legolcsóbb elektromos autó, nem hisznek a szemüknek a kínaiak, hogy csinálták – ez a titok

A Ford új elektromos motort tervez, amely saját bevallásuk szerint a világ legolcsóbb EV motorja lesz.

Óriási fordulat: nyugatról érkezik a legolcsóbb elektromos autó / Fotó: AFP

Jim Farley, a Ford CEO-ja azt árulta el, hogy az új pickup hátsókerék-meghajtással lesz elérhető, illetve egy összkerekes, kétmotoros kiadásban is.

Előbbi modellek egyetlen motort használnak majd, amely egy permanens-mágnes alapú hajtás lesz, utóbbiak pedig egy indukciós motort is kapnak emellé az első kerekek hajtására, hasonlóan a Tesla Model 3-hoz, amely fejlesztését szintén Field irányította egykor.

Az Autószektor cikke szerint a Ford olcsó motorjának titka nem új, forradalmi alkatrészekben és nem is valamilyen hihetetlen technológiai újításban rejlik. Hanem abban, hogy a gyártó felvette a legkompetensebb tervezőket és mérnököket.

A Universal EV programon nagyjából 500-an dolgoznak, legtöbbjük egy Long Beach, Kaliforniabeli rejtett irodában, ezzel teljesen elszeparálódva a Ford michigani telephelyétől.

Field szerint erre azért volt szükség, mert azt akarták, hogy

egyrészt a projekt titkos maradjon, másrészt pedig mert olyan embereket szerettek volna bevonzani, aki egy átlagos munkavállalónál akár hússzor hatékonyabban tud dolgozni.

Emiatt sok mérnököt a Tesla, a Rivian, az Apple és más nagy cégek asztalai mögül csábítottak át.

Field azt is gondolja, hogy

ez az ultraolcsó motor csak a Fordon valamelyest kívül eső helyen épülhet csak fel.

A Universal EV projekt teljesen újragondolja a Ford működését, hogy hogyan kell tervezni és gyártani az autókat. A cél, hogy járművenként több ezer dollárt lehessen spórolni, mivel ez a gyártónak és a végfelhasználónak is segítséget tud jelenteni.

Az új pickup esetében praktikus megoldásokat alkalmaznak, ahol sok alkatrész helyett nagyobb alumíniumelemk kerülnek bele a vázba, és az akkumulátor teteje egyben a kabin padlójaként is üzemel majd.

Az ilyen és hasonló könnyítések miatt Field szerint a Kentucky-ban készülő modellek 15 százalékkal kevesebb idő alatt készülnek el, mint egy mostani modell, például a hasonló méretű Escape-ek. Field szerint a lényeg nem az, hogy mindenképp automatizáljanak olyan feladatokat, amelyeket korábban ember végzett, hanem, hogy lehetőség szerint teljesen vegyék ki a folyamatból a szükségtelen részeket. Emiatt a Ford bejelentette, hogy a louisville-i telepen 40 százalékkal csökkentik majd a gyártósorok méretét.