Hivatalos: a magyarok kedvenc webáruháza többször is átverte a vásárlóit – óriási összeget kell kifizetnie
Több jogsértést is elkövetett az eMAG Magyarország Kft. – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
A romániai központú e-kereskedelmi cég több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, ezért 235 millió forint bírságot szabtak ki a webáruházat működtető vállalkozásra.
A cég elismerte a jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról. Az eMAG nem először került a GVH látókörébe, a magyar nemzeti versenyhatóság korábban – árfeltüntetéssel kapcsolatos jogsértések miatt – már több alkalommal is megbírságolta a céget, illetve jogelődjeit.
A Gazdasági Versenyhivatal 2024 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást az eMAG webáruházat üzemeltető magyarországi vállalkozással szemben. Az eljárásban a GVH feltárta, hogy a romániai központú vállalkozás több szempontból is jogsértő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy az e-kereskedelmi cég
- 2023. július 25–28. közötti „Őrült napok” akciója során valótlan mértékű kedvezményekkel hirdette weblapján és alkalmazásában a divat kategória számtalan termékét;
- 2023. október 31-től a termékek (várható) szállítási idejével kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatának kialakítása során nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el;
- 2023. július 22-től 2024 áprilisáig egyes termékeket a honlapján és a mobil alkalmazásában a fogyasztók jogszabályon alapuló 14 napos elállási jogát és jótállási jogát a vállalkozás ajánlatának sajátosságaként (előnyként) tüntette fel;
- 2024. április 17-től weboldalán és applikációjában a szállítási és utánvételi költségeket homályos, érthetetlen, követhetetlen módon tüntette fel.
Mindemellett a versenyhivatal vizsgálata kiterjedt az eMAG-ot működtető vállalkozás fogyasztói értékelések moderálásával kapcsolatos gyakorlatára is.
A GVH Versenytanácsa jogsértést nem állapított meg, hanem kötelezte a céget a kötelezettségvállalásának megvalósítására. Ez az értékelési szabályok felülvizsgálatára, következetesebb alkalmazására, fogyasztók irányába történő egyértelműbb kommunikálására, valamint az eladók (szállítás) értékelésének lehetővé tételére irányul.
A vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról. Mindezt figyelembe véve a GVH Versenytanácsa 235 millió forint bírságot szabott ki a cégre, amelyet 30 napon belül köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.
Emellett a GVH megfelelési jellegű intézkedések végrehajtására is kötelezte az eMAG-ot, amely magában foglalja egy általános fogyasztóvédelmi megfelelési program kidolgozását és bevezetését, valamint a szállítási becslések rendszerének és a szállítási határidővel kapcsolatos tájékoztatásoknak a továbbfejlesztését, továbbá az utánvételi díj feltüntetésének egyértelműbbé tételét.
A GVH 2021-ben már vizsgálta az eMAG akciótartási gyakorlatát, melynek eredményeként – 200 millió forintos pénzbírság mellett – mintegy 4 milliárd forint értékű jóvátételi vállalásainak végrehajtására kötelezte az eljárás alá vont vállalkozásokat. A vállalások teljesítését értékelő utóvizsgálat során a nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy az eMAG kötelezettségeit hiányosan teljesítette, ezért a GVH Versenytanácsa további 50 millió forintos bírsággal sújtotta a vállalkozást. 2025 februárjában a nemzeti versenyhatóság újabb utóvizsgálatot indított az eMAG webáruház üzemeltetőivel szemben. Ez az eljárás még folyamatban van.