Kihirdette a kínai akkumulátorgyár: indul a toborzás Magyarországon, már most sorban állnak a jelentkezők – ezek az állások nyílnak meg

Újabb jelentős munkahelyteremtő beruházás erősíti Debrecent és térségét: az EVE Power Hungary Kft. mintegy 400 új munkavállalót keres épülő akkumulátorgyárába. A vállalat célja egyértelmű: döntően magyar, helyi és regionális munkaerőre építve indítják el a termelést.

Jelentős mérföldkőhöz érkezett az EVE Power Hungary debreceni beruházása: január végén toborzási kampány indul, amelynek keretében 400 új munkavállalót vesznek fel / Fotó: Eve Energy

Az EVE Power Hungary Kft. január végén indítja el toborzási kampányát Debrecenben és a környező településeken.

A vállalat mintegy 400 új munkavállalót kíván felvenni, elsősorban technikus, mérnök és támogató munkakörökbe, az épülő debreceni akkumulátorgyárába.

Az üzem a BMW Group beszállítójaként működik majd, közvetlenül a debreceni autógyár közelében.

Zhang Huanting ügyvezető igazgató elmondta: a debreceni üzem az EVE első Kínán kívüli termelőegysége lesz. A gyárban korszerű, hengeres alakú akkumulátorcellákat állítanak elő, amelyek az eddigi megoldásokhoz képest mintegy 30 százalékkal nagyobb hatótávolságot és 30 százalékkal gyorsabb töltési időt biztosítanak. Egyetlen feltöltéssel akár 900 kilométernél is nagyobb távolság tehető majd meg.

A 400 milliárd forint értékű beruházás meghatározó szakaszába lépett: a 45 hektáros területen épülő, 450 ezer négyzetméteres üzem kivitelezése a tervek szerint halad. A következő időszakban azok a területek bővülnek, amelyek a termelés elindításához és a stabil működéshez szükségesek.

A sorozatgyártás beindítását 2027 második felére tervezik.

Tom Rong, az anyavállalat, az EVE Energy HR-igazgatója hangsúlyozta: jelenleg 165 munkatárs dolgozik a cégnél, a létszám bővítése 2026 első felében történik meg. Olyan szakembereket keresnek, akik nemzetközi környezetben szeretnének fejlődni, és hosszú távon terveznek az akkumulátoriparban. Az érdeklődés már most jelentős, különösen a régióból érkeznek sokan.

Eve Power: kiemelten fontos a magyar munkaerő

Kovács Ádám, a vállalat közkapcsolatokért felelős vezetője kiemelte: az EVE Power számára stratégiai cél, hogy a munkaerőt döntően Debrecenből és a környező településekről toborozza. A jelenlegi dolgozók 90 százaléka magyar, és a tervezett, mintegy ezres létszám döntő többsége is hazai munkavállaló lesz.