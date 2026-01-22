Deviza
EUR/HUF381,97 -0,61% USD/HUF324,99 -1,3% GBP/HUF438,79 -0,7% CHF/HUF411,69 -0,41% PLN/HUF90,97 -0,31% RON/HUF75 -0,57% CZK/HUF15,74 -0,37% EUR/HUF381,97 -0,61% USD/HUF324,99 -1,3% GBP/HUF438,79 -0,7% CHF/HUF411,69 -0,41% PLN/HUF90,97 -0,31% RON/HUF75 -0,57% CZK/HUF15,74 -0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 197,21 +3,21% MTELEKOM1 948 +2,53% MOL3 810 +5,89% OTP38 940 +2,45% RICHTER10 540 +3,84% OPUS552 -0,18% ANY8 000 +2,56% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 382,17 +0,61% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 640,52 +2,92% BUX125 197,21 +3,21% MTELEKOM1 948 +2,53% MOL3 810 +5,89% OTP38 940 +2,45% RICHTER10 540 +3,84% OPUS552 -0,18% ANY8 000 +2,56% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 382,17 +0,61% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 640,52 +2,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szupermarket
élelmiszerbolt
kupon
csődhullám

Ez senki se hitte volna: csődöt jelentett a nagy német élelmiszerbolt, már a kuponokat se lehet beváltani – 3000 munkahely szűnhet meg

Az utalványok beváltását leállították, a közösségi médiát pedig elárasztották a dühös reakciók. Csődvédelem alá került a Feneberg szupermarketlánc, és a döntés már most komoly veszteséget okoz a vásárlóknak.
VG
2026.01.22, 20:20
Frissítve: 2026.01.22, 20:26

Fizetésképtelenséget jelentett a Feneberg, Németország egyik legnagyobb független szupermarkete, amelynek több mint 70 üzlete és mintegy 3000 dolgozója van. Az eljárás azonnali és fájdalmas következménnyel járt: az ajándékkártyák és utalványok beváltását felfüggesztették, ami felháborodást váltott ki a vásárlók körében.

kiskereskedelem, bolt, várásló, kosár, infláció, vásárlás kiskereskedelmi forgalom szép-kártya feneberg
Csődvédelem alá került a Feneberg szupermarketlánc, és a döntés már most komoly veszteséget okoz a vásárlóknak / Fotó: CandyRetriever / shutterstcok

Fizetésképtelenséget jelentett a Feneberg Lebensmittel GmbH családi tulajdonban lévő német szupermarketlánc.

 A vállalat közlése szerint az eljárás miatt azonnali hatállyal felfüggesztették az ajándékkártyák és vásárlási utalványok beváltását, beleértve a VonHier bónuszprogram élményutalványait is.

A döntés lavinát indított el a közösségi médiában. Több vásárló felháborodva reagált: volt, aki „hihetetlennek” nevezte a lépést, mások pedig azt kifogásolták, hogy az utalványokért készpénzt fizettek, amely már a cég kasszájában van. „Ki talál ki ilyet? Ez egyszerűen nonszensz” – írta egy kommentelő.

Akadt azonban ellenkező hang is: egyesek arra hívták fel a figyelmet, hogy a helyzet nem néhány euróról szól, hanem a vezetésről és több ezer munkahely sorsáról. Többen a lánc mellett álltak ki, hangsúlyozva a Feneberg minőségi kínálatát, különösen a biohúsokat és helyi termékeket.

Egy utolsó szerkezetátalakításban bízik a Feneberg

A vállalat tájékoztatása szerint a cég úgynevezett védőernyős csődeljárást kezdeményezett a kempteni járásbíróságon. Ennek célja a vállalat fenntartható átszervezése a folyamatos működés fenntartása mellett. A boltok egyelőre nyitva maradnak. A Feneberg Németország legnagyobb független Edeka-tulajdonú kereskedője, üzleteinek többsége az Allgäu régióban található, de Dél-Németország más részein is jelen van.

A védőernyős eljárás lehetőséget ad arra, hogy a még nem véglegesen fizetésképtelen cégek saját irányításuk alatt hajtsanak végre szerkezetátalakítást. Ennek részeként a Feneberg család bevonta a menedzsmentbe Stephan Leibolddot, aki korábban egy leányvállalatnál dolgozott válságkezelési szakértőként. Leibold szerint az elmúlt években több reform is elindult a cégnél, ám ezek közül nem mindegyiket vitték végig következetesen.

A folyamatot kísérő Grub Brugger ügyvédi iroda hangsúlyozta: az eljárás célja egy átfogó gazdasági és szervezeti átalakítás. Frank Schäffler, az iroda csőd- és reorganizációs jogásza szerint a jogi keretek adottak ahhoz, hogy a szükséges lépéseket rendezett módon hajtsák végre. A cél egyértelmű: pénzügyi stabilizáció, a lehető legtöbb üzlet és munkahely megőrzése, valamint hosszú távon életképes jövő biztosítása a Feneberg számára.

Csődben a legendás cég, amelynek a termékét mindannyian tartottuk már a kezünkben

Folytatódik a csődhullám Németországban: százhatvanöt év után megszűnik egy patinás cég, amely korábban az IKEA katalógusait is gyártotta.

 

Élelmiszerárstop

Élelmiszerárstop
124 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu