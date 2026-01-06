Deviza
Gyászol Németország: meghalt az egyik leggazdagabb üzletember, az egész világon ismerték – hihetetlen vagyont hagyott hátra

Klaus Grohe életét a Hansgrohe márka építésének szentelte, és 88 évesen hunyt el. Öröksége tovább él a modern fürdőszobákban és a vállalat minden termékében.
VG
2026.01.06, 18:40
Frissítve: 2026.01.06, 18:43

Klaus Grohe, a Hansgrohe családi vállalkozás legendás alakja, 88 éves korában hunyt el, maga mögött hagyva egy világsikerré vált fürdőszobai márkát és egy életművet, amely a modern dizájn és a vízhasználat kultúrájának egyik meghatározó mérföldköve. A Schwarzwaldból indulva Grohe egész életét a cég nemzetközi szintre emelésének szentelte, az ő neve örökre összefonódik a minőségi fürdőszobai innovációval – írta a Bild.

Germany,Flag,CrisisNémetország pont akkor állt a feje tetejére, amikor nagy szükség van az egységére. fürdőszoba
Klaus Grohe, a fürdőszobák német királya életét a Hansgrohe márka építésének szentelte, és 88 évesen hunyt el / Fotó: Shutterstock

Klaus Grohe élete a Hansgrohe történetével fonódott össze. 1968-ban, a diplomája megszerzése után csatlakozott a családi vállalkozáshoz, és azonnal megmutatta, hogy nemcsak örökölte az alapító vízióját, hanem saját ötleteivel és innovációival képes a cég jövőjét formálni. Évtizedeken át vezette a vállalatot, előbb vezető pozícióban, majd az igazgatótanács elnökeként, és minden lépésével a Hansgrohe márkát a globális piac egyik meghatározó szereplőjévé tette.

Schwarzwaldtól fürdőszobák millióiig

Grohe alatt a Hansgrohe nem csupán egy német fürdőszobai cégből nőtte ki magát, hanem világszerte elismert márkává vált. A cég termékei ma milliók otthonában találhatók meg, a minőség és a dizájn szinonimájaként. Grohe nemcsak a gyártás technológiai oldalát fejlesztette, hanem nagy hangsúlyt fektetett a fenntarthatóságra és az energiahatékonyságra is, így a vállalat a víz- és energiatakarékos megoldások élvonalába került.

A vállalat sikere mögött Grohe folyamatos innovációja állt: új csaptelep- és zuhanyrendszer-modelleket tervezett, amelyek nemcsak a funkcionalitásban, hanem az esztétikában is forradalmat hoztak. Az ő vezetésével a Hansgrohe olyan termékeket hozott létre, amelyek egyszerre elegánsak, tartósak és a mindennapi használatban is kényelmesek.

Klaus Grohe élete során nemcsak a cég sikereit építette, hanem a fürdőszobai dizájn és az otthoni komfort kultúráját is formálta. 

Számos díjjal és elismeréssel jutalmazták, amelyek az üzleti teljesítmény mellett az innováció és a hosszú távú stratégiai gondolkodás elismerését jelentették.

A Hansgrohe jelenlegi vezetői mély tisztelettel emlékeznek rá: „Klaus Grohe nélkül a Hansgrohe nem lenne az, ami ma. Ő volt az, aki inspirált minket, és aki folyamatosan formálta a cég jövőjét, még életének utolsó éveiben is.”

Grohe élete bizonyítja, hogy egyetlen ember víziója és kitartása képes egy családi vállalkozást világhírű márkává formálni. A Schwarzwaldból induló álom, amelyet Klaus Grohe épített, örökre a víz és a dizájn nagykönyvének egyik fejezetévé vált.

