Nem várt bejelentést tett az IKEA Magyarországon: többmilliárdos árcsökkentés jön, új részletek derültek ki a húsgolyóról is

„Az árak jelentős csökkenésével tudtuk biztosítani, hogy a szebb otthonok elérhetővé váljanak a vásárlóknak” – fogalmazott Erika Intiso, az IKEA csehországi, magyarországi és szlovákiai régió regionális ügyvezetője a soroksári áruházban tartott sajtótájékoztatón.

Peter Tichy és Erika Intiso közös sajtótájékoztatója az IKEA soroksári áruházában / Fotó: Kalus György / Világgazdaság

„Egy olyan időszakban, amikor sok magyar háztartás gazdasági nyomás alatt áll, a teljesítményünk nem csupán a számokról szólt, hanem a felelősségvállalásról és arról, hogy termékeink megfizethetőek legyenek” – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón közölte, hogy a magyarországi egységük rekorderedményeket ért el tavaly: a teljes kiskereskedelmi forgalom 144,3 milliárd forintot volt, ami 4,4 százalékos éves növekedést jelent az előző pénzügyi évhez képest.

Több mint 8,2 millió látogató volt az IKEA három magyarországi áruházban,

a hazai teljes forgalom 25,4 százalékát már az online vásárlások teszik ki.

Erika Intiso közlése szerint a cég jelentős összegeket fordított arra, hogy árai elérhetőek maradjanak:

az elmúlt két évben 6,5 milliárd forintot fektettek árcsökkentésbe,

több mint 2200 termék ára csökkent átlagosan 17,5 százalékkal,

illetve idén is további 150 termék árát mérsékelik átlagosan 23 százalékkal.

Peter Tichy, a soroksári IKEA áruház vezetője elmondta, hogy az idei évben a cég figyelme a konyha témakörre összpontosul: mintegy 450 új, főzéshez és étkezéshez kapcsolódó terméket fognak értékesíteni.

Kérdésünkre elhangzott, hogy Magyarországon a legfelkapottabb termékek közé tartozott a HEMNES kanapéágykeret, amely 129 900 forintos árával a magyar otthonok alapdarabja maradt.

A kiegészítők terén abszolút rekorder a kék FRAKTA bevásárlótáska, amely 295 forintért nemcsak a bevásárlásnál, de a mindennapi tárolásban is nélkülözhetetlen darab lett a hazai vásárlóknak.

Elhangzott, hogy a bútorok és az otthoni kiegészítők mellett a svéd húsgolyók továbbra a hazai vásárlók kedvenc terméke: összesen 1,2 millió adagot adtak el tavaly belőle.

A vásárlási szokások átalakulását jelzi, hogy

több mint 500 ezer új vásárlóval bővült a három magyarországi áruház közönsége.

A vásárlások 40 százaléka mellé igényeltek valamilyen extra szolgáltatást, például házhoz szállítást vagy összeszerelést.