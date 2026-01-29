Deviza
Nem várt bejelentést tett az IKEA Magyarországon: többmilliárdos árcsökkentés jön, új részletek derültek ki a húsgolyóról is

Rekordévet zárt az IKEA Magyarországon. A svéd áruházlánc brutális, többmilliárdos árcsökkentéssel és egy világújdonsággal válaszol a gazdasági kihívásokra.
VG
2026.01.29, 11:23
Frissítve: 2026.01.29, 11:55

„Az árak jelentős csökkenésével tudtuk biztosítani, hogy a szebb otthonok elérhetővé váljanak a vásárlóknak” – fogalmazott Erika Intiso, az IKEA csehországi, magyarországi és szlovákiai régió regionális ügyvezetője a soroksári áruházban tartott sajtótájékoztatón.

Ikea soroksári árúház
Peter Tichy és Erika Intiso közös sajtótájékoztatója az IKEA soroksári áruházában / Fotó: Kalus György / Világgazdaság

„Egy olyan időszakban, amikor sok magyar háztartás gazdasági nyomás alatt áll, a teljesítményünk nem csupán a számokról szólt, hanem a felelősségvállalásról és arról, hogy termékeink megfizethetőek legyenek” – tette hozzá. 

A sajtótájékoztatón közölte, hogy a magyarországi egységük rekorderedményeket ért el tavaly: a teljes kiskereskedelmi forgalom 144,3 milliárd forintot volt, ami 4,4 százalékos éves növekedést jelent az előző pénzügyi évhez képest. 

Több mint 8,2 millió látogató volt az IKEA három magyarországi áruházban,

a hazai teljes forgalom 25,4 százalékát már az online vásárlások teszik ki.

Erika Intiso közlése szerint a cég jelentős összegeket fordított arra, hogy árai elérhetőek maradjanak:

  • az elmúlt két évben 6,5 milliárd forintot fektettek árcsökkentésbe,
  • több mint 2200 termék ára csökkent átlagosan 17,5 százalékkal,
  • illetve idén is további 150 termék árát mérsékelik átlagosan 23 százalékkal.

Peter Tichy, a soroksári IKEA áruház vezetője elmondta, hogy az idei évben a cég figyelme a konyha témakörre összpontosul: mintegy 450 új, főzéshez és étkezéshez kapcsolódó terméket fognak értékesíteni. 

Kérdésünkre elhangzott, hogy Magyarországon a legfelkapottabb termékek közé tartozott a HEMNES kanapéágykeret, amely 129 900 forintos árával a magyar otthonok alapdarabja maradt.

A kiegészítők terén abszolút rekorder a kék FRAKTA bevásárlótáska, amely 295 forintért nemcsak a bevásárlásnál, de a mindennapi tárolásban is nélkülözhetetlen darab lett a hazai vásárlóknak.

Elhangzott, hogy a bútorok és az otthoni kiegészítők mellett a svéd húsgolyók továbbra a hazai vásárlók kedvenc terméke: összesen 1,2 millió adagot adtak el tavaly belőle.

A vásárlási szokások átalakulását jelzi, hogy

több mint 500 ezer új vásárlóval bővült a három magyarországi áruház közönsége. 

A vásárlások 40 százaléka mellé igényeltek valamilyen extra szolgáltatást, például házhoz szállítást vagy összeszerelést.

Az IKEA elkötelezett a magyar piac mellett

A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy a svéd vállalat elkötelezettségét jelzi a magyar piac iránt a hatalmas volumenű fejlesztés: több mint 19 milliárd forintos beruházás valósult meg a soroksári egységben. Ez a tőkeinjekció tette lehetővé azt a technológiai megújulást és automatizációt, amely a vásárlói élményt és a logisztikai hatékonyságot globális szintre emeli. 

Erika Intiso elmondta: a beruházás által a legmodernebb robotikával háromszorosára növelték a logisztikai területet, így az online rendeléskapacitás évi egymillióra duplázódott. 

A befektetéssel elsőként nyitották egybe a soroksári egységük bemutatótermét, illetve a piaci osztályt. „Ez globális léptékkel is jelentős beruházásnak számít” – tette hozzá.

A soroksári áruház megújulása során a fulfilment, azaz a rendelések teljesítése és kiszolgálása áll a középpontban. A vásárlások könnyítése mellett – az áruház számos pontján van online pénztárgép, ahol menet közben kifizethetjük a választott terméket, ami lent vár minket, addig is tudunk tovább vásárolni, és nem kell cipekednünk sem – javították az e-kereskedelmi fulfilmentet.

