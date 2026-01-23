Deviza
A legrosszabb készül: a hétvégén kitörhet egy új háború a Földön, a legnagyobb légitársaságok már törlik a járataikat – a világ feszülten figyel

Egyre jelentősebb az Egyesült Államok katonai jelenléte a térségben. A KLM, az Air France, a Lufthansa és a British Airways egymást követően reagált a közel-keleti feszültségre járatfelfüggesztésekkel.
VG
2026.01.23, 21:19
Frissítve: 2026.01.23, 21:46

A KLM, az Air France, a Lufthansa és a British Airways több járatát felfüggesztette vagy átütemezte a Közel-Keletre a növekvő amerikai–iráni feszültség és a térség bizonytalansága miatt. A döntés az utasforgalmat, a légiközlekedést és a gazdasági szállítmányozást is érinti.

The Airbus A320 in flight over Paris, France, at the Le Bourget Airshow közel-kelet
A KLM, az Air France, a Lufthansa és a British Airways egymást követően reagált a közel-keleti feszültségre járatfelfüggesztésekkel / Fotó: StockTrek Images via AFP

A holland KLM és a francia Air France váratlanul felfüggesztette hétvégi járatait Izraelbe, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába. 

A társaságok közlése szerint a döntést az eszkalálódó regionális feszültség indokolta, miközben egyre erősebb a félelem egy esetleges amerikai-iráni katonai összecsapástól.

A német Lufthansa szintén átfogó változtatásokat jelentett be: március 30-ig leállította az összes Teheránba és Teheránból induló járatát, és gépei nem repülnek át iráni és iraki légtéren. A Lufthansa leányvállalata, az Austrian Airlines február közepéig szintén felfüggesztette iráni járatait, miközben a Tel Avivba és Ammánba közlekedő éjszakai járatokat nappali indulásra állították át a drón- és katonai kockázatok miatt.

A menetrend sűrítése ugyan csökkenti a biztonsági kockázatot és a biztosítási költségeket, de mintegy 120 tonna exportkapacitás kiesésével jár. Ez különösen érzékenyen érinti a német gyógyszer- és autóipari beszállítókat, amelyek eddig jelentős mértékben támaszkodtak a légi szállításra.

A British Airways is reagált a helyzetre: felfüggesztette egyes esti járatait a Közel-Kelet felé, és folyamatosan felülvizsgálja regionális útvonalait. A légitársaság jelezte, hogy a döntéseket a biztonsági helyzet alakulása határozza meg, és szükség esetén további módosításokra is sor kerülhet.

Újabb háború készülődik a Közel-Keleten?

A lépések egy nappal azután történtek, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb figyelmeztetést intézett Irán felé, és jelentős amerikai katonai erők térségbe vezényléséről beszélt. Trump szerint az Egyesült Államok flottát irányított a régióba, hangsúlyozva, hogy nem szeretne fegyveres konfliktust, de Washington minden forgatókönyvre felkészült.

Az egymást követő járattörlések jól mutatják, hogy a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültség már nemcsak politikai és katonai kérdés, hanem közvetlen hatással van a nemzetközi légiközlekedésre, az ellátási láncokra és az európai gazdasági szereplőkre is.

Irán most nagyon ideges: érkezik a 100 ezer tonnás amerikai anyahajó, vadászgépekkel van tele – videón a félelmetes USS Abraham Lincoln

A katonai mozgások hátterében az iráni belső feszültségek és a nukleáris program körüli súlyos bizonytalanság áll. Miközben Donald Trump reményét fejezi ki, hogy nem lesz szükség újabb katonai beavatkozásra Irán ellen, az amerikai hadihajók és vadászgépek már úton vannak a Közel-Keletre.

 

