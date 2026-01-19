Hadiipari óriásfúzió Európa közepén: földön, vízen és levegőben is verhetetlen lenne a fegyvergyártó – de tényleg megvalósulhat?
Nyilvánosan vetette fel egy fúzió lehetőségét az olasz Leonardo elnöke, ami újraélesztheti az évek óta szunnyadó iparági nagyegyesülés gondolatát. A Leonardo és a Fincantieri összeolvadása alapjaiban rajzolná át az európai védelmi és hadiipari térképet.
Stefano Pontecorvo, az olasz Leonardo védelmi és repülőgépipari konszern elnöke hétfőn a milánói Bocconi Egyetemen tartott konferencián vetette fel először nyilvánosan egy összeolvadás lehetőségét. Megjegyzését közvetlenül Claudio Cisilinóhoz, a Fincantieri operatív vezérigazgató-helyetteséhez intézte, aki a hallgatóság soraiban ült.
Remélem, hogy egy napon lehetséges lesz egy egyesülés közöttünk
– nyilatkozta Pontecorvo a Reutersnek. A kijelentés rövid volt, mégis nagy hullámokat vetett az iparágban.
A Leonardo és a Fincantieri egyaránt olasz állami irányítás alatt áll, és már most is több közös programban működnek együtt, elsősorban a védelmi és haditengerészeti fejlesztések területén. A mélyebb ipari integrációról szóló egyeztetések azonban korábban többször is zátonyra futottak. Ennek oka főként politikai megfontolásokban és az eltérő üzleti prioritásokban keresendő: míg a Leonardo erősen fókuszál a repülőgépiparra, elektronikára és védelmi rendszerekre, addig a Fincantieri hagyományosan a hajógyártásban erős.
A Fincantieri már most a Leonardo stratégiáját követi
A helyzetet most az is megváltoztathatja, hogy a Fincantieri legfrissebb ötéves stratégiájában kifejezetten a védelmi üzletág bővítését tűzte ki célul. Ez közelebb hozhatja a két vállalat hosszú távú érdekeit, és csökkentheti azokat az ellentéteket, amelyek korábban megakasztották az együttműködés elmélyítését.
Egy esetleges Leonardo–Fincantieri-fúzió nemcsak Olaszországban, hanem európai szinten is új súlypontot teremtene a védelmi iparban. Hogy a Bocconi Egyetemen elejtett mondatból valódi stratégiai lépés lesz-e, az egyelőre nyitott kérdés, de az biztos, hogy a téma visszakerült a döntéshozók asztalára.
Bemutatja a Michalengelo-kupolát a Leonardo – felépülhet az európai Vaskupola
Az olasz hadiipari cég mesterséges intelligencián alapuló technológiája segítene összehangolni az európai légvédelmet. A Leonardo rendszere a NATO szabványain alapul, ezért a különböző országok különböző fegyvereivel is használható.