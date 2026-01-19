Deviza
Hadiipari óriásfúzió Európa közepén: földön, vízen és levegőben is verhetetlen lenne a fegyvergyártó – de tényleg megvalósulhat?

Egyetlen mondat is elég volt ahhoz, hogy felbolyduljon az olasz hadiipar. A Leonardo elnöke nyíltan beszélt egy lehetséges Fincantieri-fúzióról, amellyel egy állami szupervállalatot hoznának létre Európa közepén.
VG
2026.01.19, 18:16
Frissítve: 2026.01.19, 18:34

Nyilvánosan vetette fel egy fúzió lehetőségét az olasz Leonardo elnöke, ami újraélesztheti az évek óta szunnyadó iparági nagyegyesülés gondolatát. A Leonardo és a Fincantieri összeolvadása alapjaiban rajzolná át az európai védelmi és hadiipari térképet.

leonardo fincantieri
A Leonardo elnöke nyíltan beszélt egy lehetséges Fincantieri-fúzióról, amellyel egy földön, vízen és levegőben is kiemelkedő védelmi óriás születne Európa közepén / Fotó: AFP

Stefano Pontecorvo, az olasz Leonardo védelmi és repülőgépipari konszern elnöke hétfőn a milánói Bocconi Egyetemen tartott konferencián vetette fel először nyilvánosan egy összeolvadás lehetőségét. Megjegyzését közvetlenül Claudio Cisilinóhoz, a Fincantieri operatív vezérigazgató-helyetteséhez intézte, aki a hallgatóság soraiban ült.

Remélem, hogy egy napon lehetséges lesz egy egyesülés közöttünk

– nyilatkozta Pontecorvo a Reutersnek. A kijelentés rövid volt, mégis nagy hullámokat vetett az iparágban.

A Leonardo és a Fincantieri egyaránt olasz állami irányítás alatt áll, és már most is több közös programban működnek együtt, elsősorban a védelmi és haditengerészeti fejlesztések területén. A mélyebb ipari integrációról szóló egyeztetések azonban korábban többször is zátonyra futottak. Ennek oka főként politikai megfontolásokban és az eltérő üzleti prioritásokban keresendő: míg a Leonardo erősen fókuszál a repülőgépiparra, elektronikára és védelmi rendszerekre, addig a Fincantieri hagyományosan a hajógyártásban erős.

A Fincantieri már most a Leonardo stratégiáját követi

A helyzetet most az is megváltoztathatja, hogy a Fincantieri legfrissebb ötéves stratégiájában kifejezetten a védelmi üzletág bővítését tűzte ki célul. Ez közelebb hozhatja a két vállalat hosszú távú érdekeit, és csökkentheti azokat az ellentéteket, amelyek korábban megakasztották az együttműködés elmélyítését.

Egy esetleges Leonardo–Fincantieri-fúzió nemcsak Olaszországban, hanem európai szinten is új súlypontot teremtene a védelmi iparban. Hogy a Bocconi Egyetemen elejtett mondatból valódi stratégiai lépés lesz-e, az egyelőre nyitott kérdés, de az biztos, hogy a téma visszakerült a döntéshozók asztalára.

Bemutatja a Michalengelo-kupolát a Leonardo – felépülhet az európai Vaskupola

Az olasz hadiipari cég mesterséges intelligencián alapuló technológiája segítene összehangolni az európai légvédelmet. A Leonardo rendszere a NATO szabványain alapul, ezért a különböző országok különböző fegyvereivel is használható.

 

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12720 cikk

 

 

